Wann der Uranpreis wieder steigen könnte

Die globale Kernenergieerzeugung wächst und der Uranmarkt gilt als strukturell unterversorgt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd.,mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.02.2026, 13:45 Uhr Zürich/Berlin

Dass die Urannachfrage deutlich anwachsen wird, da sind sich die meisten Analysten einig. Die globale Nachfrage soll sich bis 2040 sogar verdoppeln. Die Energiepolitik richtet sich nämlich neu aus. Der Strombedarf wächst, geschuldet ist dies unter anderem den Rechenzentren, die eifrig gebaut werden. Aktuell gibt es nicht viele produktionsnahe neue Uranprojekte. Daher sind aufstrebende Gesellschaften mit guten Uranprojekten für die Zukunft der Atomindustrie umso wichtiger, auch wenn es Jahre dauert, bis neue Minen genehmigt und in Produktion sind. Auch auf dem Uranmarkt gibt es geopolitische Unsicherheiten und so zögern Energieversorger langfristige Uranverträge abzuschließen.

Schon im vergangenen Jahr wurden Verträge über langfristige Lieferungen von nur 48 Millionen Pfund geschlossen, obwohl die Ersatzrate bei rund 150 Millionen Pfund Uran liegt. Und damit mehr Uran produziert wird, erklären manche Produzenten wie etwa Kazatomprom, dass zuerst höhere Uranpreise notwendig sind. Da scheint Zurückhaltung das Gebot der Stunde im Uranmarkt zu sein. Der Bedarf an Uran ist jedoch da und so ist der Markt strukturell unterversorgt. Aufgrund der bekannten drei großen Reaktorunfälle war die Kernenergie lange Zeit nicht mehr salonfähig und Investitionen wurden daher rar.

Heute ist klar, dass ohne Atomkraft der zunehmende Energiehunger der Welt nicht gedeckt werden kann, zumindest noch lange Zeit nicht. Die erneuerbaren Energien wie Wind-, Solar- und Wasserkraft reichen da einfach nicht aus. In Zeiten ohne Wind oder Sonne macht der Energiehunger keine Pause. Und für die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz ist eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung unabdingbar. Dazu kommt die angestrebte Abkehr von fossilen Brennstoffen. Auf Uran und Uranunternehmen zu setzen, könnte sich also für Anleger lohnen.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei und jetzt der einzige US-Anbieter, der Uran und Uranhexafluorid (wird in der Urananreicherung eingesetzt) liefern kann.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan. Frisches Geld ist auch in der Kasse.

