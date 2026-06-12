Warum Fairness zum Wettbewerbsfaktor wird: ESSENTIAE mit dem Siegel „Fairness First“ ausgezeichnet

Fairness ist ein Wettbewerbsfaktor: ESSENTIAE wurde im Juni als einziges Unternehmen mit dem Siegel „Fairness First“ ausgezeichnet. Warum Fairness Produktivität, Bindung und Gesundheit stärkt.

DIIND bestätigt Fairness als wirtschaftlich relevanten Erfolgsfaktor für Unternehmen

Frankfurt, Deutschland, Juni 2026 – Produktivität steigern, Fachkräfte binden, Krankenstände reduzieren und die Umsetzungsfähigkeit stärken: Für Geschäftsführungen zählen diese Themen zu den zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre. Ein entscheidender Hebel wird dabei häufig unterschätzt – Fairness.

Fairness ist längst kein weicher Wert mehr. Studien zeigen, dass Mitarbeitende bei als unfair wahrgenommenen Unternehmen ein um 64 Prozent höheres Kündigungsrisiko und ein um 72 Prozent höheres Burnout-Risiko aufweisen. Fairness entwickelt sich damit zu einem messbaren Wettbewerbsfaktor für Produktivität, Mitarbeiterbindung und Unternehmenserfolg.

Vor diesem Hintergrund wurde ESSENTIAE Coaching & Consulting im Juni als einziges Unternehmen mit dem Siegel „Fairness First“ ausgezeichnet.

Vergeben wird die Auszeichnung vom [DIIND – Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung](https://diind.de?utm_source=chatgpt.com). Grundlage ist ein mehrstufiges Prüf- und Juryverfahren, in dem Unternehmen hinsichtlich ihres digitalen Außenauftritts, ihrer Arbeitgeber- und Servicequalität sowie ihrer gelebten Unternehmenswerte bewertet werden.

Im Rahmen des Verfahrens überzeugte ESSENTIAE insbesondere durch die konsequente Kundenzentrierung, die vertrauensvolle und transparente Kommunikation sowie den klaren Fokus auf faire, respektvolle und inklusive Zusammenarbeit – intern wie extern. Darüber hinaus wurden die gelebte Haltung zu Fairness, partnerschaftlicher Zusammenarbeit und verantwortungsvoller Unternehmensführung besonders positiv hervorgehoben.

Fairness beeinflusst Produktivität unmittelbar

Produktivität entsteht nicht ausschließlich durch Prozesse, Digitalisierung oder Effizienzprogramme. Ebenso entscheidend ist die Frage, wie viel Energie innerhalb einer Organisation tatsächlich in Wertschöpfung fließt.

Wo Entscheidungen nachvollziehbar sind, Verantwortlichkeiten klar geregelt werden und Mitarbeitende faire Rahmenbedingungen erleben, steigt die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zur Zielerreichung beizutragen.

Fehlt dieses Vertrauen, entstehen Reibungsverluste: Entscheidungen werden hinterfragt, Abstimmungen verlängert und Ressourcen in Absicherung statt in Umsetzung investiert.

Fairness reduziert diese Verluste und erhöht die Geschwindigkeit, mit der Organisationen Entscheidungen treffen und wirksam umsetzen können.

Mitarbeiterbindung wird zur wirtschaftlichen Kennzahl

Der Fachkräftemangel erhöht die Kosten für Fluktuation und unbesetzte Schlüsselpositionen kontinuierlich. Gleichzeitig zeigt sich, dass Mitarbeitende Unternehmen häufig nicht wegen ihrer Aufgaben verlassen, sondern wegen als unfair empfundener Rahmenbedingungen.

Transparente Entscheidungen, nachvollziehbare Regeln und ein respektvoller Umgang stärken das Vertrauen in die Organisation. Dieses Vertrauen ist eine wesentliche Voraussetzung für langfristige Mitarbeiterbindung und eine stabile Leistungsfähigkeit.

Faire Organisationen reduzieren gesundheitliche Risiken

Psychische Belastungen entstehen häufig dort, wo Menschen Unsicherheit, mangelnde Transparenz oder Ungleichbehandlung erleben.

Faire Führungs- und Organisationsstrukturen schaffen Orientierung, Verlässlichkeit und psychologische Sicherheit. Dadurch wirken sie sich nicht nur positiv auf Motivation und Engagement aus, sondern können auch gesundheitliche Belastungen reduzieren und damit langfristig zur Senkung von Fehlzeiten beitragen.

Auszeichnung bestätigt einen zentralen Management-Grundsatz

Für ESSENTIAE ist Fairness kein isoliertes HR-Thema, sondern ein strategischer Faktor für die Leistungsfähigkeit von Organisationen.

„Wenn Unternehmen über Wachstum, Fachkräftemangel oder Produktivität sprechen, richten sie den Blick häufig auf Prozesse, Systeme und Kosten. Die eigentliche Frage lautet jedoch: Wie viel Vertrauen besteht innerhalb der Organisation? Fairness schafft Vertrauen. Und Vertrauen entscheidet darüber, wie schnell Menschen Verantwortung übernehmen, wie konsequent Entscheidungen umgesetzt werden und wie leistungsfähig Unternehmen langfristig bleiben. Fairness ist deshalb kein kulturelles Zusatzthema, sondern eine Managementaufgabe mit direkter wirtschaftlicher Wirkung“, sagt Franziska Gostner, Gründerin von ESSENTIAE Coaching & Consulting.

Die Auszeichnung mit dem Siegel „Fairness First“ durch das DIIND bestätigt diesen Ansatz und unterstreicht die wachsende Bedeutung fairer Unternehmensführung als Wettbewerbs- und Erfolgsfaktor.

Über ESSENTIAE Coaching & Consulting

ESSENTIAE begleitet Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Leistungsfähigkeit durch klare Strukturen, wirksame Führung und belastbare Entscheidungsarchitekturen nachhaltig zu stärken. Ziel ist es, Reibungsverluste zu reduzieren, Verantwortlichkeiten zu schärfen und die organisationale Umsetzungsfähigkeit langfristig zu erhöhen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ESSENTIAE Coaching & Consulting

Frau Franziska Gostner

Fürstenweg 12

83395 Freilassing

Deutschland

fon ..: +4915678964200

web ..: http://www.essentiae.net

email : info@essentiae.net

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