Vizsla Silver kündigt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 65 Millionen Dollar an

Vancouver, British Columbia (16. September 2024) – Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Namen und im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (die Emissionsbanken) einen Vertrag mit Canaccord Genuity als alleinigem Bookrunner abgeschlossen hat, gemäß dem sich die Emissionsbanken auf Bought-Deal-Basis bereit erklärt haben, 25.000.000 Stammaktien (die Stammaktien) zu einem Preis von 2.60 $ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von etwa 65.000.000 $ (das Angebot) zu erwerben.

Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eine Option (die Mehrzuteilungsoption) eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach und einschließlich des Abschlusses des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebotsumfangs zusätzlich zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. September 2024 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beläuft sich der gesamte Bruttoerlös des Angebots auf 74.750.000 $.

Das Unternehmen beabsichtigt derzeit, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration, die Bohrungen und die Entwicklung des unternehmenseigenen Projekts Panuco sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie im Prospektnachtrag (wie unten definiert) beschrieben.

Die Stammaktien werden mittels eines Prospektnachtrags (der Prospektnachtrag) in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, gemäß dem Basisemissionsprospekt des Unternehmens vom 31. März 2023 (der Basisemissionsprospekt) und in den Vereinigten Staaten gemäß einem Prospektnachtrag (der US-Prospektnachtrag) angeboten, der als Teil einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die Registrierungserklärung) gemäß dem kanadischen/US-amerikanischen multijurisdiktionalen Offenlegungssystems eingereicht wurde. Potenzielle Käufer in Kanada sollten vor einer Investition die Prospektergänzung, den Basisemissionsprospekt und die darin enthaltenen Dokumente lesen, und potenzielle Käufer in den Vereinigten Staaten sollten den US-Prospektnachtrag, den Basisemissionsprospekt und die Registrierungserklärung und die darin enthaltenen Dokumente lesen, um vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.

Kopien der maßgeblichen Angebotsdokumente können, sofern verfügbar, kostenlos über das Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov bezogen werden. Die Aushändigung des Basisemissionsprospekt und der Prospektergänzung sowie etwaiger Änderungen erfolgt gemäß den Bestimmungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze über Zugang gleich Aushändigung. Ein elektronisches oder gedrucktes Exemplar des Prospektzusatzes, des US-Prospektnachtrags, des Basisemissionsprospekt und der Registrierungserklärung kann, sofern verfügbar, kostenlos bei Canaccord Genuity telefonisch unter 416-869-3052 oder per E-Mail unter ecm@cgf.com angefordert werden, indem Canaccord Genuity eine E-Mail-Adresse bzw. eine Adresse mitgeteilt wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Vizsla Silver Corp.

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts Panuco in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Bis dato hat Vizsla bei Panuco Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 380.000 Meter niedergebracht, die zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Erzgänge führten. Für das Jahr 2024 hat Vizsla +45.000 Meter an auf Ressourcen und Entdeckungen fokussierten Bohrungen budgetiert, die zur Hochstufung und Erweiterung der Mineralressource sowie der Überprüfung anderer vorrangiger Ziele im gesamten Gebiet konzipiert wurden.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, President und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215

E-Mail: info@vizslasilver.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, einschließlich solcher, die sich auf die Bedingungen des Angebots und den erwarteten Abschluss und die Verwendung der Erlöse daraus beziehen, was letztendlich im Ermessen des Unternehmens liegt. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „planen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Vizsla Silver, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Vizsla Silver in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, und Vizsla Silver hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Solche Faktoren beinhalten, ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, der Zustimmung oder der Erteilung von Genehmigungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischer Gewinnungsraten und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Liegenschaften, insbesondere auf unerschlossene Liegenschaften; Gesetze und Verordnungen, die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit regeln; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Beziehungen zu den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergarbeitern; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Projekte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität des Aktienmarktes; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Prospektnachtrag, im US-Prospektnachtrag und in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung von Vizsla Silver angeführt sind. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Vizsla Silver versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla Silver beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

