VERSES AI präsentiert das Biocomputing-Unternehmen Cortical Labs als zweiten Beta-Partner

Partnerschaft zur Erforschung einer plausiblen Vorgangsweise für den Ausbau der allgemeinen Intelligenz mit Hilfe von Genius

Vancouver, British Columbia – 7. November 2023 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) (VERSES‘ oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) spezialisiert ist, hat heute eine Partnerschaft mit der Firma Cortical Labs bekannt gegeben, die als Startup-Unternehmen für Bio-Hardware das Computing durch die Verschmelzung von lebenden Neuronen mit Siliziumchips revolutionieren will.

Durch die Partnerschaft zwischen VERSES und Cortical Labs kommt es zu einer Angleichung der Philosophien über die Zukunft des Computings zwischen der Software, die Algorithmen aus der Natur nachempfunden ist, und der Hardware, die aus Gehirnzellen besteht. Die Firma Cortical Labs (die vor kurzem eine Unterstützung von Milliardär Li Ka Shing und In-Q-Tel, dem Venture-Capital-Arm der Central Intelligence Agency (CIA), erhalten hat) ist der Erfinder von DishBrain. Es handelt sich dabei um einen synthetischen Biocomputer, der aus 800.000 in vitro gezüchteten Neuronen besteht und in der Lage ist, zielgerichtete Aufgaben zu absolvieren, wie z.B. das dem Tennis ähnliche Computerspiel Pong.

Die Forschungsergebnisse von Cortical Labs zeigen, dass die aktive Inferenz ein sehr nützlicher Ansatz ist, wenn es darum geht, in vitro gezüchteten Neuronen beizubringen, wie sie Aufgaben erledigen. Es ist uns eine große Freude mitteilen zu können, dass wir diese Forschungsarbeiten gemeinsam mit unserem Partner Cortical Labs fortsetzen wollen. Das Forschungsteam von VERSES wird sich der Entwicklung neuartiger Algorithmen widmen, die mit Hilfe der synthetischen Biointelligenzsysteme von Cortical Labs die Lösung realer Probleme ermöglichen sollen. Im Laufe der Jahre wurden mit GPU-basierten Systemen immer wieder große Erfolge und beeindruckende Ergebnisse erzielt. Wir glauben aber, dass dieser Weg nicht nachhaltig ist. Wir wollen neben neuen Software-Lösungen auch neue Hardware-Lösungen anbieten, die über eine Effizienz verfügen, wie man sie in der Natur findet, erläutert Jason Fox, der CTO von VERSES.

Ein Teil der Arbeiten von Cortical Labs basiert auf dem von VERSES-Chief Scientist Karl Friston entwickelten Prinzip der freien Energie, dessen Auswirkungen auf das Verständnis darüber, wie biologische Systeme funktionieren, mit Darwins Theorie der Evolution durch natürliche Auslese in Verbindung gebracht wurden.

Unsere Forschung kommt zu dem Schluss, dass biologische Prozesse energieeffizienter sind als die aktuellen GPU-Technologien und eine höhere Sampling-Effizienz für das Training aufweisen als die modernen Lernmethoden, die auf Verstärkung abzielen. Wir hoffen, dass die Technologie aus Kostensicht damit erschwinglicher wird und vor allem in puncto Herstellung und Betrieb mit einer geringeren Umweltbelastung einhergeht als herkömmliche KI. Wir sind sehr stolz auf diese Partnerschaft mit VERSES und freuen uns darauf, unsere Technologien gemeinsam auf innovative Weise weiterzuentwickeln, so Hon Weng Chong, M.D., seines Zeichens Gründer und CEO von Cortical Labs.

Cortical Labs schließt sich dem Beta-Partnerschaftsprogramm von VERSES an, in das letztendlich zehn Partner verschiedenster Branchen mit unterschiedlicher Größe und in unterschiedlichen Entwicklungsstadien eingebunden werden sollen, die daran interessiert sind, mit Hilfe der Genius-Plattform von VERSES intelligentere und sicherere Softwaresysteme zu entwickeln.

Über Cortical Labs

Cortical Labs ist ein Biocomputing-Startup, das lebende Neuronen in Chips einbaut und damit das Computing revolutioniert. Zu den Spezialgebieten von Cortical Labs zählen maschinelles Lernen, Neurowissenschaften, neuronale Technik, Gehirn-Computer-Schnittstellen, künstliche Intelligenz, computergestützte kognitive Neurowissenschaften, Reinforcement Learning, Deep Learning, neuronale Netzwerke, medizinische künstliche Intelligenz und Robotik. Weitere Informationen erhalten Sie unter: corticallabs.com/

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

