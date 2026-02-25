Vidac Pharma Holding PLC kündigt Aktienausgabe, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (ESOP) und Ermächtigung für strategische Beteiligungen an

25. Februar 2026

Vidac Pharma Holding PLC (die Gesellschaft) freut sich, eine Reihe von Beschlüssen ihres Board of Directors bekannt zu geben.

Ausgabe neuer Stammaktien an Dr. Max Herzberg

Der Board hat beschlossen, 4.790.404 neue Stammaktien mit einem Nennwert von je GBP 1,00 im Kapital der Gesellschaft (die Neuen Aktien) an Dr. Max Herzberg, PhD, auszugeben. Die Ausgabe erfolgt auf Grundlage des Investment Subscription Agreement vom 25. Februar 2024 in der Fassung der Second Amendment Agreement vom 1. Oktober 2025 (zusammen das Subscription Agreement). Nach dem Subscription Agreement war Dr. Herzberg berechtigt, Erlöse aus früheren Aktienverkäufen durch Zeichnung neuer Aktien der Gesellschaft zu reinvestieren.

Zur vollständigen Einzahlung des gesamten Nennbetrags der Neuen Aktien hat der Board beschlossen, den Betrag von GBP 4.790.404, der der fair value reserve through OCI (net of tax) der Gesellschaft gutgeschrieben ist, zu kapitalisieren und im Namen von Dr. Herzberg zur Einzahlung des Nennbetrags der Neuen Aktien in voller Höhe zu verwenden, sodass die Neuen Aktien als vollständig eingezahlt gelten. Diese Kapitalisierung wurde durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung vom 30. September 2025 genehmigt.

Nach Durchführung der Aktienausgabe bleibt Dr. Herzberg Hauptaktionär der Gesellschaft.

In diesem Zusammenhang weist die Gesellschaft darauf hin und würdigt, dass ihre Directors ihre grundsätzliche Bereitschaft bekundet haben, auch im Geschäftsjahr 2026 weitere Mittel – einschließlich Erlösen aus dem Verkauf von Aktien – in das Kapital der Gesellschaft zu investieren.

Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (Employee Share Option Plan)

Der Board hat die Einführung eines Employee Share Option Plan (der ESOP) beschlossen, um Mitarbeiter, Directors und sonstige Schlüsselpersonen der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften zu incentivieren. Der ESOP sieht die Gewährung von Optionen auf Zeichnung von Stammaktien vor, vorbehaltlich Vesting-Bedingungen und Ausübungsmechanismen, die vom Board festgelegt werden.

Die Gesamtzahl der Stammaktien, die den im Rahmen des ESOP gewährten Optionen zugrunde liegen, darf 10 % des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten, d. h. 5.694.620 Stammaktien, wie durch die Hauptversammlung am 30. September 2025 autorisiert. Der ESOP hat eine Laufzeit von zehn Jahren ab dem Datum seiner Einführung.

Ermächtigung zur Beteiligung externer Investoren an Tochtergesellschaft

Der Board hat ferner in seiner Eigenschaft als Alleinaktionär der Tochtergesellschaft VIDA PHARMA Ltd., Israel (die Tochtergesellschaft) grundsätzlich beschlossen, das Aktienkapital der Tochtergesellschaft für externe Investoren zu öffnen. Eine solche Beteiligung soll durch eine oder mehrere Kapitalerhöhungen der Tochtergesellschaft gegen Ausgabe neuer Aktien erfolgen, bis zu einem aggregierten Zeichnungsbetrag von höchstens EUR 5.000.000 (oder dem Gegenwert in anderen Währungen), wobei der Anteil externer Investoren auf maximal 10 % des Aktienkapitals der Tochtergesellschaft begrenzt ist.

Etwaige Kapitalerhöhungen werden zu marktüblichen Bedingungen (arms length) durchgeführt, zu einem Zeichnungspreis und mit Rechten und Bedingungen, die vom Board der Tochtergesellschaft festgelegt und vom Board der Gesellschaft genehmigt werden. Die Directors wurden ermächtigt, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die zur Umsetzung dieses Beschlusses erforderlich sind. Derzeit bestehen noch keine konkreten Pläne für den Eintritt externer Investoren in das Aktienkapital der Tochtergesellschaft.

Bestellung eines Directors

Dr. Oren Menahem Becker wird mit Wirkung zum 24. Februar 2026 als weiteres Mitglied des Board of Directors (Director) der Gesellschaft bestellt.

Reinvestition

Dr. Max Herzberg hat im Zeitraum Januar bis Februar 2026 Nettoerlöse in Höhe von rund 280.000 EUR gemäß dem Share Subscription Agreement in die Vidac Pharma Holding PLC reinvestiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu klinischen Entwicklungsplänen, Studienzielen, regulatorischen Pfaden und potenziellen künftigen Studien. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem klinische Studienergebnisse, die Patientenrekrutierung, regulatorische Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse, Fragen des geistigen Eigentums, Finanzierungsbedarf und allgemeine Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vidac Pharma Holdings Plc

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

Vereinigtes Königreich

www.vidacpharma.com

Info@vidacpharma.com

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen (First-in-Class) Medikamenten für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt Therapiekandidaten, die darauf abzielen, das hyperglykolytische Tumormikromilieu zu modifizieren. Dabei wird die Überexpression und Fehllokalisierung des metabolischen Checkpoints Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen adressiert, um den Zellstoffwechsel zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod herbeizuführen, ohne das normale Gewebe in der Umgebung zu beeinträchtigen.

Vidacs führender Wirkstoffkandidat, VDA-1102, hat bereits in klinischen Studien bei aktinischer Keratose (AK) und kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) Wirksamkeit gezeigt.

