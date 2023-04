Aus saisonaler Sicht ist der April kein guter Monat für die Entwicklung des Goldpreises. Diesmal ist es vielleicht anders.

Bereits im März lief es mit dem Preis des Edelmetalls anders als es die Saisonalität in der Regel vorgibt. Der Preisanstieg im März war der höchste in diesem Monat seit dem Jahr 2004. Im April 2020 ging es preislich stark nach oben, geschuldet war dies der Pandemie. Aktuell sind die Goldexperten sehr positiv gestimmt. So sieht beispielsweise Swiss Asia Capital den Goldpreis dieses Jahr möglicherweise bis auf 4.000 US-Dollar je Unze steigen. Als Gründe werden eine leichte Rezession in vielen Ländern in den folgenden Monaten und eine daraus resultierende Verlangsamung von Zinserhöhungen genannt. Dies wiederum ist positiv für den Goldpreis, lässt Gold an Attraktivität gewinnen. Schließlich konnte Gold in fünf der letzten sieben Rezessionen positive Renditen liefern, so das World Gold Council. Ein sinkendes Wirtschaftswachstum und eine geringere Inflation werden den US-Dollar weiter schwächen, also wieder ein positiver Aspekt für das Edelmetall.

Dazu kommen mögliche geopolitische Krisen, die Anleger in den sicheren Hafen Gold treiben werden, denn Schutz und Absicherung sind gefragt. Selbst wenn der Goldsektor kurzfristig unter Verlusten leiden sollte, so wird dies die langfristigen Aussichten nicht trüben können. Für Charttechniker liegt ein gutes Unterstützungsniveau bei etwa 1.900 US-Dollar. Die 2.000 US-Dollar-Marke für eine Unze Gold wurde aktuell zumindest kurzfristig geknackt. Da sollten hoffentlich auch ein paar Goldwerte im Portfolio sein, etwa von Trillium Gold Mines oder OceanaGold.

Trillium Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-tudor-gold-vizsla-silver-und-trillium-gold-mines/ – wird mit Pacton Gold fusionieren. Damit sind dann 15 Projekte im Red Lake Bergbaurevier in Ontario unter einem Dach vereint. Beide Gesellschaften werden unter anderem mit Kosteneinsparungen profitieren.

OceanaGold – https://www.commodity-tv.com/play/oceanagold-reducing-debt-significantly-and-lowering-costs-through-production-increase-in-the-future/ – produziert bereits. Die Projekte sind in den USA, in Neuseeland und auf den Philippinen gelegen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

