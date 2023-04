Erfahrene Fachleute aus der Bergbauindustrie treten dem Vorstand bei

Toronto, ON/ 6. April 2023 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) („Victoria“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/) freut sich, drei neue Nominierungen für sein Board of Directors bekannt zu geben. Die Jahreshauptversammlung des Unternehmens wird am 10. Mai 2023 stattfinden, bei der Kimberly Keating, Steve Haggarty und Ria Fitzgerald als neue Mitglieder für das Board of Directors von Victoria nominiert werden. Gleichzeitig stellen sich Michael McInnis, Stephen Scott und Letha MacLachlan nicht mehr zur Wiederwahl und scheiden aus dem Verwaltungsrat aus.

„Wir freuen uns sehr, Frau Keating, Herrn Haggarty und Frau Fitzgerald in das Board of Directors einzuladen und zu nominieren. Jeder von ihnen bringt eine Fülle von Erfahrungen im Bergbau mit und wir erwarten, dass sie das Board of Directors mit ihren umfassenden und relevanten Kenntnissen und Fähigkeiten in den Bereichen Technik, Kapitalmärkte und ESG beleben werden“, sagte John McConnell, President und CEO.

„Im Namen des Board of Directors und des Managements von Victoria möchten wir Herrn Michael McInnis, Herrn Stephen Scott und Frau Letha MacLachlan, die sich bei der Versammlung nicht zur Wiederwahl als Directors des Unternehmens stellen werden, unsere aufrichtige Anerkennung aussprechen“, erklärte Sean Harvey, Chairman des Board of Directors. „Mike, Steve und Letha waren ein wesentlicher Bestandteil von Victoria, als die Eagle-Goldmine durch den Bau in den Betrieb überging und zur größten Goldmine in der Geschichte Yukons wurde.“

Kimberly Keating

Frau Keating ist Diplom-Ingenieurin und verfügt über 25 Jahre umfassende internationale Erfahrung in den Bereichen Öl und Gas, Kernkraft, Wasserkraft und Bergbau. Zuletzt war Frau Keating Chief Operating Officer der Cahill Group, einem der größten multidisziplinären Bauunternehmen Kanadas mit Niederlassungen im ganzen Land. Bevor sie 2013 zur Cahill Group kam, hatte Frau Keating eine Reihe von fortschrittlichen Führungspositionen inne, die von der technischen Planung über den Bau, die Inbetriebnahme, den Produktionsbetrieb und die Erschließung von Offshore-Feldern bei Petro-Canada (jetzt Suncor Energy Inc.) reichten. Im Laufe ihrer Karriere leistete Frau Keating bedeutende Führungsbeiträge zu Großprojekten im kanadischen, norwegischen und britischen Energiesektor und brachte eine Fülle an Strategie, operativer Ausführung und technischem Fachwissen in ihre Vorstandsfunktionen ein. Derzeit ist sie Vorsitzende des Board of Directors von Major Drilling Group International Inc. und Mitglied des Board of Directors der Drax Group plc. Frau Keating ist außerdem Vorstandsmitglied von Makwa-Cahill Limited Partnership, einem vollständig nuklear qualifizierten, einheimischen Fertigungsunternehmen. Frau Keating absolvierte das Rotman-Institute of Corporate Directors Education Program und erhielt den Titel ICD.D.

Steve Haggarty

Herr Haggarty, P.Eng., ist Geschäftsführer von Haggarty Technical Services Corp., einem Beratungsunternehmen, das Projekt-, Prozess- und Risikomanagementdienste für die Bergbauindustrie anbietet. Bevor er Haggarty Technical Services gründete, war er 40 Jahre lang bei Unternehmen wie Barrick Gold, Homestake Mining, International Corona und Teck Corporation tätig. Sein metallurgischer Hintergrund und seine Betriebserfahrung umfassen Kupfer, Molybdän, Gold, Silber und Metalle der PGM-Gruppe in Bergbaubetrieben mit Kupfer-SX-EW, Flotation, Haufenlaugung, Druckoxidation, Röstung und CIL-Rückgewinnungsanlagen. Herr Haggarty ist Mitglied der Professional Engineers of Ontario und des Canadian Institute of Mining and Metallurgy. Er ist Absolvent der McGill University und hat einen Abschluss in Metallurgietechnik.

Ria Fitzgerald

Frau Fitzgerald verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Fusionen und Übernahmen, Projektfinanzierung und Projektentwicklung bei globalen und neu gegründeten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Infrastruktur und erneuerbare Energien. Frau Fitzgerald verfügt über zehn Jahre Erfahrung als Investmentbankerin mit Schwerpunkt auf der Bergbauindustrie, wo sie an zahlreichen privaten und öffentlichen Eigenkapitalfinanzierungen für globale Bergbauunternehmen beteiligt war. Gegenwärtig ist Frau Fitzgerald Direktorin für Bergbau bei Solvest Inc. mit Sitz in Yukon, einem Unternehmen für erneuerbare Energien, das sich auf die Planung, den Bau und die Finanzierung von dezentraler Energieerzeugung, einschließlich Solarenergie und Energiespeicherung, für industrielle, private und indigene Kunden spezialisiert hat. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von kostensparenden Energielösungen für Bergwerke, die den Kohlendioxidausstoß reduzieren und den Aufbau von Kapazitäten für indigene Partner fördern. Frau Fitzgerald hat einen Bachelor of Commerce von der University of Saskatchewan, wo sie ihren Abschluss mit „High Honours and Great Distinction“ gemacht hat. Sie ist Chartered Financial Analyst (CFA) und erwarb 2021 das neu eingeführte Certificate in ESG Investing, beides vom CFA Institute.

Über das Dublin Gulch Grundstück

Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das „Grundstück“), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet, liegt im zentralen Yukon-Territorium in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.

Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Das Unternehmen gab am 24. Februar 2023 die Ergebnisse eines technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 für die Goldmine Eagle (der „technische Bericht 2023 Eagle“) bekannt. Der technische Bericht 2023 für Eagle wird innerhalb von 45 Tagen nach der Pressemitteilung auf SEDAR veröffentlicht werden. Die Lagerstätten Eagle und Olive beinhalten nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 2,6 Millionen Unzen Gold aus 124 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne. Die Mineralressourcen für die Goldlagerstätten Eagle und Olive wurden auf 245 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,59 Gramm Gold pro Tonne geschätzt und enthalten 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie „gemessen und angezeigt“, einschließlich der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, sowie weitere 36 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,63 Gramm Gold pro Tonne, die 0,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie „abgeleitet“ enthalten.

Vorsichtige Formulierungen und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Victoria beziehen, handelt es sich bei den hierin enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich aller Informationen, die sich auf die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der Laufzeitfazilität und der revolvierenden Kreditfazilität, die geänderten Bedingungen der Darlehensfazilität und die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung von Victoria beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „budgetieren“, „anvisieren“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“ und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“, „werden“, „könnten“ oder „sollten“, und beinhalten alle hierin dargelegten Richtlinien und Prognosen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktions- und Betriebsrichtlinien des Unternehmens). Um solche vorausschauenden Informationen zu geben, hat das Unternehmen bestimmte Annahmen über sein Geschäft, seinen Betrieb, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsbranche im Allgemeinen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und der COVID-19-Krankheit („COVID-19“) auf alle vorgenannten Bereiche. In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Produktionsniveau den Erwartungen des Managements entspricht, dass die Vertragspartner Waren und Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens liefern, dass die Ausrüstung wie erwartet funktioniert, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, dass keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Goldpreises eintreten und dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und die Verfügbarkeit von Krediten auf den zeitlichen Ablauf von Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, die erwartete Metallproduktion, schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Änderungen des Zeitrahmens für die Erschließung und Produktion, die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, die Ungewissheit von Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, Arbeitskräfte und andere Verbrauchsmaterialien, die zu höheren Kosten und allgemeinen Risiken der Bergbauindustrie beitragen, Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren, endgültige Preise für Metallverkäufe, unvorhergesehene Ergebnisse zukünftiger Studien, saisonale Schwankungen und unvorhergesehene Wetteränderungen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, Erfolg von Explorationsaktivitäten, Anforderungen für zusätzliches Kapital, Zeitrahmen für Genehmigungen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Rechtsstreitigkeiten oder -ansprüche, Beschränkungen des Versicherungsschutzes sowie Zeitplan und mögliche Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikten, Risiken im Zusammenhang mit abgelegenen Betrieben und der Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur, Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Ressourcen. Obwohl Victoria versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert sind, können andere Faktoren dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung sowie die Pläne und Ziele von Victoria zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieses Dokuments angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und die Dokumente, auf die hier verwiesen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John McConnell

Präsident & Geschäftsführer

Victoria Gold Corp.

Tel: 604-696-6605

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

www.resource-capital.ch

