Warum der Goldpreis weiter steigen wird

Es gibt Argumente dagegen, aber viele sprechen für einen weiteren Preisanstieg beim Gold.

Gold ist in den vergangenen fünf Jahren im Wert um mehr als 150 Prozent nach oben gegangen. Die Experten von J.P. Morgan sehen den wichtigsten Faktor für höhere Goldpreise in einer neuen Ära geopolitischer Volatilität und Fragmentierung. Des Weiteren wirken Inflation, Währungsabwertung und eine unverantwortliche Finanzpolitik. Dies alles macht das Edelmetall zu einem äußerst beliebten Anlagevehikel. Und die geopolitischen Turbulenzen werden aller Voraussicht nach anhalten, damit ist der Weg für eine weitere Verteuerung des edlen Metalls geebnet.

Was den Goldpreis ausbremsen könnte, wäre wenn die Zentralbanken ihren Kaufrausch beenden würden. Seit 2022, als der russische Angriffskrieg begann, haben sich die Netto-Goldkäufe der Zentralbanken in etwa verdoppelt. Der Grund lag im Diversifizierungswunsch der Notenbanken weg vom US-Dollar, schließlich wurden russische Vermögenswerte durch die USA eingefroren, was aufhorchen ließ. Dass Zentralbanken kein Gold mehr kaufen oder sogar ihr Gold verkaufen, das gab es schon einmal. Das Vereinige Königreich hatte von 1999 bis 2002 über 50 Prozent seiner Goldreserven verkauft. Und die Schweiz entkoppelte seine Währung vom Goldpreis. Der Goldpreis fiel daraufhin um 13 Prozent, erholte sich aber wieder. Ab 2019 wurden die Notenbanken in der Mehrheit zu Goldkäufern.

Dieses Szenario, dass die Zentralbanken Gold meiden und auch dass die Nachfrage der Privatanleger stagniert, ist jedoch ziemlich unwahrscheinlich. Schwellenländer, allen voran China, setzen auf Goldreserven-Käufe. Und da ist noch viel Luft nach oben. Bei China etwa machen die Goldreserven nur 8,6 Prozent der Gesamtreserven aus. Industrieländer halten zirka 47 Prozent ihrer Reserven in Gold, bei den Schwellenländern sind es nur ungefähr 19 Prozent.

Fury Gold Mines, – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. 2025 bohrte das Unternehmen auf seinen Projekten insgesamt mehr als 18.000 Meter.

Gold X2 Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -)

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

