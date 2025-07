Was mit Batterierohstoffen alles möglich ist

Dass die Elektromobilität nur mit Akkus und damit Batterierohstoffen möglich ist, ist klar. Aber es gibt noch mehr Anwendungen.

In China wurde jetzt ein Roboter entwickelt, der seine Batterien selbst wechseln kann und so rund wohl um die Uhr im Einsatz sein kann. Der Roboter Walker S2 ist 1,62 Meter groß und er hat ein Gewicht von 43 Kilogramm. Ein Doppelbatteriesystem und eine 48-Volt-Lithiumbatterie sind verbaut. Das selbständige Entnehmen, Aufladen und wieder Einsetzen der Batterie ist das Novum (zu sehen auf YouTube). Eingesetzt werden soll Walker S2 in Fabriken oder zum Begrüßen von Kunden.

Die Lithium-Ionen-Batterien haben ihren Siegeszug in E-Fahrzeugen oder Energiespeichern und in vielen tragbaren Geräten längst angetreten. So werden immer wieder Meilensteine in Sachen Elektromobilität vermeldet. So jetzt aus Österreich. Dort wird bis Jahresende die komplette Postzustellung in Wien CO2-frei bewerkstelligt werden, immerhin für rund zwei Millionen Menschen. Schon jetzt sind zirka 700 E-Fahrzeuge, damit mehr als die Hälfte der gesamten Flotte, in Wien umweltfreundlich unterwegs. Die Post lässt sich diese grüne Entwicklung etwa 32 Millionen Euro kosten, investiert wird in E-Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Und so kann sich Wien rühmen, die erste Metropole in Europa zu sein, die alle Postsendungen CO2-frei zustellt. Mehrere Städte in Österreich wie etwa Innsbruck und Graz sind in Sachen Post bereits rein elektrisch aufgestellt. Der Strom dafür liefern bei unseren Nachbarn teilweise eigene Photovoltaikanlagen. Möglich ist diese erfreuliche Entwicklung letztendlich durch Batterierohstoffe.

Um diese kümmert sich Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ -. Aktuell erwirbt das Unternehmen einen Anteil am einer Kupfer-Nickel-Sulfid-Lagerstätte in Minnesota. Denn die Gesellschaft konzentriert sich auf Projekte, die reich an Batteriemetallen sind. Die Projekte befinden sich in Kanada und Minnesota.

Kupfer, zudem Gold gibt es auch im The Lost Cities Cutucu-Projekt von Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – in Ecuador. Dieses vereint auf spannende Weise historische Daten und neueste moderne Bergbaumethoden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.