Energy Plug und Quantum eMotion richten Joint Steering Committee ein und beschleunigen Integration quantensicherer Batterien in kritische Infrastruktur

Vancouver, BC – 13. November 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) und Quantum eMotion Corp. (TSXV:QNC) (OTCQB:QNCCF) haben heute die erfolgreiche Einrichtung und erste Arbeitssitzung des Joint Development Steering Committee (der Ausschuss), der gemäß der Vereinbarung vom 14. Oktober 2025 etabliert wurde, bekannt gegeben.

Der Ausschuss hat bereits technische Möglichkeiten zur Integration definiert, um die hardwarebasierten Quanten-Zufallszahlengenerator-(QRNG)-Chips von Quantum eMotion direkt in die Energiespeichersysteme der nächsten Generation von Energy Plug einzubinden. Dies ist eine wichtige Entwicklung gegenüber den ursprünglichen Planungen und ermöglicht die Entwicklung von Prototypen, die für Praxistests bei kanadischen Verteidigungs- und Versorgungsunternehmen im ersten Quartal 2026 vorgesehen sind.

Wichtige Meilensteine, die in der ersten Sitzung erreicht wurden:

– Fertigstellung der Architektur für QRNG-gesicherte Firmware und verschlüsselte Batteriemanagementsysteme (BMS)

– Ratifizierung des Rahmens für die Miteigentümerschaft an geistigem Eigentum nach kanadischem Recht

– Genehmigung der Roadmap für den Piloteinsatz, erste Installationen für sichere Telekommunikations- und Mikronetzstandorte geplant

Innerhalb weniger Wochen nach der Unterzeichnung haben wir den Sprung vom Konzept zu konkreten technischen Spezifikationen geschafft, so Dr. Ramtin Rasouli, CTO von Energy Plug.

Francis Bellido, CEO von Quantum eMotion, fügt hinzu: Unser QRNG-Silizium wird derzeit auf Chip-Ebene in das BMS von Energy Plug integriert. Dies ist eine der ersten bekannten Einbindungen von Quantenentropie mit Eignung für Weltraumanwendungen in nordamerikanische Energiespeicher – und bietet echte Post-Quanten-Cybersicherheit für kritische Systeme.

Die Zusammenarbeit geht auf eskalierende Bedrohungen ein: Der kanadische Energiesektor verzeichnete 2024 23 % mehr Ransomware-Angriffe als im Jahr 2022, wobei staatlich geförderte Akteure zunehmend Netzsteuerungssysteme ins Visier nahmen. Mit QRNG-verstärkten Batterien werden kryptografische Schlüssel mit echter quantenbasierter Zufälligkeit generiert, die kompromisslose Entropie bieten und ganze Klassen von Remote-Exploit-Angriffen eliminieren – selbst in einer Post-Quanten-Umgebung1.

1 A comprehensive review of quantum random number generators: Concepts, Classification and the Origin of Randomness von V. Mannalath, S. Mishra & A. Pathak – Quantum Information Processing, 22:439 (2023)

Quantum eMotion Corp. (TSX-V: QNC, OTCQB: QNCCF) ist ein kanadisches Deep-Tech-Unternehmen, das quantensichere Cybersicherheitslösungen auf Basis seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators (QRNG) und seiner Entropy-as-a-Service-Plattform entwickelt, um Daten und Kommunikationen für das Quantenzeitalter zu sichern.

Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) ist ein führender Anbieter von sicheren und resilienten Energiespeicherlösungen, der sich der Weiterentwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation für Anwendungen im Wohnbereich-, Gewerbe- und Versorgungssektor verschrieben hat. In Kooperation mit führenden Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und indigenen Gemeinschaften will das Unternehmen die Netzstabilität, Cybersicherheit und Akzeptanz nachhaltiger Energien verbessern.

