Wachstumsmarkt Cybersicherheit bietet Investmentchancen in skalierbare SaaS Geschäftsmodelle

Aufgrund von Cyberangriffen, Massenüberwachung und neuen Datenschutzgesetzen gibt es vor allem bei Unternehmen eine steigende Nachfrage nach sicheren, verschlüsselten Kommunikationsdiensten. Ein Anbieter aus der Schweiz expandiert derzeit stark und strebt ein NASDAQ Listing an.

Datenangriffe sind an der Tagesordnung

Im Gesamtjahr 2024 hat der renommierte IT-Analytiker AV-TEST Daten zu Cybervorfällen in ganz Europa gesammelt und dabei besonderen Augenmerk auf geopolitische Hotspots und regionale Trends gelegt. Der aktuelle Jahresbericht für 2024 beleuchtet die sich schnell entwickelnde Landschaft der Cyberbedrohungen mit Schwerpunkt auf Distributed Denial of Service (DDoS) und Ransomware-Angriffe. Sie zeigen bereits heute erhebliche Auswirkungen und werden in der Ausgestaltung immer ausgefeilter. Nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Zielgerichtetheit dieser Arten von Cybervorfällen nimmt zu, so dass sich daraus komplexe Herausforderungen für die Abwehr im Bereich Cybersicherheit und ein gesteigerter Bedarf an effizienten Gegenmaßnahmen ergeben. Die von AV-TEST gemeldeten 4.295 Cybervorfälle in ganz Europa stammen aus der breit angelegten Überwachung öffentlicher Internetquellen und dem Dark Web Monitoring. Dabei ist zu beachten, dass die so gewonnen Ergebnisse möglicherweise nicht das gesamte Spektrum der aufgetretenen Vorfälle abdecken. Prognosen zufolge könnten die durch Cyberkriminalität verursachten Schäden bis 2025 weltweit die Schadenssumme von 10 Billionen USD übersteigen. (Quelle: www.av-test.org)

Sekur Private Data Ltd. operiert aus der Schweiz

Mit den Datenschutz-Gesetzen der Schweiz kann SEKUR Private Data Ltd. mit herausragenden Rahmenbedingungen operieren. Die aktuellen Fälle verdeutlichen die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität und den dringenden Bedarf an effektiven Sicherheitsmaßnahmen. Das Unternehmen ist ein Cybersecurity- und Internet-Datenschutz-Anbieter von Lösungen für sichere Kommunikation und sicheres Datenmanagement. SEKUR hat in über 10 Jahren Entwicklungszeit eine proprietäre Technologie entwickelt, welche Cyber-Angriffe und missbräuchliche Datennutzung unterbindet. Der operative Fokus liegt in der Weiterentwicklung und dem Vertrieb von Cloud-basierten Speicher-, Disaster Recovery-, Dokumentenmanagement-, verschlüsselten E-Mail- und sicheren Kommunikations-Tools. Dabei nimmt das Unternehmen die private Kommunikation in den Fokus. Die Schweiz hat eine der strengsten Datenschutzgesetze der Welt, welche für sicherheitsbewusste Nutzer hochattraktiv und außerhalb der von den USA dominierten Tech-Konzerne angesiedelt sind. Durch eine eigene Infrastruktur hat SEKUR die volle Kontrolle und ist nicht auf Server von AWS, Google Cloud oder Azure angewiesen. Damit ist der Datendiebstahl ausgeschlossen, private Informationen bleiben geschützt und jedem Dritten unzugänglich.

Der Bedarf ist riesig und spricht für hohes Wachstumspotenzial

Aufgrund von Cyberangriffen, Massenüberwachung und neuen Datenschutzgesetzen (DSGVO, Cloud Act) gibt es eine steigende Nachfrage nach sicheren, verschlüsselten Kommunikationsdiensten. Unternehmen, Journalisten, Anwälte oder Whistleblower sind bereit, für sichere Kommunikation und die Verwahrung sensibler Daten zu bezahlen. Ein gut durchdachtes Abo-Modell könnte daher stabile Einnahmen und eine herausragende Möglichkeit zur Skalierung bieten. Insbesondere europäische Unternehmen suchen nach Alternativen zu US-Cloud-Diensten, da sie dort Risiken durch Geheimdienstzugriffe (z.B. NSA, FBI nach dem Patriot Act) fürchten. Gerade in den letzten Jahren seit der Corona-Pandemie wollen sich Private und Unternehmen gegen unlegitimierte Zugriffe Dritter schützen. Laut Verified Reports wird sich die globale Dimension im Bereich Cybersicherheit ausgehend von 202 Mrd. USD in 2022 bis zum Jahr 2030 auf über 418 Mrd. USD glatt verdoppeln. SEKUR Private Data Ltd. steht daher am Beginn einer dramatischen Entwicklung.

Präsentation auf der Konferenz The Spring MicroCap Summit

Gründer und CEO Alain Ghiai freut sich mitzuteilen, dass sich SEKUR auf The Spring MicroCap Summit in Vancouver am 16. April präsentiert hat. Das Interesse an SEKUR und den vorgestellten Lösungen war außerordentlich hoch. Einen ganzen Tag lang gab es Einzelgespräche mit akkreditierten Investoren, Fonds und Finanzexperten. Während dieser Treffen hat der CEO über die neuesten Unternehmensentwicklungen von SEKUR informiert und die wichtigsten strategischen Initiativen für das Geschäftsjahr 2025 erläutert. Dies umfasst auch den umfangreichen, vertrieblichen Rollout, den man nach Einwerbung von 1,4 Mio. CAD bis Ende März nun starten kann. Noch in diesem Jahr erwartet das Unternehmen ein entsprechendes Vertragswachstum seiner beliebten Abo-Modelle.

Partizipieren an einem expansiven Umfeld

SEKUR bietet die Gelegenheit, in ein skalierbares, wachstumsstarkes Unternehmen für Cybersicherheit und Datenschutz zu investieren. Das SaaS-Geschäftsmodell generiert Bruttomargen jenseits von 80 %. Aufgrund der Stärke und Einzigartigkeit der Produkte kann mittelfristig eine globale Stellung im relevanten Sektor erreicht werden. Maßgebliche Treiber stellen z.B. die Pläne für die Einführung von in der Schweiz gehosteten Unternehmens- und Regierungslösungen, zusammen mit jetzt startenden der Go-to-Market-Strategie. Das geplante Uplisting des Unternehmens an der NASDAQ wird die Liquidität der Aktionäre stark erhöhen, neues institutionelles Kapital anziehen und zukünftige Akquisitionen unterstützen.

Die Communications Suite von SEKUR bietet eine sichere Datenschutzplattform für verschlüsselte E-Mail, Messaging und VPN, welche demnächst um eine mehrstufige Benutzerautorisierung für erhöhte Unternehmenssicherheit erweitert wird. Da die weltweite Nachfrage nach sicherer mobiler Kommunikation zunimmt und bis 2032 voraussichtlich 88,8 Mrd. USD erreichen wird, ist SEKUR in einem Markt unterwegs, der in den nächsten Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,8 % wächst. Gesetze wie das DSGVO in Deutschland fördern den Einsatz von sicheren Kommunikationslösungen, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Fazit

SEKUR Private Data Ltd. ist sehr gut aufgestellt und in der Unternehmensentwicklung gerade an einem spannenden Wachstumspunkt. Die zuletzt erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung ermöglicht nun eine breite Kampagne zur Kundengewinnung. Ausgehend von den Erfolgen in den USA, könnte sich das stark skalierungsfähige Geschäftsmodell schon sehr schnell dynamisieren und das heute mit knapp 7 Mio. CAD bewertete Unternehmen in neue Bewertungsdimensionen führen. Ein Börsengang an der NASDAQ ist mittelfristig angestrebt, um die internationale Wahrnehmung zu steigern. Das Timing für ein initiales Investment könnte nicht besser sein.

Aktiendaten und Finanzierung

WKN: A3DKJ0

ISIN: CA81607F1036

CSE: SKUR

FRA: SWISF

Kurs (22.04.2025): 0,035 CAD

Listings: CSE, OTC, Gettex, Lang & Schwarz, Frankfurt, München, Stuttgart

Anzahl Aktien (April 2025): ca. 201 Mio. nach Private Placement

Aktuell abgeschlossene Finanzierung: 40 Mio. Aktien zu 0,035 CAD (31.03.2025)

Website: Informationen zum Unternehmen unter www.sekur.com.

