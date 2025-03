Cerro de Pasco Resources meldet finale Ergebnisse des Quiulacocha Bohrprogramms in Peru und listet an der kanadischen TSXV

Cerro de Pasco Resources hat die finalen Analyseergebnisse aus seinem Bohrprogramm im Quiulacocha Tailings-Projekt in Zentralperu veröffentlicht. Die Resultate bestätigen hohe Gehalte an Silber, Zink und Blei sowie signifikante Konzentrationen von Kupfer und Gallium, einem strategischen Metall für die Hochtechnologie- und erneuerbare Energiebranche.

Hohe Metallgehalte und strategische Bedeutung des Projekts

Cerro de Pasco Resources Inc. (ISIN: CA1568281051, WKN: A2N7XK) hat in den südlichen Bohrzonen bedeutende Gehalte von Gallium festgestellt. Besonders hervorzuheben sind die Bohrlöcher SPT1_4 und SPT1_5, die durchschnittlich 86 g/t Gallium aufwiesen. Innerhalb der ersten acht Meter zeigte SPT1_4 einen durchschnittlichen Gehalt von 141 g/t, während SPT1_5 115 g/t erreichte. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Galliumkonzentration südlich des aktuellen Bohrgebiets weiter ansteigen könnte.

In der zentralen Zone des untersuchten Areals fanden sich umfangreiche Kupfer-Silber-Gold-haltige Tailings. Hier wurden Höchstgehalte von 0,62 % Kupfer, 1,34 g/t Gold und 168 g/t Silber verzeichnet. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass das erkundete Kupfermaterial mit späteren Abbauphasen des Tagebaus in Verbindung steht, während hochgradige unterirdische Kupfererzvorkommen weiter südlich liegen und für künftige Bohrungen vorgesehen sind.

Gallium-Fund erhöht Wert des Projektes

Die Bestätigung von Gallium in wirtschaftlich relevanten Konzentrationen stellt eine vielversprechende Entwicklung für Cerro de Pasco dar. Gallium ist ein essenzieller Rohstoff für Halbleiter und Solartechnologien und hat durch kürzliche Exportbeschränkungen Chinas an Bedeutung gewonnen. Die zunehmende Nachfrage nach alternativen Bezugsquellen macht die Entdeckung bei Quiulacocha besonders relevant.

Das Unternehmen hat Phase 1 seines geophysikalischen Untersuchungsprogramms abgeschlossen, das sich auf die trocken gelegenen Bereiche der Tailings konzentriert. Die ermittelten Tiefen reichen von 20 bis 40 Metern und liefern wichtige Daten für die weitere Exploration.

CEO hebt strategische Bedeutung hervor

Guy Goulet, CEO von Cerro de Pasco Resources, zeigt sich optimistisch: „Unsere aktuellen Bohrergebnisse sind ein entscheidender Meilenstein. Die hohe Silber- und Galliumkonzentration unterstreicht das wirtschaftliche Potenzial dieses Projekts. Wir sind zuversichtlich, dass weitere Bohrungen die Werthaltigkeit von Quiulacocha weiter erhöhen werden.“

Mit der laufenden Analyse der gewonnenen Proben und einer bevorstehenden metallurgischen Testreihe wird Cerro de Pasco die Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Wiederaufbereitung der historischen Bergbau-Rückstände weiter untersuchen. Das Unternehmen plant, die Umwelt durch moderne Aufbereitungsverfahren zu sanieren und gleichzeitig wirtschaftliche Werte zu schaffen. Sollte sich das Potenzial bestätigen, könnte Quiulacocha zu einer der wichtigsten Quellen für strategische Metalle in der Region werden.

CDPR Aktie mit Potenzial

Cerro de Pasco Resources hatte im November 2024 eine signifikante Finanzierungsrunde über 15 Mio. CAD abgeschlossen und ist nun liquide, die Entwicklung des Projektes weiter in großen Schritten in Richtung Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Der bekannte Großinvestor Eric Sprott, der sich schon zuvor als größter Aktionär des Unternehmens positioniert hatte, investierte weitere 5 Mio. CAD bei 30 Cent.

Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Cerro de Pasco Resources Inc. Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zum Unternehmen per E-Mail.

Über Cerro de Pasco Resources

Das kanadische Rohstoffunternehmen Cerro de Pasco Resources ist seit 2018 an der kanadischen Börse CSE notiert. Die in Saint-Sauveur (Québec) ansässige Firma kontrolliert zu 100 Prozent ein Rohstoffprojekt in Zentralperu: Die 95,74 Hektar große Bergbaukonzession El Metalurgista, welche große Teile der Erzhalde Excelsior und der Tailings-Deponie Quiulacocha umfasst. Das dort lagernde Material kommt von der nahegelegenen Tagebaugrube Cerro de Pasco, deren aktueller Betreiber Volcan Compania Minera S.A.A ist.

El Metalurgista gilt als eine der größten oberirdischen Mineralressourcen der Welt. Cerro de Pasco Resources will das Material aus mehr als hundert Jahren Tage- und Untertagebau zur weiteren Metallgewinnung nutzen und sich dabei zu einem bedeutenden mittelständischen Basis- und Edelmetall-Produzenten entwickeln. Des Weiteren sollen vermarktbare Produkte aus umgewandelten Bergbauabfällen gewonnen werden. Cerro de Pasco Resources arbeitet mit modernen Technologien und engagiert sich für die Umweltsanierung, fortschrittliche Kreislaufwirtschaft und will soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche Vorteile für die Anrainerkommunen schaffen.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Munsch International LTD und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Beratungsverhältnis. Die Berichterstattung bezieht sich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf eine individuelle Anlageentscheidung. Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Mitarbeiter und sonstige Bekannte der Munsch International LTD Wertpapiere der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und den Handel mit diesen Wertpapieren beabsichtigen, wodurch ein Interessenskonflikt bestehen kann. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Munsch International LTD ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der Munsch International LTD ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unsere vollständigen AGB und Disclaimer.

Kontaktadresse:

Munsch International LTD

Faros Avenue 57, Anthea Gardens 3, House 20

7560 Pervolia, Zypern

Email: info@verumo.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verumo

Florian Munsch

Faros Road, Anthea Gardens 3, House 20

7560 Pervolia

Zypern

email : info@verumo.de

Munch International Ltd.

Pressekontakt:

Verumo

Florian Munsch

Faros Road, Anthea Gardens 3, House 20

7560 Pervolia

email : info@verumo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.