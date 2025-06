Veganz Group AG: Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten in maximaler Höhe von rund 7,5 Millionen Euro

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ludwigsfelde (IRW-Press/13.06.2025) –

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art.17 Abs.1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

*

Ausgabe von 500.796 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien

*

Bezugsrecht im Verhältnis 11 zu 4 zum mittelbaren Bezug zum Preis von EUR 15,00 bis 30. Juni 2025

*

Hohes Zeichnungsinteresse bei Großaktionären

Ludwigsfelde, Deutschland, 13. Juni 2025, 7:30 – Der Vorstand der Veganz Group AG („

Gesellschaft“ oder „

Veganz“) (ISIN DE000A3E5ED2 / WKN A3E5ED / Börsenkürzel VEZ) hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 und unter Gewährung eines Bezugsrechts für bestehende Aktionäre im Verhältnis 11 zu 4 beschlossen („

Kapitalerhöhung“).

Jeder Aktionär ist somit berechtigt, in der Zeit vom 17. Juni 2025 bis zum 30. Juni über dieses mittelbare Bezugsrecht für 11 alte Aktien 4 neue Aktien zu beziehen. Der Bezug einer höheren Aktienanzahl ist möglich (Überbezug). Ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Einen Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte gibt es nicht. Sie werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht.

Durch die Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.377.198,00 um bis zu EUR 500.796,00 auf EUR 1.877.994,00 durch Ausgabe von 500.796 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2024 („

neue Aktien“), erhöht. Dies entspricht rund 27 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft.

Sämtliche neuen Aktien können zu einem Bezugspreis von EUR 15,00 je neuer Aktie („

Platzierungspreis“) gezeichnet werden, was einem Abschlag von rund 10 Prozent auf den letzten Schlusskurs (XETRA) der Aktien der Gesellschaft vom 12. Juni 2025 entspricht.

Von Großaktionären der Veganz Group AG liegt bereits ein hohes Zeichnungsinteresse vor.

Die Kapitalerhöhung wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bezugsstelle begleitet.

Durch die Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein maximaler Bruttoemissionserlös von rund EUR 7,5 Mio. zufließen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung u. a. für den Ausbau der Produktionskapazitäten zu verwenden.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sollen die neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) einbezogen werden.

Kontakt Unternehmen:

Veganz Group AG

An den Kiefern 7

14974 Ludwigsfelde

Telefon: +49 (0)30 2936378 0

E-Mail: info@veganz.de

Kontakt Investor Relations:Massimo Garau (Chief Financial Officer, CFO)

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG stattfinden. Die Aktien der Veganz Group AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert.

Ende der Insiderinformation

(Ende)

Aussender: Veganz Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Massimo Garau

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

