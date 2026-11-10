Versicherungsbestand verkaufen im Ruhrgebiet: Erfahrenes Maklerunternehmen aus Bochum sucht Maklerbestände

Maklernachfolge in Bochum, Essen, Dortmund und Umgebung: Ein Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. möchte weitere Versicherungsbestände und Maklerunternehmen übernehmen und langfristig fortführen.

Bochum, November 2026. Viele Versicherungsmakler stehen in den kommenden Jahren vor einer wichtigen Entscheidung: Wie soll es mit dem eigenen Maklerunternehmen weitergehen, wenn der Ruhestand näher rückt? Wer übernimmt die Kunden, wer führt die gewachsenen Geschäftsbeziehungen fort und wie lässt sich das eigene Lebenswerk in verantwortungsvolle Hände übergeben?

Genau für diese Herausforderung bietet sich jetzt im Ruhrgebiet eine interessante Möglichkeit.

Ein erfahrenes, inhabergeführtes Versicherungsmaklerunternehmen aus Bochum, das Mitglied im Makler Nachfolger Club e.V. ist, sucht aktiv nach Versicherungsmaklern, die ihren Versicherungsbestand verkaufen oder ihr gesamtes Maklerunternehmen an einen geeigneten Nachfolger übergeben möchten.

Nachfolger aus Bochum bringt Erfahrung und ein eingespieltes Team mit

Das interessierte Maklerunternehmen ist seit 2008 in der Versicherungsbranche tätig und arbeitet seit 2011 als unabhängiger Versicherungsmakler.

Mit einem fünfköpfigen Team betreut das Unternehmen Privat- und Gewerbekunden und verfügt über moderne digitale Verwaltungsstrukturen sowie langjährige Erfahrung in der persönlichen Kundenberatung.

Die Unternehmensphilosophie ist klar: Kundenbeziehungen sollen nicht kurzfristig verwertet, sondern langfristig gepflegt und weiterentwickelt werden.

Gerade für Versicherungsmakler, die über Jahrzehnte hinweg einen vertrauensvollen Kundenstamm aufgebaut haben, kann dies ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl ihres Nachfolgers sein.

Versicherungsbestand verkaufen – Nicht nur der Kaufpreis entscheidet

Wer seinen Versicherungsbestand verkaufen möchte, denkt verständlicherweise zunächst an den wirtschaftlichen Wert seines Unternehmens.

Doch nach Erfahrung des Makler Nachfolger Club e.V. spielen bei einer erfolgreichen Nachfolgeregelung weitere Faktoren eine wichtige Rolle.

Was geschieht mit den langjährigen Kunden? Werden die bisherigen Mitarbeiter übernommen? Bleibt die persönliche Betreuung erhalten? Und kann der bisherige Inhaber den Übergang aktiv mitgestalten?

„Ein Maklerbestand ist weit mehr als eine Sammlung von Versicherungsverträgen. Dahinter stehen jahrzehntelange Arbeit, persönliche Beziehungen und das Vertrauen der Kunden. Deshalb ist es entscheidend, einen Nachfolger zu finden, der nicht nur wirtschaftlich geeignet ist, sondern auch menschlich und unternehmerisch zum bisherigen Inhaber passt“, erläutert der Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V.

Flexible Nachfolgelösungen statt starrer Übernahmemodelle

Das Bochumer Maklerunternehmen zeigt sich bei der Gestaltung einer möglichen Übernahme flexibel.

Sowohl eine kurzfristige vollständige Übernahme als auch eine schrittweise Unternehmensübergabe mit einer längeren Begleitphase durch den bisherigen Inhaber sind grundsätzlich denkbar.

Dabei soll die Nachfolgeregelung individuell auf die persönlichen und wirtschaftlichen Vorstellungen des abgebenden Versicherungsmaklers abgestimmt werden.

Eine sorgfältige Vorbereitung der Kundenübertragung, die Abstimmung mit Versicherungsgesellschaften und die Weiterführung bestehender Geschäftsbeziehungen stehen dabei im Vordergrund.

Ziel ist eine möglichst reibungslose Übergabe, die sowohl dem Verkäufer als auch den Kunden langfristige Perspektiven bietet.

Maklernachfolge in Bochum und im gesamten Ruhrgebiet gesucht

Das Unternehmen aus Bochum möchte seine Aktivitäten durch weitere Bestands- und Unternehmensübernahmen gezielt ausbauen.

Besonders interessant sind Versicherungsbestände und Versicherungsmaklerunternehmen in folgenden Städten:

Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Auch Angebote aus angrenzenden Regionen werden gerne geprüft.

Dabei spielt es zunächst keine entscheidende Rolle, ob es sich um einen kleineren, über viele Jahre persönlich betreuten Versicherungsbestand oder ein größeres Maklerunternehmen handelt.

Wichtiger sind die Qualität der Kundenbeziehungen, die langfristige Perspektive und die Möglichkeit einer partnerschaftlichen Übergabe.

Makler Nachfolger Club e.V. bringt Verkäufer und geeignete Nachfolger zusammen

Der bundesweit tätige Makler Nachfolger Club e.V. hat sich auf die nachhaltige Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Maklerunternehmen spezialisiert.

Mit seinem Netzwerk aus über 2.000 geprüften Nachfolger- und Kaufinteressenten unterstützt der Verein abgabewillige Makler bei der Suche nach geeigneten Übernehmern.

Dabei geht es nicht nur darum, einen Käufer zu finden, sondern die unterschiedlichen Vorstellungen von Verkäufer und Nachfolger möglichst frühzeitig miteinander abzustimmen.

Der Verein begleitet den Prozess von der ersten Kontaktaufnahme über die Vorbereitung und Bewertung des Bestandes bis zur Auswahl geeigneter Interessenten und der anschließenden Übergabe.

Frühzeitig über die eigene Maklernachfolge nachdenken

Viele Versicherungsmakler schieben die eigene Nachfolgeplanung immer wieder auf. Das laufende Tagesgeschäft, die Betreuung der Kunden und neue geschäftliche Herausforderungen lassen häufig wenig Zeit, sich mit dem späteren Ausscheiden zu beschäftigen.

Dabei kann eine rechtzeitige Planung entscheidend dazu beitragen, den Unternehmenswert zu erhalten, einen passenden Nachfolger auszuwählen und die Übergabe ohne unnötigen Zeitdruck vorzubereiten.

Der Makler Nachfolger Club e.V. empfiehlt deshalb, sich möglichst frühzeitig mit der eigenen Unternehmensnachfolge auseinanderzusetzen.

Wer seinen Versicherungsbestand verkaufen möchte, sollte nicht erst dann mit der Suche beginnen, wenn der Ruhestand unmittelbar bevorsteht.

Jetzt vertraulich Kontakt aufnehmen

Versicherungsmakler aus Bochum und dem Ruhrgebiet, die ihren Versicherungsbestand verkaufen oder ihr Maklerunternehmen in verantwortungsvolle Hände übergeben möchten, können sich direkt an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden.

Der Verein stellt bei entsprechender Eignung den vertraulichen Kontakt zum interessierten Maklerunternehmen aus Bochum her.

Auch Makler, die eine Übergabe erst in einigen Jahren planen, sind ausdrücklich eingeladen, frühzeitig das Gespräch zu suchen.

Denn eine erfolgreiche Maklernachfolge beginnt mit Vertrauen – und mit dem richtigen Partner an der Seite.

Kontaktanfrage Nachfolger aus Bochum Nr.: 44200322

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Ruhrgebiet.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen. Für seine Leistungen im Bereich der nachhaltigen Nachfolgeplanung wurde der Verein unter anderem mit dem Deutschen Exzellenz-Preis 2026 ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Thomas Suchoweew

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