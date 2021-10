Electrovaya wird Lithium-Ionen-Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge von Vicinity liefern

Vancouver (British Columbia), 13. Oktober 2021. Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV, TSX-V: VMC, FWB: 6LGA) (Vicinity Motor, Vicinity oder das Unternehmen), ein führender nordamerikanischer Anbieter von elektrischen Nutzfahrzeugen, meldete heute die Unterzeichnung eines strategischen Lieferabkommens mit Electrovaya Inc. (TSX: EFL, OTCQB: EFLVF) (Electrovaya) hinsichtlich der Lieferung von Batteriesystemen für die Vicinity Lightning-Elektrobusse und die vollelektrischen VMC 1200 Class 3-LKWs des Unternehmens.

Electrovaya ist ein führendes Unternehmen im Bereich der globalen Energiewende, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Bereitstellung sicherer und langlebiger Lithium-Ionen-Batterien einen Beitrag zur Verhinderung des Klimawandels zu leisten. Electrovaya konzipiert, entwickelt und fertigt Lithium-Ionen-Batterien, Batteriesysteme und batteriebezogene Produkte für die Energiespeicherung, den umweltfreundlichen elektrischen Verkehr und andere Spezialanwendungen.

Durch das Abkommen erhält Vicinity Lithium-Ionen-Batteriesysteme, die die neuesten NMC-Keramik-Lithium-Ionen-Batterie-Technologien von Electrovaya nutzen und die vollständige Integration in die Fahrzeugreihe von Vicinity unterstützen werden.

Unsere Entscheidung, mit Electrovaya als strategischen Lieferanten zusammenzuarbeiten, erfolgte nach strengen technischen Kaufprüfungen, sagte William Trainer, Founder und Chief Executive Officer von Vicinity Motor. Die Verkaufsdynamik unserer Vicinity Lightning-Elektrobuslinien und unseres neuen vollelektrischen VMC 1200 Class 3-LKWs nimmt weiter zu und dieses Abkommen sichert unsere Lieferkette für die entscheidende Batteriekomponente unserer Plattformen. Die Batterien von Electrovaya werden potenziellen Kunden mit ihrer überlegenen Performance während des gesamten Lebenszyklus und ihrem beruhigenden Sicherheitsaspekt Vertrauen geben.

Kunden von Vicinity, die das Batteriesystem von Electrovaya verwenden, werden dank unserer Spitzentechnologie die bestmögliche Performance erfahren, sagte Sankar Das Gupta, President und Chief Executive Officer von Electrovaya. Unsere Partnerschaft bringt zwei führende Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln zusammen und liefert Modelle zu einem Preis, der für den Masseneinsatz in kleinen und großen Flotten geeignet ist. Vicinity Motor Corp. bietet ein äußerst wettbewerbsfähiges Sortiment an Elektrofahrzeugen für den nordamerikanischen Markt und wir gehen davon, dass unsere Batteriesysteme dazu beitragen werden, einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, um die Akzeptanz dieser Fahrzeuge zu verbessern.

Über Electrovaya Inc.

Electrovaya (TSX: EFL, OTCQB: EFLVF) konzipiert, entwickelt und fertigt eigene Lithium-Ionen-Batterien, Batteriesysteme und batteriebezogene Produkte für die Energiespeicherung, den umweltfreundlichen elektrischen Verkehr und andere Spezialanwendungen. Electrovaya ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit umfassendem geistigem Eigentum. Electrovaya hat seinen Hauptsitz in der kanadischen Provinz Ontario, unterhält Produktionsstätten in Kanada und verfügt über Kunden in allen Teilen der Welt. Um mehr darüber zu erfahren, wie Electrovaya Mobilität und Energiespeicherung fördert, besuchen Sie bitte www.electrovaya.com.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine marktführenden Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus Vicinity Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell an EAVX, eine Tochtergesellschaft von JB Poindexter und strategischer Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group – MZ North America

949-259-4987

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

www.mzgroup.us

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten – sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Lieferung von Electrovayas Batteriesystemen für die Vicinity Lightning EV-Busse und die vollelektrischen VMC 1200 Class 3-LKWs des Unternehmens, erwartete Fahrzeuglieferungen, künftige Verkäufe, die Fertigstellung der Montageanlage des Unternehmens im Bundesstaat Washington, die Marktakzeptanz der Fahrzeuge und strategische Partnerschaften. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf die Wirtschaftslage in den Märkten, in denen Vicinity oder Electrovaya tätig ist, die Fortführung der strategischen Liefervereinbarung, den Fahrzeugabsatz, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Fahrzeugmontagewerks im US-Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die damit verbundenen behördlichen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

