Vizsla Copper gibt den Erwerb des kritischen Mineral-VMS-Projekts Palmer in Alaska und eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar bekannt

Vancouver, British Columbia, 13. November 2025 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSX.V: VCU, OTCQB: VCUFF) (Vizsla Copper oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Aktienkaufvertrag (der Aktienkaufvertrag) mit American Pacific Mining Corp. (American Pacific) abgeschlossen hat, die das VMS-Projekt Palmer im Südosten Alaskas (das Projekt Palmer) besitzt. Gemäß diesem Vertrag beabsichtigt das Unternehmen, alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Constantine Metal Resources Ltd. (Subco), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Pacific, zu erwerben (die Akquisition).

Transaktionshighlights

· Hochgradige Kupfer-, Zink-, Silber-, Gold- und Barytvorkommen: Das Projekt Palmer ist ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt für kritische Mineralien im Südosten Alaskas mit einer 60 Kilometer langen Straßenanbindung zum Meer.

· Starke Ressource mit Wachstumspotenzial:

o Angedeutet: 4,77 Millionen Tonnen mit 1,69 % Kupfer, 5,17 % Zink (3,5 % CuÄq oder 13,2 % ZnÄq)*. 178,0 Millionen Pfund Kupfer, 543,0 Millionen Pfund Zink, mit Edelmetallen und Baryt (Tabelle 1).

o Vermutet: 12,00 Millionen Tonnen mit 0,57 % Kupfer, 3,92 % Zink (3,1 % CuÄq oder 8,9 % ZnÄq)*. 151,5 Millionen Pfund Kupfer, 1.036,4 Millionen Pfund Zink, mit Edelmetallen und Baryt (Tabelle 1).

· 2023 – hochgradige Kupferabschnitte aus jüngsten Bohrprogrammen5:

o 43,8 Meter mit 6,54 % Kupfer, 3,15 % Zink, 0,42 g/t Gold und 27,97 g/t Silber (8,22 % Kupferäquivalent, CuÄq**, in Bohrung CMR23-172).

o 37,1 Meter mit 4,57 % Kupfer, 8,44 % Zink, 0,50 g/t Gold und 29,33 g/t Silber (8,40 % CuÄq**, in Bohrung CMR23-167).

o 33,2 Meter mit 5,48 % Kupfer, 7,22 % Zink, 0,64 g/t Gold und 36,78 g/t Silber (8,95 % CuEq**, in Bohrung CMR23-169).

o 23,9 Meter mit 9,03 % Kupfer, 3,49 % Zink, 0,83 g/t Gold und 41,75 g/t Silber (11,15 % CuEq**, in Bohrung CMR23-171)

· Erhebliche Kapitalinvestitionen: Bis heute wurden über 116 Millionen US-Dollar in das Projekt Palmer investiert, wodurch eine solide Grundlage für die Mineralressourcenschätzungen für 2025 geschaffen wurde, einschließlich einer Straßenanbindung und aller erforderlichen Genehmigungen auf Landes- und Bundesebene für eine rasche Weiterentwicklung.

· Ein bewährter VMS-Gürtel, der sich über 1.000 Kilometer durch den Südosten Alaskas und bis nach Kanada im Norden und Süden erstreckt. In der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und Infrastruktur, darunter Greens Creek (Hecla, Ag, Zn) und Kensington (Coeur, Au).

* Die Gleichungen für Kupferäquivalent (CuÄq) und Zinkäquivalent (ZnÄq) für die Mineralressourcenschätzung 2025 sind in den Anmerkungen unter Tabelle 1 aufgeführt.

**Kupferäquivalent (CuÄq) für die Bohrergebnisse 2023 = (Cu/100*2204,6*$PfundCu*CuREC) + (Zn/100*2204,6*$PfundZn*ZnREC) + (Au/31,1035*$UnzeAu*AuREC) + (Ag/31,1035*$UnzeAg*AgREC) / (2204,6/100*$PfundCu*CuREC) unter Verwendung der angenommenen Metallpreise von 1,15 US$/Pfund für Zn, 3,00 US$/Pfund für Cu, 1250 US$/Unze für Au, 16 US$/Unze für Ag und geschätzten Metallgewinnungsraten (REC) von 93,1 % für Zn, 89,6 % für Cu, 90,9 % für Ag und 69,6 % für Au. Siehe Referenzen für die Datenquelle, 10. Januar 2024, Pressemitteilung American Pacific.

Craig Parry, Vorsitzender und CEO von Vizsla Copper, kommentierte: Dies ist ein transformativer Tag für Vizsla Copper. Ich habe die letzten 25 Jahre damit verbracht, nach hochgradigen Kupferlagerstätten zu suchen, und weiß, wie selten es ist, ein Projekt wie Palmer zu finden, und noch seltener, eines an einem so strategisch günstigen Standort zu finden. Hochgradige Projekte wie Palmer ermöglichen eine enorme Flexibilität, wenn es darum geht, umweltverträgliche Betriebe mit geringem Platzbedarf zu realisieren. Wir sind stolz darauf, konstruktiv mit traditionellen Landbesitzern und Gemeinden zusammenzuarbeiten und uns zu beraten, und freuen uns darauf, positiv mit den Menschen und Gruppen in der Region zusammenzuarbeiten.

Die Welt und die Vereinigten Staaten sind dringend auf der Suche nach Projekten für kritische Mineralien, was die Bedeutung von Palmer noch weiter hervorhebt. Einfach ausgedrückt: Dies ist das richtige Projekt zur richtigen Zeit. Wir danken dem Team von American Pacific für die zeitnahe Umsetzung dieser Vereinbarung. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2026 einen zweigleisigen Ansatz zu verfolgen, indem wir das Projekt Palmer in Alaska vorantreiben und gleichzeitig die Entdeckung Thira in British Columbia weiterentwickeln, was zu ganzjährigen Explorationsaktivitäten und einem kontinuierlichen Nachrichtenfluss führen wird. Das Team und ich freuen uns darauf, Vizsla Copper zu einem herausragenden nordamerikanischen Explorations- und Entwicklungsunternehmen für kritische Mineralien auszubauen.

Warwick Smith, CEO von American Pacific Mining, kommentierte: Wir haben Palmer immer als eines der vielversprechendsten Projekte für kritische Metalle in Alaska angesehen. Mit unserem transaktionsorientierten Ansatz zur Schaffung von Wert für die Aktionäre sind wir der Meinung, dass Palmer ein engagiertes Team und gezielte Ressourcen verdient, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Vizsla Copper hat die technische/unternehmerische Kompetenz und das Engagement bewiesen, die für die effektive Weiterentwicklung des Projekts erforderlich sind, und wir sind zuversichtlich, dass sie die richtige Gruppe sind, um es voranzubringen. Wir freuen uns darauf, als Aktionäre von Vizsla Copper an der nächsten Phase der Wertschöpfung teilzunehmen, während Palmer unter ihrer Leitung voranschreitet.

Projekt Palmer

Das Projekt Palmer ist ein fortgeschrittenes vulkanogenes Massivsulfidprojekt (VMS) im Südosten Alaskas, 60 Kilometer von der Küste entfernt. Das 33.000 Hektar große Projekt beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 4,77 Mio. Tonnen mit 3,5 % CuÄq1 (1,69 % Kupfer, 5,17 % Zink, 0,14 % Blei, 28,4 g/t Silber, 0,29 g/t Gold, 20,6 % BaSO4) und eine vermutete Mineralressource von 12 Mio. Tonnen mit 3,1 % CuÄq1 (0,57 % Kupfer, 3,92 % Zink, 0,47 % Blei, 66,3 g/t Silber, 0,33 g/t Gold, 25,5 % BaSO4) in zwei Hauptlagerstätten, der Lagerstätte Palmer und der Lagerstätte AG (Tabellen 1 und 2). Alle Claims, aus denen sich das Projekt Palmer zusammensetzt, sind in gutem Zustand und verfügen über alle erforderlichen Genehmigungen für die Exploration und die Durchführung der nächsten Phase der technischen Planung und Analyse.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81819/Vizsla_Copper_11-13-25_Final_DE.001.jpeg

Abbildung 1. Karte mit der Lage des Projekts Palmer im Verhältnis zur lokalen Infrastruktur und den nahe gelegenen Minen.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung mit Metallgehalten für das Projekt Palmer (Stichtag: 13. Januar 2025)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81819/Vizsla_Copper_11-13-25_Final_DE.002.png

Siehe Anmerkungen zu den Mineralressourcen unter Tabelle 2

Tabelle 2: Mineralressourcenschätzung für das Palmer-Projekt – enthaltenes Metall (Stichtag: 13. Januar 2025)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81819/Vizsla_Copper_11-13-25_Final_DE.003.png

Hinweise zu mineralischen Ressourcen:

(1) Parsons, B and Kelloff, K, 2025: NI43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate Palmer Project, Alaska, USA. Bericht erstellt für Constantine Metal Resources von SRK Consulting (US), Inc. mit Datum vom 13. Januar 2025.

(2) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Lagerstätten wurden auf der Basis des Vertrauens in das geologische Modell und den Bohrungsabstand als angedeutet und vermutet klassifiziert. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Markt- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese vermuteten Mineralressourcen als nachgewiesene oder angedeutete Mineralressourcen zu definieren. Es gibt keine Gewissheit, dass ein Teil der vermuteten Mineralressourcen jemals in Reserven umgewandelt wird.

(3) Mineralressourcen werden unter Verwendung einer angenommenen NSR angegeben, die Preise, Ausbeuten und Cutoff-Gehalte auf Basis von Metallpreisannahmen*, variablen metallurgischen Ausbeutannahmen**, Abbaukosten, Verarbeitungskosten, allgemeinen und administrativen Kosten (G&A) und variablen NSR-Faktoren umfasst. Die Kosten für den Abbau (41,3 US-Dollar), die Verarbeitung (23,92 US-Dollar) und die allgemeinen und Verwaltungskosten (11,77 US-Dollar) sowie die nachhaltigen Kapitalkosten (15,92 US-Dollar) belaufen sich für den Untertagebau auf insgesamt 92,9 US-Dollar/Tonne.

(*) Für die Berechnung der Metalläquivalentgehalte wurden folgende Metallpreisannahmen zugrunde gelegt: Gold (2.100,00 US$/oz), Silber (28,0 US$/oz), Kupfer (4,50 US$/lb), Blei (0,95 US$/lb) und Zink (1,50 US$/lb).

(**) Bei der Berechnung der Cutoff-Gehalte werden variable metallurgische Ausbeuten als Funktion des Gehalts und der relativen Metallverteilung angenommen. Die durchschnittlichen metallurgischen Ausbeuten betragen: SW/RW-Zonen: Gold (76,1 %), Silber (90,2 %), Kupfer (90,3 %), Blei (82,9 %) und Zink (89,2 %), AG-Zone: Gold (66,0 %), Silber (91,0 %), Kupfer (54,8 %), Blei (83,4 %) und Zink (94,8 %).

(4) NSR-Berechnungen für SW/RW-Domänen: NSR = 77,25 $ x %Cu + 20,32 $ x %Zn + 9,64 $ x %Pb + 0,64 $ x g/t Ag + 43,07 $ x g/t Au

(5) NSR-Berechnung für AG-Domäne: NSR = 49,04 $ x %Cu + 22,25 $ x %Zn + 10,14 $ x %Pb + 0,70 $ x g/t Ag + 37,77 $ x g/t Au

(6) Die Ressourcen gelten als potenziell unter Tage abbaubar und sind durch die abbaubaren Formen begrenzt. Die Ressourcen werden unverdünnt und in situ dargestellt und gelten als wirtschaftlich abbaubar.

(7) Baryt wird aufgrund seines wirtschaftlichen Potenzials angegeben, wurde jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht in den NSR-Wert einbezogen.

(8) ZnEq definiert durch die Gleichung SW & RW = NSR-Wert pro Block / 20,32 $; AG = NSR-Wert pro Block / 22,25 $ (Hinweis: Baryt wurde aus den ZnEq- und NSR-Berechnungen ausgeschlossen).

(9) CuÄq definiert durch die Gleichung SW & RW = NSR-Wert pro Block / 77,25 $; AG = NSR-Wert pro Block / 49,04 $ (Hinweis: Baryt wurde aus den CuÄq- und NSR-Berechnungen ausgeschlossen).

(10) Die Mineralressourcen basieren auf validierten Daten, die einer QA/QC-Analyse unterzogen wurden, wobei gekappte, zusammengesetzte Proben in 2 m Abständen verwendet wurden. Die Schätzung wurde unter Verwendung einer Kombination aus Ordinary Kriging- und Inverse Distance-Schätzmethoden durchgeführt und auf der Grundlage der Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden Daten und des Bohrabstands klassifiziert. Die Tonnagen der Mineralressourcen wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln.

(11) Die Mineralressourcen wurden von Benjamin Parsons, BSc, MSc Geology, MAusIMM (CP) #222568 von SRK, einer gemäß NI 43-101 qualifizierten sachverständigen Person, geschätzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81819/Vizsla_Copper_11-13-25_Final_DE.004.png

Abbildung 2: Projizierter Längsschnitt (Blick nach Norden) und projizierter Profilschnitt (Blick nach Westen) der Lagerstätte Palmer mit den mineralisierten Bereichen und den Umrissen des Blockmodells. Siehe die Pressemitteilung von American Pacific vom 20. Januar 2025 und den aktualisierten 43-101-konformen technischen Bericht1 mit Stichtag 13. Januar 2025, sedar.ca.

Die mit VMS in Zusammenhang stehende Kupfer-Zink-Blei-Silber-Gold-Baryt-Mineralisierung auf dem gesamten Projekt Palmer, einschließlich der Lagerstätten Palmer und AG, ist in einem vielversprechenden VMS-Gürtel aus der späten Trias beherbergt. Die mit Rift-Systemen in Zusammenhang stehenden vulkanischen und sedimentären Gesteine des Alexander-Terrans beherbergen auch andere bedeutende VMS-Vorkommen, Prospektionsgebiete und Lagerstätten darunter die Kupfer-Kobalt-Silber-Gold-Zink-Lagerstätte Windy Craggy in British Columbia und die Silber-Zink-Blei-Gold-Mine Greens Creek im Südosten Alaskas (Abbildung 1). Zahlreiche bohrreife VMS-Prospekte sind über mehr als 15 km einer vielversprechenden Stratigrafie verteilt, die noch weitgehend unerforscht ist (Abbildung 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81819/Vizsla_Copper_11-13-25_Final_DE.005.png

Abbildung 3. Blick auf das Projekt Palmer in südwestlicher Richtung, der die Verteilung der noch wenig erkundeten hochgradigen Explorationsziele zeigt. Siehe Referenzen unten für Datenquellen.

Bedingungen des Aktienkaufvertrags

Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags wird Vizsla Copper alle ausstehenden Aktien von Subco für 15.000.000 $ erwerben, die durch die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens nach der Konsolidierung (Stammaktien und gemäß dieser Vereinbarung Vergütungsaktien) beglichen werden. Die Vergütungsaktien werden zum gleichen Preis wie die NFT-Aktien (wie unten definiert) ausgegeben.

Vizsla Copper hat sich außerdem bereit erklärt, die folgenden Meilensteinzahlungen an American Pacific zu leisten (zusammenfassend als Meilensteinzahlungen bezeichnet):

· 5.000.000 $ zahlbar nach der öffentlichen Bekanntgabe einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für das Palmer-Projekt durch Vizsla Copper, die gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wurde und insgesamt mindestens 22 Millionen Tonnen mineralisiertes Material abgrenzt; und

· 10.000.000 $ zahlbar bei Beginn der kommerziellen Produktion des Projekts Palmer.

Jede Meilensteinzahlung wird nach Wahl des Unternehmens in bar oder durch Ausgabe von Stammaktien des Käufers (die Meilensteinaktien) geleistet, vorausgesetzt, dass das Unternehmen alle gemäß den Börsenrichtlinien erforderlichen Genehmigungen für die Ausgabe von Meilensteinaktien einholt und die geltenden Wertpapiergesetze und Börsenrichtlinien eingehalten werden. Die Anzahl der auszugebenden Meilensteinaktien wird gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags und den Richtlinien der TSXV (die Börse) festgelegt.

Im Zusammenhang mit der Übernahme hat American Pacific einer Reihe von Schutzklauseln zugunsten des Unternehmens zugestimmt, darunter eine 36-monatige Stillhaltevereinbarung, die es American Pacific untersagt, zusätzliche Wertpapiere des Unternehmens zu erwerben oder Einfluss auf das Management bzw. die Zusammensetzung des Boards zu nehmen; eine Verpflichtung, alle vom Unternehmen gehaltenen Aktien gemäß den Empfehlungen des Board of Directors des Unternehmens abzustimmen; Verbote von Leerverkäufen, Absicherungsgeschäften oder Derivattransaktionen sowie Anforderungen, künftige Aktienverkäufe im Voraus anzukündigen und an der Gewährleistung eines geordneten Marktes mitzuwirken. American Pacific wird keine Rechte in Bezug auf die Nominierung von Board-Mitgliedern, Informationen, Verwässerungsschutz, Bezugsrechte, Aufstockungsrechte oder Beteiligungsrechte haben.

Der Aktienkaufvertrag sieht vor, dass die Übernahme mehreren Bedingungen unterliegt, darunter unter anderem der Abschluss der gleichzeitigen Finanzierung mit einem Bruttoerlös von mindestens 5.000.000 $ und der Erhalt aller behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter, einschließlich der Genehmigung durch die Börse.

Die Übernahme ist ein Vertrag in einem marktüblichen Verhältnis. Im Zusammenhang mit der Übernahme wird keiner der Parteien eine Vermittlungsprovision gezahlt.

10:1-Aktienkonsolidierung

Im Rahmen der langfristigen Unternehmensstrategie von Vizsla Copper hat das Board of Directors des Unternehmens eine Konsolidierung der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage von einer Stammaktie nach der Konsolidierung für zehn Stammaktien vor der Konsolidierung (Konsolidierung) empfohlen und genehmigt. Die Konsolidierung unterliegt noch der Genehmigung durch die Börse. Das Datum des Inkrafttretens und weitere Einzelheiten zur Konsolidierung werden in einer späteren Pressemitteilung bekannt gegeben.

Gleichzeitige Finanzierung

Das Unternehmen freut sich, eine nicht vermittelte gleichzeitige Finanzierung in Höhe von bis zu 25.000.000 $ als Pressemitteilung bekannt zu geben, die nach Abschluss der Konsolidierung aus einer Kombination der folgenden Maßnahmen bestehen wird:

· bis zu 18.518.519 Stammaktien des Unternehmens nach der Konsolidierung (NFT-Aktien) zu einem Preis von 1,08 Dollar pro NFT-Aktie mit einem Bruttoerlös von bis zu 20.000.000 Dollar; und

· Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens nach der Konsolidierung (FT-Aktien) zu einem Preis von 1,24 $ pro FT-Aktie und Charity-Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens nach der Konsolidierung (CFT-Aktien, zusammen mit den NFT-Aktien und den FT-Aktien die Finanzierungsaktien) zu einem Preis von 1,72 $ pro CFT-Aktie für einen Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 $.

Die FT-Aktien und CFT-Aktien werden gemäß den Ausnahmeregelungen für akkreditierte Anleger und Mindestinvestitionsbeträge gemäß National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-105) in allen Provinzen Kanadas angeboten. Die NFT-Aktien werden gemäß Abschnitt 5A.2 des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (Prospektbefreiungen), geändert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Befreiungen von bestimmten Bedingungen der Befreiung für börsennotierte Emittenten), an Käufer in Kanada (mit Ausnahme der Provinz Quebec) angeboten. Die Vermittler sind außerdem berechtigt, die NFT-Aktien in den Vereinigten Staaten gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) und in bestimmten anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten zum Verkauf anzubieten, vorausgesetzt, dass in diesen anderen Rechtsordnungen keine Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung, keine laufende Berichtspflicht und keine erforderliche behördliche oder staatliche Genehmigung besteht. Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen Vermittlungsprovisionen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange zahlen. Eventus Capital Corp. wurde im Zusammenhang mit dem Angebot als Vermittler beauftragt.

Das Unternehmen plant, die Erlöse aus der gleichzeitigen Finanzierung wie folgt zu verwenden:

· Ein Betrag in Höhe des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der FT-Aktien und der CFT-Aktien wird vom Unternehmen für kanadische Explorationsausgaben für kritische Mineralien verwendet, die als qualifizierte Flow-Through-Bergbauausgaben für kritische Mineralien und/oder kanadische Explorationsausgaben gelten, die als qualifizierte Flow-Through-Bergbauausgaben definiert sind, wie diese Begriffe im Income Tax Act (Kanada) in Bezug auf die Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens in British Columbia definiert sind; und

· Der Nettoerlös aus dem Verkauf der NFT-Aktien wird vom Unternehmen für folgende Zwecke verwendet: (i) Exploration des Projekts Palmer, (ii) Fortsetzung der Exploration des Konzessionsgebiets von Vizsla Copper in British Columbia, wobei der Schwerpunkt auf dem Kupfer-Gold-Projekt Poplar liegt, (iii) Kosten für den Abschluss der Akquisition und (iv) allgemeines Betriebskapital.

Die derzeit geplante Aufteilung der Explorationsausgaben aus der gleichzeitigen Finanzierung auf die Projekte des Unternehmens sieht wie folgt aus:

· Rund 17.000.000 Dollar für das Projekt Palmer, einschließlich Bohrungen, Analysen und geophysikalische Untersuchungen.

· Rund 5.000.000 Dollar für das Projekt Poplar, einschließlich Bohrungen, Analysen und geophysikalische Untersuchungen.

Der Erwerb und die gleichzeitige Finanzierung werden voraussichtlich am oder um den 4. Dezember 2025 abgeschlossen sein. Die Transaktion unterliegt weiterhin bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Börse.

Es gibt ein Angebotsdokument (das Angebotsdokument) im Zusammenhang mit dem Angebot von NFT-Aktien, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.vizslacopper.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger von NFT-Aktien sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Wiederverkaufsbeschränkungen

Die Vergütungsaktien, FT-Aktien und CFT-Aktien unterliegen in Kanada einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Die NFT-Aktien unterliegen in Kanada keiner Haltefrist, vorbehaltlich etwaiger von der Börse vorgeschriebener Haltefristen.

Darüber hinaus unterliegen die Vergütungsaktien nach Abschluss der geplanten Transaktion einer vertraglichen Haltefrist. American Pacific hat sich verpflichtet, die Vergütungsaktien weder direkt noch indirekt zu verkaufen, abzutreten, zu übertragen, zu verpfänden oder anderweitig zu veräußern, bis sie in vier gleichen Tranchen zum Verkauf freigegeben werden: 25 % sechs Monate nach Abschluss der Transaktion, weitere 25 % neun Monate nach Abschluss der Transaktion, weitere 25 % zwölf Monate nach Abschluss der Transaktion und die restlichen 25 % fünfzehn Monate nach Abschluss der Transaktion.

Warnhinweis für US-Anleger

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung zum Palmer-Projekt wurde von Peter Mercer, P.Geo., Vice President of Advanced Projects bei American Pacific, einer gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten sachverständigen Person, geprüft und genehmigt.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung bezüglich des Konzessionsgebiets von Vizsla Copper wurde von Christopher Leslie, Ph.D., P.Geo., Technischer Berater von Vizsla Copper, einer qualifizierten sachverständigen Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Anmerkungen

(i) Angrenzende Konzessionsgebiete: Das Unternehmen hat keine Anteile an oder Rechte an den genannten angrenzenden Konzessionsgebieten, und die Explorationsergebnisse auf angrenzenden Konzessionsgebieten sind nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens. Alle Verweise auf Explorationsergebnisse auf angrenzenden Konzessionsgebieten dienen nur zu Informationszwecken und bedeuten nicht, dass ähnliche Ergebnisse auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens mit Sicherheit erzielt werden.

(ii) Historische Daten: Diese Pressemitteilung enthält historische Informationen, die von der qualifizierten sachverständigen Person von Vizsla Copper und/oder American Pacific geprüft wurden. Die Prüfung der historischen Aufzeichnungen und Informationen durch Vizsla Copper und/oder American Pacific bestätigt in angemessener Weise die Gültigkeit der in dieser Präsentation dargestellten Informationen. Vizsla Copper fordert die Leser auf, bei der Bewertung dieser Daten und/oder Ergebnisse angemessene Vorsicht walten zu lassen.

(iii) Mineralprojekte Dritter: Diese Lagerstätten werden ausschließlich zum Verständnis der geologischen Zusammenhänge angeführt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Konzessionsgebiete nicht an seine Konzessionsgebiete angrenzen und dass weder das Unternehmen noch American Pacific Anteile daran halten oder Kontrolle darüber ausüben. Auch wenn bestimmte geologische Merkmale ähnlich sein mögen, gibt es keine Garantie dafür, dass auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens oder im Projekt Palmer eine mit diesen Lagerstätten vergleichbare Mineralisierung entdeckt wird. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt, falls vorhanden, auf einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens oder im Projekt Palmer sind konzeptioneller Natur, und es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden. Die Informationen zu den oben genannten Lagerstätten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und technischen Berichten, die als zuverlässig angesehen werden, wurden jedoch weder vom Unternehmen noch von American Pacific unabhängig überprüft.

(iv) Mineralressourcenschätzung (MRE): Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf das Projekt Palmer, die sich auf die Mineralressourcenschätzung für Palmer (Palmer MRE) beziehen und in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stammen aus dem technischen Bericht vom 28. Februar 2025 (mit einem Stichtag vom 13. Januar 2025) mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate, Palmer Project, Alaska, USA (der Palmer Technical Report) vom 28. Februar 2025 (mit einem Stichtag vom 13. Januar 2025) abgeleitet, der von Ben Parsons, MSc, MAusIMM (CP) und Kash Kelloff, BSc ChemE, MBA, SME, MMSAQP von SRK Consulting (U.S.), Inc. erstellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen in Bezug auf die Palmer MRE unterliegen allen Annahmen, Qualifikationen und Verfahren, die im Palmer-Fachbericht dargelegt sind. Es wird daher empfohlen, den vollständigen Text des Palmer-Fachberichts zu lesen, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter dem Profil von American Pacific auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

(v) Quellen: (1) Parsons, B and Kelloff, K, 2025: NI43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate Palmer Project, Alaska, USA. Bericht, erstellt für Constantine Metal Resources Ltd. von SRK Consulting (US), Inc. mit Datum vom 13. Januar 2025; (2) Constantine Metal Resources Ltd., Pressemitteilung, 24. November 2015; (3) Still, J.C. et al. 1991. Economic Geology of the Haines-Klukwan-Porcupine Area, Southeast Alaska. U.S. Bureau of Mines; (4) Constantine Metal Resources Ltd., Geochemische Datenbank und (5) American Pacific Mining Corp., Pressemitteilung, 10. Januar 2024

Über Vizsla Copper

Vizsla Copper ist ein auf Cu-Au-Mo spezialisiertes Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf seine Vorzeigeprojekte Poplar und Woodjam, die sich in günstiger Lage inmitten einer bedeutenden Infrastruktur im zentralen und südlichen British Columbia befinden. Es besitzt drei weitere Kupferkonzessionsgebiete: Poplar, Copperview und Redgold, die alle inmitten der bedeutenden Infrastruktur von British Columbia liegen. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Kupferkonzessionsgebiete innerhalb des Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die Vision von Vizsla Copper ist es, ein verantwortungsbewusstes Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen in der stabilen Bergbauregion British Columbia, Kanada, zu sein. Das Unternehmen hat sich zu einer sozial verantwortlichen Exploration und Erschließung verpflichtet und arbeitet sicher, ethisch und integer.

Vizsla Copper ist eine Ausgründung von Vizsla Silver und wird von Inventa Capital Corp. unterstützt, einer erstklassigen Investmentgruppe, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Chancen im Rohstoffsektor zu entdecken und zu finanzieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.vizslacopper.com).

KONTAKT

Für weitere Informationen und zur Anmeldung für die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Craig Parry, Chief Executive Officer und Chairman

Tel.: (604) 364-2215 | E-Mail: info@vizslacopper.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen gehören insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen, die sich auf den Abschluss der Übernahme oder der gleichzeitigen Finanzierung, die geplante Verwendung des Nettoerlöses aus der gleichzeitigen Finanzierung, die steuerliche Behandlung der FT- und CFT-Aktien, den Verzicht auf anwendbare Ausgaben und den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der erforderlichen Genehmigung der Börse, sowie die Exploration und Erschließung des Unternehmens beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen können sich auch auf Folgendes beziehen: Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse, wie beispielsweise den Abschluss und den Zeitpunkt der Übernahme und der gleichzeitigen Finanzierung; die strategische Vision für das Unternehmen nach Abschluss der Übernahme und die Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials sowie der zukünftigen finanziellen oder operativen Leistung von Vizsla Copper nach Abschluss der Übernahme; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Übernahme; den Erfolg des Unternehmens und der Tochtergesellschaft bei der Zusammenlegung der operativen Betriebe nach Abschluss der Transaktion; die erwarteten Vorteile und Auswirkungen der Übernahme oder der gleichzeitigen Finanzierung; die Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf der FT-Aktien und der CFT-Aktien, der Verzicht auf anwendbare Ausgaben; die vorgeschlagene steuerliche Behandlung der FT-Aktien und der CFT-Aktien, die Ergebnisse der bisher durchgeführten Arbeiten; die Schätzung der Mineralressourcen und -reserven; die Realisierung von Mineralressourcen- und -reservenabschätzungen; die Entwicklungs-, operativen und wirtschaftlichen Ergebnisse der hierin genannten technischen Berichte über Mineralkonzessionsgebiete; die Größe oder Qualität von Mineralvorkommen; die erwartete Weiterentwicklung der Mineralkonzessionsgebiete und Projektportfolios des Unternehmens; Explorationsausgaben, Kosten und Zeitplan für den operativen Betrieb neuer Vorkommen; das Potenzial für Untertageexplorationen; Kosten und Zeitplan für zukünftige Explorationen; die Fertigstellung und der Zeitplan künftiger Entwicklungsstudien; Schätzungen der metallurgischen Ausbeuten; Explorationsaussichten von Mineralgrundstücken; Bedarf an zusätzlichem Kapital; künftige Metallpreise; staatliche Regulierung des operativen Betriebs; Umweltrisiken; der Zeitplan und mögliche Ergebnisse anhängiger regulatorischer Angelegenheiten; die Realisierung der erwarteten Wirtschaftlichkeit von Mineralgrundstücken; das künftige Wachstumspotenzial von Mineralgrundstücken; sowie künftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich aller Aussagen bezüglich des geplanten Abschlusses der Übernahme und der gleichzeitigen Finanzierung, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken können. Solche Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, an Begriffen wie angrenzend, Pläne, produktiv, Fokus, Erweiterung, beabsichtigt, Fortschritt, Potenzial, Chance, Auswirkung, etablieren, vorschlagen, strategisch, wichtig, Plan, Meilenstein, erstklassig, Erfolg, unternehmen, bereitstellen, herausragend, erwägen, Exposition, stark, Transformation, repräsentieren, zahlreich, zugänglich, Absicht, Fähigkeit, beabsichtigen, identifizieren, erweitern, Varianten dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten. Alle Aussagen, die die Pläne des Unternehmens in Bezug auf den operativen Betrieb und potenzielle strategische Möglichkeiten beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und basieren auf Annahmen des Managements des Unternehmens. Sie beinhalten daher innewohnende Risiken und Unsicherheiten, darunter die Unfähigkeit, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Akquisition zu erfüllen; die Unfähigkeit, die gleichzeitige Finanzierung abzuschließen; die Fähigkeit oder Unfähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Übernahme und die gleichzeitige Finanzierung zu erhalten, einschließlich der Genehmigung durch die Börse; die Realisierung von Vorteilen aus der Übernahme und der gleichzeitigen Finanzierung; Genehmigungen, die Unfähigkeit, die Erlöse aus dem Verkauf der FT-Aktien und der CFT-Aktien wie beabsichtigt zu verwenden, die Unfähigkeit, auf anwendbare Ausgaben zu verzichten; die Verfügbarkeit der vorgeschlagenen steuerlichen Behandlung der FT-Aktien und der CFT-Aktien; für Bergbauaktivitäten erforderliche Zustimmungen oder Genehmigungen und wesentliche Verzögerungen bei deren Erlangung; das Fehlen nachteiliger Bedingungen bei Mineralgrundstücken; keine unvorhergesehenen betrieblichen Verzögerungen; der Preis für Silber und andere Metalle bleibt auf einem Niveau, das die Mineralgrundstücke wirtschaftlich macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das notwendige Kapital zur Finanzierung des operativen Betriebs aufzubringen; und die Fähigkeit, alle Mineralressourcen- und -reservenabschätzungen zu realisieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorationsprogramme abzuschließen; das Fehlen ungünstiger Bedingungen auf den Konzessionen; keine unvorhergesehenen Verzögerungen im operativen Betrieb; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung des operativen Betriebs zu beschaffen; Umweltvorschriften oder -gefahren und die Einhaltung komplexer Vorschriften im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Klimawandel und Klimawandelvorschriften; Wechselkursschwankungen; die Geschäftsziele des Unternehmens; die Frage, ob eine wirtschaftliche Mineralisierung definiert werden kann und, falls ja, ob sie für die Erschließung zugelassen werden kann; die Ungewissheit, ob sich die auf benachbarten Konzessionen vorgefundene Mineralisierung auf eines der Konzessionen des Unternehmens fortsetzt; die Ungewissheit, ob geologische und/oder geophysikalische Trends, Interpretationen oder Schlussfolgerungen in Bezug auf benachbarte Konzessionen für eines der Konzessionen des Unternehmens relevant sind; die Ungewissheit, ob die Explorationssaison verlängert werden kann; Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiter verfeinert werden; die Folgen und Auswirkungen der historischen Bergbauaktivitäten auf die Umwelt und ob diese die potenzielle Exploration und/oder Erschließung eines operativen Bergbaubetriebs in den Konzessionsgebieten des Unternehmens beeinträchtigen; die Auswirkungen von Ansprüchen von First Nations, Stämmen, Stammesräten, Stammesregierungen, Alaska Native Corporations, Alaska Native Regional oder Village Corporations und Landanspruchsvereinbarungen auf die Projekte des Unternehmens; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; die Einhaltung verschiedener erwarteter Kostenschätzungen; die Vorteile des Einsatzes bestimmter Technologien; die zukünftigen Metallpreise; mögliche Schwankungen der Mineralgehalte oder Ausbeuten; geologische, bergbauliche und explorative technische Probleme; der Ausfall von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen, die nicht wie erwartet im operativen Betrieb funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten, weitere Risiken, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind, sowie die Fähigkeit des Managements, die vorgenannten Risiken und Ungewissheiten zu antizipieren und zu bewältigen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten sowie der Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit prognostizierten Ergebnissen abweichen, und das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse in Zukunft ganz oder teilweise mit den hier dargestellten Ergebnissen übereinstimmen werden. Leser werden auf die zusätzlichen Informationen zum Geschäft des Unternehmens verwiesen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) enthalten sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Für weitere Informationen über das Unternehmen und die Risiken und Herausforderungen seines Geschäfts sollten Anleger die Unterlagen des Unternehmens einsehen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vizsla Copper Corp

Jon Ward

595 Burrard Street – Suite 1723

V7X 1J1 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : info@vizslacopper.com

Pressekontakt:

Vizsla Copper Corp

Jon Ward

595 Burrard Street – Suite 1723

V7X 1J1 Vancouver, British Columbia

email : info@vizslacopper.com

