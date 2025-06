Focus Graphite erreicht 5N-Reinheitsgrad bei Graphit aus Lac Knife, das in Tests durch AETC zu Reinheitsgraden in nuklearer Qualität veredelt wurde

Die thermische Reinigung von Konzentratmaterial aus Lac Knife, das von AETC hergestellt und charakterisiert wurde, führte zu einer Reinheit von 99,9992 Gew.-% C und legte damit den Grundstein für den Übergang zur Materialreinheit nach kerntechnischen Spezifikationen.

12. Juni 2025, Ottawa, ON / IRW-Press / Focus Graphite Advanced Materials Inc. (TSX.V: FMS | OTCQB: FCSMF | FWB: FKC0) (Focus oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass bei kürzlich von American Energy Technologies Company (AETC) durchgeführten thermischen Reinigungstests an Flockengraphitkonzentrat aus dem Projekt Lac Knife ein Reinheitsgrad von 99,999 Gew.-% C (5N) erreicht wurde. Dieser Meilenstein unterstreicht das Potenzial von Focus Graphite, ultrahochreines Graphitmaterial für Anwendungen in der Kernenergie zu liefern, einem Markt, der in der Vergangenheit von synthetischem Graphit dominiert wurde und auf eine kleine Gruppe von qualifizierten Produzenten beschränkt war.

Die thermische Reinigung wurde in der AETC-Anlage in Wheeling, Illinois, unter einer Inertgasatmosphäre bei 2.800°C ohne Verwendung von Halogengasen durchgeführt. Die Testergebnisse übertrafen die Erwartungen, da die 5N-Reinheit durch ein proprietäres, umweltfreundlicheres Verfahren erreicht wurde.

Dieser Durchbruch schafft einen neuen Zugang zum nachgelagerten Markt für Focus Graphite, dessen Projekt Lac Knife eines der fortschrittlichsten, hochreinen Naturgraphitvorkommen Nordamerikas ist, das jetzt kurz vor dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens für einen Bergbaubetrieb steht.

Weitere Materialcharakterisierungen sind im Gange und werden unter anderem folgende Verfahren einschließen:

– SEM/EDS: Rasterelektronenmikroskopie mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie zur Bewertung der Oberflächenmorphologie und der Elementzusammensetzung

– Scott-Volumen: Messung der Schüttdichte zur Beurteilung der Verdichtungseigenschaften

– Klopfdichte: Analyse der Komprimierbarkeit des Pulvers und der Gleichmäßigkeit der Verdichtung.

– Laserbeugung: Veränderung der Partikelgrößenverteilung und des Aspektverhältnisses durch thermische Reinigung

– Analyse der Partikelform: Identifizierung der vorherrschenden Partikelgeometrien im Produkt mit 5N-Reinheitsgrad

– BET-Oberfläche: Brunauer-Emmett-Teller-Analyse zur Bestimmung der Oberfläche für Adsorptions- und Reaktivitätsstudien

Das Erreichen eines 5N-Reinheitgrad bei Graphit aus Lac Knife allein durch thermische Aufbereitung ist eine starke technische und kommerzielle Bestätigung unseres Materials, sagte Jason Latkowcer, Vice President, Corporate Development bei Focus Graphite. Da sich die globale Dynamik in Richtung Energieresilienz verlagert und der Strombedarf durch KI, Rechenzentren und Elektrifizierung stark ansteigt, gewinnt die Kernenergie wieder an entscheidender Bedeutung. Focus macht weiterhin Fortschritte auf dem Weg zu seinem Ziel, sicheren, hochreinen Naturgraphit aus einer heimischen nordamerikanischen Quelle zu liefern. Wir beabsichtigen, das gereinigte 5N-Pulver über den 5N-Vorläufer hinaus in spezifischen Marktsegmenten innerhalb des Nukleargraphitmarktes weiterzuverarbeiten.

Diese Entwicklung fällt mit einem deutlichen Wiederanstieg der Investitionen in die Kernenergie zusammen. In Kanada nimmt Ontario mit dem Bau des weltweit ersten netzgekoppelten kleinen modularen Reaktors (SMR) am Standort Darlington eine Vorreiterrolle unter den G7-Staaten ein und macht damit einen entscheidenden Schritt in Richtung saubere Energiewende. In den USA hat Präsident Trump vor kurzem einen Präsidialerlass unterzeichnet, der der Wiederbelebung und dem Ausbau der heimischen Kernenergiekapazitäten Vorrang einräumt und dabei den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von Schlüsselmaterialien wie Graphit in Nuklearqualität legt.

Anna Doninger, Manager of Government Relations bei American Energy Technologies Co. sagt: Wir bei AETC freuten uns bestätigen zu können, dass das natürliche Flockengraphitkonzentrat aus Lac Knife von Focus Graphite thermisch auf einen beeindruckenden Reinheitsgrad von 99,9992 Gew.-% C gereinigt werden konnte, basierend auf LOI-Tests mit Platintiegeln. Noch bemerkenswerter ist, dass dieser 5N-Reinheitsgrad ohne den Einsatz von Halogengas erreicht wurde – durch thermische Reinigung bei 2.800°C in einer Inertgasumgebung. Mit diesem Ergebnis positioniert sich Focus Graphite als potenzieller Neueinsteiger auf dem Markt für Nukleargraphit, der derzeit nur wenigen Unternehmen in Nordamerika zugänglich ist. Es ist wichtig, zu wissen, dass es keinen generischen Nukleargraphit gibt; die Produktionsmethoden sind patentrechtlich geschützt, und die Endverbraucher müssen sorgfältig die Sorten auswählen, die ihren genauen Spezifikationen entsprechen. In der Vergangenheit wurden Graphitpulver für Kernkraftwerke überwiegend synthetisch hergestellt. Die Fähigkeit bestimmter natürlicher Graphitmaterialien – wie jenem von Focus -, sowohl die Anforderungen an die hohe Reinheit als auch an die äquivalente Borkonzentration (EBC) zu erfüllen, eröffnet Naturgraphit jedoch die Möglichkeit, als praktikable und in einigen Fällen überlegene Alternative zu dienen. Naturgraphit, der diese Spezifikationen erfüllt, kann Preise im Bereich von 30.000 bis 35.000 US$ pro Tonne für 99,999 Gew.-% C LOI mit <2 ppm EBC erzielen. Die nächste Phase unserer Zusammenarbeit wird EBC-Tests des thermisch veredelten Graphits von Focus umfassen, um seine Anwendbarkeit in nuklearen Anwendungen weiter zu validieren.

Die Strategie von Focus Graphite umfasst die weitere Erprobung und Validierung seines 5N-Graphits für nukleare Anwendungen sowie die Evaluierung kommerzieller Wege zur Bedienung dieses Premium-Marktes. Während sich das Unternehmen der vollständigen Bergbaugenehmigung und Produktionsbereitschaft nähert, verbessern diese Ergebnisse das strategische und wirtschaftliche Potenzial des Projekts Lac Knife weiter.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft von kritischen Mineralien mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen erstklassigen Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie neu. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife ist eine der am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten in Nordamerika, für die eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie vorliegt. Lac Knife ist auf dem besten Weg, ein wichtiger Lieferant für die Batterie-, Verteidigungsindustrie sowie die moderne Werkstoffindustrie zu werden.

Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt unser Portfolio weiter und hat das Potenzial, eine der größten und hochreinsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu sein. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus – wir leisten Pionierarbeit bei umweltverträglichen Aufbereitungslösungen und innovativen Batterietechnologien, einschließlich unseres zum Patent angemeldeten mittels Siliziums verbesserten sphäroidisierten Graphits, der die Leistung und Effizienz von Batterien verbessern soll.

Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir arbeiten aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für Sicherung einer robusten Versorgung mit wichtigen, lokal bezogenen Mineralien ein, um die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu verringern und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft zu fördern.

Nähere Informationen über Focus Graphite erhalten Sie unter www.focusgraphite.com.

Ansprechpartner für Anleger

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Ergebnisse und die laufende Evaluierung des Konzentratmaterials von Lac Knife, das von American Energy Technologies Company (AETC) verarbeitet wird, auf das Potenzial, die Reinheits- und EBC-Spezifikationen für Nukleargraphit zu erfüllen, sowie auf die zukünftige Beteiligung des Unternehmens an der Lieferkette für Nukleargraphit beziehen. Sie enthält auch Aussagen über den erwarteten Fortschritt und die Genehmigung des Projekts Lac Knife des Unternehmens, seinen strategischen Fokus auf die Lieferung von ultrahochreinem Graphit für Nuklear-, Batterie- und Verteidigungsanwendungen und die Möglichkeit, kommerzielle Vereinbarungen, Joint Ventures oder nachgelagerte Verarbeitungspartnerschaften als Teil seiner Dual-Stream-Entwicklungsstrategie einzugehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken in Zusammenhang mit den Marktbedingungen, behördlichen Genehmigungen, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, betriebliche Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung sowie andere Risiken, die regelmäßig in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die in seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind, detailliert beschrieben werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Veröffentlichungsdatum und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

