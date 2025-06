VivoPower legt Stichtag für Sonderdividendenausschüttungen im Zusammenhang mit Tembo-Transaktionen fest

Aktionäre zum 12. Juni 2025, dem Ex-Tag, sind berechtigt, mögliche Sonderdividendenausschüttungen im Zusammenhang mit möglichen Tembo-Transaktionen zu erhalten

Entsprechender Stichtag ist der 13. Juni 2025

LONDON, 9. Juni 2025 / IRW-Press / VivoPower International PLC (NASDAQ: VVPR, VivoPower oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es den 12. Juni 2025 als Ex-Tag bezüglich möglicher zukünftiger Dividendenausschüttungen im Zusammenhang mit Transaktionen von Tembo e LV B.V. (Tembo) festgelegt hat.

Aktionäre, die bei Geschäftsschluss am 12. Juni 2025 Aktien von VivoPower halten, haben Anspruch auf eventuelle künftige Sonderdividendenausschüttungen im Zusammenhang mit Tembo. Aktionäre, die am oder nach dem Ex-Tag Aktien von VivoPower kaufen, haben keinen Anspruch auf solche Ausschüttungen.

Über mögliche künftige Sonderdividendenausschüttungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Caret wird gesondert informiert.

Weitere Einzelheiten zu möglichen Sonderdividendenausschüttungen, einschließlich der Höhe und des Verhältnisses, werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Es gibt keine Garantie dafür, dass Sonderdividendenausschüttungen erfolgen werden.

Über Tembo

Die elektrischen Nutzfahrzeuge (EUV) von Tembo sind eine zu 100 % elektrische Lösung für robuste und/oder kundenspezifische Anwendungen von Flottenbesitzern, die im Bergbau, in der Landwirtschaft, in der Energieversorgung, im Verteidigungswesen, bei der Polizei, im Baugewerbe, im Infrastruktursektor, auf Regierungsebene, in der humanitären Hilfe und bei Wildsafariunternehmen tätig sind. Tembo bietet sichere und leistungsstarke elektrische Nutzfahrzeuge für den Einsatz im Gelände und auf der Straße. Hauptziel des Unternehmens ist die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Elektrifizierungslösungen für Besitzer von Nutzfahrzeugflotten, die dazu beitragen, die Lebensdauer der Fahrzeuge zu verlängern, die Kosten zu senken, die Kapitalrendite zu maximieren sowie die ESG-Ziele zu erfüllen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Tembo ist eine Tochtergesellschaft der an der Nasdaq notierten B Corporation VivoPower.

Über VivoPower

VivoPower International PLC (NASDAQ: VVPR) vollzieht einen strategischen Wandel zum weltweit ersten auf XRP fokussierten Unternehmen für digitale Vermögenswerte. Im Zuge der Neuausrichtung konzentriert sich das Unternehmen auf den Erwerb, die Verwaltung und das langfristige Halten von digitalen XRP-Vermögenswerten im Rahmen einer diversifizierten digitalen Treasury-Strategie. Mit dieser Schwerpunktverlagerung will VivoPower zum Wachstum und Nutzen des XRP-Ledgers (XRPL) beitragen, indem es die Infrastruktur des dezentralen Finanzwesens (DeFi) und reale Blockchain-Anwendungen unterstützt.

VivoPower wurde 2014 gegründet und notiert seit 2016 an der Nasdaq. Das Unternehmen ist weltweit im Vereinigten Königreich, Australien, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Südostasien vertreten. VivoPower ist ein preisgekröntes globales auf nachhaltige Energielösungen spezialisiertes Unternehmen mit B Corporation-Zertifizierung und hat zwei Geschäftsbereiche: Tembo und Caret Digital. Das Hauptaugenmerk von Tembo ist auf elektrische Lösungen für kundenspezifische und robuste Flottenanwendungen im Gelände und auf der Straße sowie auf ergänzende Finanzierungs-, Lade-, Batterie- und Microgrid-Lösungen gerichtet. Caret Digital ist ein Power-to-X-Geschäft, das sich auf energieintensive Anwendungsfälle für erneuerbare Energien konzentriert, einschließlich des Mining von digitalen Vermögenswerten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem auch Aussagen, die sich auf Hochrechnungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen und auch die zugrundeliegenden Annahmen miteinschließen. Wörter wie antizipieren, glauben, fortsetzen, könnten, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, möglicherweise, planen, möglich, potenziell, vorhersagen, prognostizieren, sollten, würden und ähnliche Ausdrücke können auf zukunftsgerichtete Aussagen hindeuten, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen können zum Beispiel Aussagen über das Erreichen von Leistungszielen oder über die Vorteile der in dieser Mitteilung beschriebenen Ereignisse oder Transaktionen und die daraus erwarteten Erträge enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen oder Annahmen der Unternehmensführung von VivoPower und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Änderungen der jeweiligen Umstände. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerbsrechtlichen und/oder regulatorischen Faktoren sowie anderer Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Geschäftstätigkeit von VivoPower auswirken, erheblich von den hier zum Ausdruck gebrachten bzw. implizierten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten zählen unter anderem Änderungen der Geschäftsbedingungen, Schwankungen bei der Kundennachfrage, Änderungen bei der Auslegung der Rechnungslegungsvorschriften, die Bewältigung des raschen Wachstums, die Intensität des Wettbewerbs mit anderen Produkt- und Dienstleistungsanbietern, Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage, geopolitische Ereignisse und regulatorische Änderungen sowie weitere Faktoren, die in den von VivoPower bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen angeführt sind. Die hier enthaltenen Informationen sind vor dem Hintergrund solcher Risiken zu betrachten. VivoPower ist keinesfalls verpflichtet und lehnt auch ausdrücklich jede Verpflichtung ab, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder abzuändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, geänderter Annahmen oder aus sonstigen Gründen.

Kontaktdaten

Aktionäre richten ihre Anfragen bitte an:

shareholders@vivopower.com

