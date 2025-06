Das Verteidigungsministerium des Vereinigten Königreichs unterzeichnet Protector-Supportvertrag mit GA-ASI

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 9. Juni 2025 / Das Verteidigungsministerium des Vereinigten Königreichs (UK MOD) hat mit General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) einen Support- und Wartungsvertrag für die Logistik und Wartung des Remotely Piloted Aircraft-(RPA)-Systems (ferngesteuertes Luftfahrtsystem) Protector RG Mk1 unterzeichnet. Der Vertrag mit der Bezeichnung UK Protector Availability and Support Solution (UK PASS) sieht die laufende Unterstützung der neuen RPA-Systeme Protector vor, die von GA-ASI geliefert wurden und nun von der Royal Air Force (RAF) betrieben werden. Das Protector-RPA basiert auf dem MQ-9B SkyGuardian® von GA-ASI.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79912/GA-ASI_060925_DEPRcom.001.jpeg

Foto: Royal Air Force

UK PASS ist ein Direct Commercial Sale-Vertrag (direkter gewerblicher Verkaufsvertrag) und deckt die Unterstützung des Protector-Programms für das RPA, die Certifiable Ground Control Stations (zertifizierbare Bodenkontrollstationen) und die Synthetic Training Systems (synthetische Trainingssysteme) ab.

Dieser Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein für die erfolgreiche Einführung des Protector-RPA-Systems bei der RAF, so Chris Dusseault, Vice President of MQ-9B in Europa. Mit dem Abschluss des UK PASS-Vertrags können wir nun von der Test- und Entwicklungsphase des Programms zur Schulung der RAF-Flugbesatzungen für den Betrieb übergehen.

UK PASS ist Teil der SkyGuardian Global Support Solutions (SGSS) (globale Supportlösungen für SkyGuardian) von GA-ASI, die Support für den gesamten Kundenstamm von MQ-9B bietet. SGSS ist ein gemeinsames Contractor Logistics Support-(CLS)-Modell, bei dem Ressourcen wie Arbeitskräfte, Material und Gemeinkosten für Wartung, Versorgungsmanagement und andere Supportfunktionen, die für die nachhaltigen Betrieb des RPA-Systems erforderlich sind, für die Nutzung durch den gesamten Kundenstamm gebündelt werden. Dieser Ansatz bedeutet Effizienzsteigerungen und niedrigere Kosten für die Kunden.

Dem Abschluss des UK PASS-Vertrags gingen drei Jahre intensiver Arbeit zwischen GA-ASI und den multidisziplinären Teams des UK MOD voraus, um ein Konzept in die Realität umzusetzen. Das Ergebnis ist eine erstklassige Instandhaltungslösung für die Protector-Flotte der Royal Air Force, die den Bestand des Auftragnehmers aus einem globalen gemeinsamen Ersatzteilpool nutzt. Dieser Vertrag unterscheidet sich von herkömmlichen Ersatzteil- und Reparaturverträgen, da sich durch ein gemeinsames Betriebsmodell mit mehreren Kunden Größenvorteile ergeben, meint Group Captain Rich Cameron, Leiter des Uncrewed Air System 3 Team.

MQ-9B von GA-ASI ist das weltweit fortschrittlichste RPA-System, das eine außergewöhnlich hohe Flugdauer und Reichweite bietet. MQ-9B umfasst die Modelle SkyGuardian und SeaGuardian®, von denen bereits mehrere an die britische Royal Air Force (Protector) geliefert wurden. GA-ASI hat zudem Aufträge aus Kanada, Polen, von der japanischen Küstenwache, der japanischen maritimen Selbstverteidigungskräfte, Taiwan, Indien und der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command erhalten. MQ-9B hat auch verschiedene Übungen der US-Marine unterstützt, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem und Group Sail.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle® 25M, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Angriffe ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Kontaktdaten

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com

(858) 524-8101

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.