Schlechte Change-Kommunikation kostet Unternehmen Millionen. Wer Mitarbeitende frühzeitig einbindet, schafft Vertrauen, reduziert Widerstände und legt den Grundstein für erfolgreiche Transformationen.

Pressemitteilung

Warum schlechte Change-Kommunikation Unternehmen Millionen kostet

Nicht die Strategie entscheidet über den Erfolg einer Transformation, sondern die Menschen

Wiesbaden, August 2026

Wenn Veränderungsprojekte scheitern, wird häufig über die Strategie, die Technologie oder die Projektplanung gesprochen. Die eigentliche Ursache liegt jedoch oft an einer anderen Stelle: der Kommunikation.

Unternehmen investieren hohe Summen in neue ERP-Systeme, Digitalisierungsinitiativen, Reorganisationen oder Kulturprogramme. Die Konzepte sind häufig durchdacht, die Ziele klar definiert. Trotzdem verzögern sich Projekte, Budgets werden überschritten und die gewünschten Ergebnisse bleiben aus.

Der Grund dafür ist selten fehlende Strategie. Viel häufiger entstehen Widerstände, Unsicherheit und Ablehnung dort, wo Menschen nicht ausreichend informiert, eingebunden oder abgeholt werden.

„Transformationen finden nicht auf PowerPoint-Folien oder in Vorstandsbeschlüssen statt. Sie finden im Alltag der Mitarbeitenden statt“, erklärt Michael Bauer, Geschäftsführer der CONWALLS GmbH. „Menschen müssen verstehen, warum eine Veränderung notwendig ist, welchen Nutzen sie bringt und welche Auswirkungen sie auf ihren Arbeitsalltag hat. Fehlt diese Orientierung, entstehen Gerüchte, Unsicherheit und Widerstände.“

In vielen Unternehmen wird Kommunikation noch immer als begleitende Maßnahme betrachtet. Sie informiert über Entscheidungen, die bereits getroffen wurden. Erfolgreiche Veränderungsprozesse benötigen jedoch deutlich mehr. Mitarbeitende wollen nachvollziehen können, warum Veränderungen stattfinden, Fragen stellen dürfen und erleben, dass ihre Perspektiven ernst genommen werden.

Fehlt dieser Dialog, zeigen sich die Folgen schnell:

* steigende Ablehnung gegenüber Veränderungsvorhaben

* sinkende Motivation

* Verzögerungen bei der Umsetzung

* zusätzliche Projektkosten

* zunehmende Belastung von Führungskräften

* Verlust von Vertrauen in das Management

Besonders kritisch wird es, wenn Führungskräfte selbst nicht ausreichend eingebunden werden. Sie sind die wichtigsten Multiplikatoren jeder Veränderung. Wenn sie keine überzeugenden Antworten liefern können, entstehen kommunikative Lücken, die häufig durch Spekulationen und Unsicherheit gefüllt werden.

Dabei wünschen sich Mitarbeitende keine Hochglanzkampagnen. Sie wünschen sich Ehrlichkeit, Orientierung und authentische Kommunikation.

„Menschen folgen nicht automatisch einer Strategie“, so Bauer. „Sie folgen Führungskräften, denen sie vertrauen. Deshalb ist glaubwürdige Kommunikation kein Soft Skill, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor für jede Transformation.“

Moderne Change-Kommunikation bedeutet daher nicht nur zu informieren. Sie schafft Verständnis, fördert Beteiligung und macht Veränderungen greifbar. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden frühzeitig einbeziehen und den Dialog aktiv gestalten, erhöhen die Akzeptanz von Veränderungen erheblich und reduzieren gleichzeitig die Risiken langwieriger Transformationsprozesse.

Die gute Nachricht: Viele Kosten sind vermeidbar.

Unternehmen müssen nicht jede Widerstandsphase, jede Projektverzögerung und jede Ablehnung als unvermeidbaren Bestandteil von Veränderungen akzeptieren. Dort, wo Menschen frühzeitig eingebunden, authentisch informiert und aktiv beteiligt werden, entstehen Verständnis, Vertrauen und Bereitschaft zur Mitgestaltung.

Denn erfolgreiche Transformationen werden nicht allein durch Strategien, Technologien oder Projektpläne geschaffen. Sie entstehen durch Menschen, die den Sinn einer Veränderung verstehen, sich ernst genommen fühlen und bereit sind, den Weg mitzugehen.

Wer Change-Kommunikation als strategischen Erfolgsfaktor versteht, senkt nicht nur Risiken und Kosten. Er schafft die wichtigste Voraussetzung für nachhaltige Veränderung: die Akzeptanz und Unterstützung der Menschen, die den Wandel jeden Tag leben.

Über CONWALLS

Die CONWALLS GmbH unterstützt Unternehmen bei Transformations- und Veränderungsprozessen. Schwerpunkte sind Change-Kommunikation, Führungskommunikation, Stakeholdermanagement, Storytelling sowie KI-gestützte Kommunikationsplanung. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Veränderungen schneller, wirksamer und nachhaltiger umzusetzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Conwalls GmbH

Herr Michael Bauer

Hofäckerstraße 5

65207 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 01726705025

web ..: http://www.conwalls.com

email : welcome@conwalls.com

Die CONWALLS GmbH mit Sitz in Wiesbaden unterstützt Unternehmen bei Veränderungs- und Transformationsprozessen. Schwerpunkte sind Change-Kommunikation, Führungskommunikation, Stakeholdermanagement, Storytelling sowie KI-gestützte Kommunikationsplanung. Die Trainings verbinden fundierte Methoden mit hoher Praxisnähe und konkreten umsetzbaren Ergebnissen.

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Herr Michael Bauer

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