Open World und VerifyMe unterzeichnen endgültiges Fusionsabkommen

Abkommen stellt Grundlage für ein an der NASDAQ notiertes Unternehmen für Tokenisierung von Real-World-Assets auf institutioneller Ebene dar

LAKE MARY, Florida, 12. Februar 2026 / IRW-Press / VerifyMe, Inc. (NASDAQ: VRME) (VerifyMe), ein Anbieter von Authentifizierungs- und Präzisionslogistiktechnologien, und Open World Ltd. (Open World), eine Blockchain-Infrastruktur- und Tokenisierungsplattform für Real-World-Assets (RWA), gaben heute die Unterzeichnung eines Abkommens sowie eines Fusionsplans (Abkommen) bekannt. Durch die Fusion wird das fusionierte Unternehmen zu einem führenden Infrastrukturanbieter im Bereich digitaler Assets und Tokenisierung.

Wir freuen uns, den nächsten Schritt in unserem Plan zur Fusion mit Open World bekannt zu geben, um unsere komplementären Stärken aufeinander abzustimmen, sagte Adam Stedham, CEO von VerifyMe. Wir sind davon überzeugt, dass die kombinierte Plattform eine dauerhafte Infrastruktur und Governance bieten wird, die die Innovation im Bereich digitaler Assets und den langfristigen Aktionärswert unterstützt.

Das fusionierte Unternehmen wird sein Hauptaugenmerk voraussichtlich auf Token-Notierungen, regulierte digitale Asset-Infrastruktur, Compliance-Rahmen auf Unternehmensebene und institutionelle RWA-Tokenisierung in mehreren Jurisdiktionen richten.

Dieses Abkommen stellt für beide Unternehmen einen bedeutsamen Wendepunkt dar, sagte Matt Shaw, Co-Founder und CEO von Open World. Da die institutionelle Nachfrage nach regulierten digitalen Asset-Infrastrukturen weiter zunimmt, können wir durch die Bündelung komplementärer Kompetenzen in dem Umfang und mit den Governance-Standards arbeiten, die erforderlich sind, damit die Tokenisierung von Real-World-Assets den Übergang von der frühen Einführung in die Mainstream-Finanzmärkte schafft.

Die Ankündigung baut auf zuvor bekannt gegebenen Initiativen von Open World auf, einschließlich der Einrichtung seines nationalen RWA Center of Excellence in Saudi-Arabien sowie der Infrastrukturkooperation des Unternehmens mit Abstract zur Unterstützung regulierter, infrastrukturtauglicher Assets.

Die RWA-Tokenisierung gewinnt in den USA und Saudi-Arabien weiter an Dynamik, wobei davon auszugehen ist, dass bedeutsame Anlageklassen auf die Open World-Plattform gebracht werden, sobald die regulatorischen Rahmenbedingungen klarer werden und die Beteiligung institutioneller Anleger zunimmt.

Nach dem Abschluss der Fusion wird das fusionierte Unternehmen voraussichtlich unter einem neuen Tickersymbol am Nasdaq Capital Market (Nasdaq) notieren, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von VerifyMe und der Notierung der Stammaktien des fusionierten Unternehmens an der Nasdaq. Die Boards beider Unternehmen haben die Unterzeichnung des Abkommens einstimmig genehmigt. Die Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und bei der Nasdaq sowie die Zustimmung der Aktionäre werden vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und Prüfungsverfahren bis zum zweiten Quartal 2026 erwartet. Weitere Details hinsichtlich der Transaktionsstruktur und des Zeitplans werden voraussichtlich in zukünftigen Einreichungen bekannt gegeben werden.

Das Abkommen enthält die üblichen Zusicherungen, Gewährleistungen und Verpflichtungen von VerifyMe und Open World, einschließlich der Verpflichtung beider Parteien, wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um die im Abkommen vorgesehenen Transaktionen zum Abschluss zu bringen, die Freistellung von Direktoren und leitenden Angestellten sowie Beschränkungen für die Ausübung der jeweiligen Geschäftstätigkeit von VerifyMe und Open World zwischen dem Datum der Unterzeichnung des Abkommens und dem Abschluss.

Das Board of Directors von VerifyMe hat die Beendigung seines At-the-Market-Aktienprogramms genehmigt, um die Kapitalstruktur an die geplante Transaktion und die langfristigen strategischen Prioritäten anzupassen.

Berater

Die Berater bei der Transaktion sind Maxim Group LLC, das als exklusiver Finanzberater von Open World fungiert. Latham & Watkins LLP fungiert als Rechtsberater von Open World. Harter Secrest & Emery LLP fungiert als Rechtsberater von VerifyMe.

Über Open World

Open World war eine wesentliche treibende Kraft hinter vielen der bekanntesten Projekte im Blockchain-Bereich. Aufgrund seiner Expertise erweitert Open World sein Angebot nun auf den traditionellen Finanzsektor (TradFi). Open World hat seit 2023 die Gründung und das Wachstum von über 20 Unternehmen unterstützt und seither zur Schaffung eines Netzwerks im Wert von insgesamt über 65 Milliarden $ (zum FDV-Höchststand) beigetragen. Open World berät Gründungsteams bei der Bewältigung der komplexesten Schnittstellen zwischen Finanzregulierung, Tokenomics, öffentlichen Märkten, Börsenstrategie und Governance-Strukturierung. Die von Open World beratenen Teams sind Partner führender Risikokapitalgesellschaften, einschließlich a16z, Multicoin Capital, Dragonfly und Founders Fund. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst Beratung bei der Einführung von Token, DATs und TradFi-Strategien, RWA-Tokenisierung, Ausgabe von Stablecoins, politische Interessenvertretung und strategische Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter www.openworld.dev.

Über VerifyMe, Inc.

VerifyMe bietet spezialisierte Logistik für zeit- und temperaturempfindliche Produkte sowie Lösungen zum Schutz und zur Stärkung von Marken. Weitere Informationen finden Sie hier: www.verifyme.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die Begriffe glauben, erwarten, bei, werden, voraussehen, beabsichtigen, planen und ähnliche Ausdrücke, die sich auf Open World und VerifyMe beziehen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Wir haben diese zukunftsgerichteten Aussagen weitgehend auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends gestützt, von denen wir glauben, dass sie unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere Geschäftsstrategie und unseren Finanzbedarf beeinflussen könnten. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem die Ungewissheit, ob die Fusion abgeschlossen wird und ob nach Abschluss die erwarteten Vorteile der Fusion realisiert werden. Zu diesen Risikofaktoren und Ungewissheiten gehören diejenigen, die im Jahresbericht und in den Quartalsberichten von VerifyMe, die bei der SEC eingereicht wurden, ausführlicher beschrieben sind, einschließlich derjenigen unter der Überschrift Risikofaktoren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Faktoren oder Ereignisse, die zu Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen können, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist uns nicht möglich, alle diese Faktoren oder Ereignisse vorherzusagen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Wichtige zusätzliche Informationen und wo Sie diese finden

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird VerifyMe bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die Registrierungserklärung) einreichen, um die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion auszugebenden Stammaktien von VerifyMe mit einem Nennwert von 0,001 USD pro Aktie zu registrieren. Die Registrierungserklärung wird eine Vollmachtserklärung/einen Prospekt enthalten, die/der, sobald sie/er von der SEC für wirksam erklärt wurde, an die Aktionäre von VerifyMe versandt wird, um deren Zustimmung zu den jeweiligen transaktionsbezogenen Vorschlägen einzuholen. INVESTOREN UND AKTIONÄRE VON VERIFYME WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG UND DIE DAMIT VERBUNDENE VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER VERIFYME, OPEN WORLD, DIE FUSION UND VERBUNDENEN ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN.

Anleger und Aktionäre können kostenlose Kopien der Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Vollmachtserklärung/des Prospekts, und anderer von VerifyMe bei der SEC eingereichter Dokumente (sobald diese verfügbar sind) über die Website der SEC unter www.sec.gov erhalten. Darüber hinaus können Anleger und Aktionäre kostenlose Kopien der Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Vollmachtserklärung/des Prospekts, sowie anderer von VerifyMe bei der SEC eingereichter Dokumente erhalten, indem sie sich per Post an VerifyMe, Inc., 801 International Parkway, Fifth Floor, Lake Mary, Florida 32746, Attention: Corporate Secretary, wenden. Anleger und Aktionäre werden dringend gebeten, die Registrierungserklärung und die anderen relevanten Unterlagen zu lesen, sobald sie verfügbar sind und bevor sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf die Fusion treffen.

Teilnehmer an der Aufforderung

VerifyMe und bestimmte seiner Direktoren und Führungskräfte können gemäß den Regeln der SEC als Teilnehmer an der Aufforderung zur Stimmrechtsvertretung durch die Aktionäre von VerifyMe in Bezug auf die geplante Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von VerifyMe und deren Besitz von Wertpapieren von VerifyMe sind in der überarbeiteten endgültigen Proxy-Erklärung von VerifyMe in Schedule 14A für die Jahreshauptversammlung 2025 enthalten, die am 8. September 2025 bei der SEC eingereicht wurde (die Proxy-Erklärung 2025). Soweit sich die Bestände an Wertpapieren von VerifyMe seit den in der Vollmacht 2025 angegebenen Beträgen geändert haben, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Erklärungen über Änderungen der Eigentumsverhältnisse auf Form 3 oder Form 4 ausgewiesen. Weitere Informationen zur Identität der Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten und eine Beschreibung ihrer direkten oder indirekten Interessen an der geplanten Transaktion, sei es durch Wertpapierbestände oder auf andere Weise, werden in der Proxy-Erklärung/dem Prospekt und anderen Unterlagen enthalten sein, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht werden, sobald sie verfügbar sind.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Wertpapiere dürfen nur mittels eines Prospekts angeboten werden, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act entspricht.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

