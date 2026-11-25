Ca. 0,34-facher Einstiegsmultiplikator auf den Umsatz des Geschäftsjahres 2025 – über 3.500 institutionell verankerte US-Schulbezirke – KI-Integration bereits im Gange

Ca. 28 Mio. US$ Ca. 9,5 Mio. US$ Management Kapitalbeschaffung

(Mit ca. 10 Mio. US$ Gesamte Gegenleistung bleibt bestehen 4,0 Mio. A$

jährlich wiederkehrenden 0,34-facher Präsenz in den wichtigsten Zur Unterstützung der

Einnahmen) Umsatz-Einstiegsmultiplikator US-Bundesstaaten Expansion in den

Umsatz im Geschäftsjahr 2025; Einfrieren von USA

Amerikas am tiefsten Bundesmitteln schuf den

verankerte immersive Einstiegspunkt

EdTech-Plattform

WESENTLICHE HÖHEPUNKTE

– Vection erwirbt ein Unternehmen mit einem Umsatz von 27,9 Mio. US$ im Geschäftsjahr 2025 (einschließlich etwa 10,0 Millionen US$ an jährlich wiederkehrenden Einnahmen) für etwa 9,5 Millionen US$, überwiegend in Vection-Aktien, was einem Einstiegsmultiplikator zum 0,34-Fachen des Umsatzes (etwa 1-Faches der aktuellen wiederkehrenden Umsätze) entspricht und eine vorübergehende Unterbrechung der US-Bundesbildungsmittel widerspiegelt, die 2025 branchenweit die Beschaffung bremste. Die Plattform, die Kundenbeziehungen und die Technologie blieben davon unberührt.

– Komplementäre Fähigkeiten: Der Erwerb vereint die konversationelle KI, digitale Menschen und XR-Technologie von Vection mit der Bildungsplattform von zSpace und schafft damit Möglichkeiten für Produktentwicklung, gemeinsame Ressourcen und Cross-Selling.

– Eine Umschuldung ist Teil der Transaktion, wobei Gläubigeranteile bei Abschluss erworben oder umgewandelt werden. Planmäßige Zahlungen an einen fortgeführten Kreditgeber sind weiterhin fällig, sofern sie nicht bei Abschluss beglichen werden, wie in Anhang 1 zusammengefasst.

– Eintritt in den US-Markt: Ein etabliertes Bildungstechnologieunternehmen mit über 3.500 verankerten Beziehungen zu US-Schulbezirken und Vertriebskanälen bietet eine Plattform für die US-Wachstumsstrategie von Vection.

– zSpace verfügt über eine installierte Basis in über 3.500 US-Schulbezirken – etwa 80 % der 100 größten -, was über ein Jahrzehnt an eingebetteter Hardware-Bereitstellung und Lehrplanintegrationen in der amerikanischen K-12- und Berufsbildung widerspiegelt.

– Etwa 53 % des Quartalsumsatzes von zSpace entfielen im vierten Quartal 2025 auf wiederkehrende Software und Dienstleistungen, wobei die Bruttomarge durch die Verlagerung des Umsatzmixes hin zu Software wächst. Dies ist eine Software-Transformationsgeschichte, bei der die installierte Hardware-Basis als fester Absatzweg für KI- und Inhaltsprodukte von Vection fungiert.

– Die Teams von Vection und zSpace arbeiten bereits an der KI-Integration: der Einbettung der konversationellen KI Algho, der Technologie für digitale Menschen und der XR-Funktionen in die zSpace-Plattform. Vection bringt die KI-Schicht mit, die zSpace benötigt, um sich von einem immersiven Inhaltssystem zu einer adaptiven, intelligenten Lernumgebung weiterzuentwickeln.

– Kontinuität im Management: Es ist davon auszugehen, dass wichtige Führungskräfte von zSpace nach dem Abschluss im Unternehmen bleiben, wobei entsprechende Arbeitsverträge Teil der Abschlussbedingungen sind. Vection wird die strategische Aufsicht und Governance übernehmen.

– Starke Überzeugung von der Transaktion durch eine Beteiligung von Board und Management in Höhe von 1,3 Millionen $ an der Platzierung über 4 Millionen $.

Sydney, Australien – 25. November 2026 / IRW-Press / Vection Technologies Ltd (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FWB: S1X) (Vection oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine verbindliche, bedingte Wertpapierkaufvereinbarung hinsichtlich des Erwerbs von zSpace, Inc. (zSpace), eines US-amerikanischen Unternehmens für Augmented- und Virtual-Reality-Bildungstechnologie, das in über 3.500 amerikanischen Schulbezirken eingesetzt wird, für etwa 9,5 Millionen US$, hauptsächlich in Form von Vection-Aktien, unterzeichnet hat. Der Erwerb soll die US-Geschäfte von Vection ausbauen und seine KI- und XR-Fähigkeiten mit der Bildungsplattform von zSpace kombinieren.

Die Gegenleistung impliziert einen Einstieg zum etwa 0,34-Fachen des Umsatzes des Geschäftsjahres 2025, was etwa dem 1-Fachen der aktuellen wiederkehrenden Umsätze entspricht. Die Algho-KI-, Digital-Human- und XR-Technologien von Vection bieten einen klar definierten Transformationsfahrplan für eine Plattform, die in der amerikanischen K-12- und Berufsbildung bereits installiert, bewährt und verankert ist.

Die etwa 9,5 Millionen US$ setzen sich aus einer Gegenleistung in Form von Aktien beim Abschluss in Höhe von 5,2 Millionen US$, einer zurückgestellten Gegenleistung in Form von Aktien im Wert von 3,98 Millionen US$ sowie einer geschätzten Barabfindung von Minderheitsaktionären in Höhe von 0,3 Millionen US$ zusammen. Zusätzliche Anreize für das Management, Zahlungen an fortgeführte Kreditgeber sowie sonstige Verbindlichkeiten und Transaktionskosten sind in Anhang 1 beschrieben. Aktuelle Finanzinformationen zu zSpace sind nachstehend aufgeführt.

WARUM DIESE ÜBERNAHME VON BEDEUTUNG IST

Der Einstiegspunkt in den USA. zSpace verschafft Vection eine sofortige operative Präsenz auf dem größten Technologiemarkt der Welt mit über 3.500 bereits etablierten Beziehungen zu Schulbezirken in den gesamten USA. Diese Position organisch durch Direktvertrieb, Lehrplanintegrationszyklen und Hardware-Bereitstellung im Distriktmaßstab aufzubauen, würde Jahre dauern und ein Vielfaches des Übernahmepreises kosten. Die geplante Übernahme von zSpace stellt eine transformative industrielle Wachstumsinitiative für Vection Technologies dar, die es Vection zudem ermöglichen wird, bestehende Industriepartnerschaften zu nutzen. Die strategische Begründung besteht darin, die Expansion der Unternehmensgruppe in den US-Bildungsmarkt zu beschleunigen, das etablierte Vertriebsnetz und die Kundenbeziehungen von zSpace zu nutzen und die KI- und XR-Technologien von Vection in ein breiteres Produktangebot zu integrieren.

Die Transaktion wurde konzipiert, um durch kommerzielle Synergien, Technologieintegration, Produktinnovationen und betriebliche Effizienzsteigerungen langfristigen industriellen Mehrwert zu schaffen und die kombinierte Gruppe für nachhaltiges Umsatzwachstum und internationale Expansion zu positionieren.

Notverkaufspreise für ein intaktes Asset. Der Einstiegsmultiplikator spiegelt eine branchenweite Finanzierungsunterbrechung wider, keine Beeinträchtigung der Plattform. Die Instabilität des US-Bundesbildungsbudgets im Jahr 2025 fror die Beschaffung der Schulbezirke branchenweit gleichzeitig ein. Dies entspricht derselben Investment-These, die einige der erfolgreichsten Technologieübernahmen des letzten Jahrzehnts geprägt hat: eine Plattform mit struktureller Kundenbindung und einer fest verankerten Kundenbasis identifizieren, zu zyklischen Tiefstpreisen erwerben und KI zur Transformation einsetzen. Die Plattform, die Kundenbeziehungen und die Technologie sind intakt. Der Preis ist es nicht.

Ein klar definierter Pfad zur Wertschöpfung. Vection bringt das mit, was zSpace fehlt: Algho AI, eine Plattform für konversationelle KI und digitale Menschen, die direkt in eine Lernumgebung eingebettet wird, die bereits in ganz Amerika an Schulen installiert ist. Das kombinierte Unternehmen schafft eine KI-gestützte immersive Lernplattform, die keines der beiden Unternehmen allein aufbauen könnte – mit klaren Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung durch KI-erweiterte Produktstufen, internationalen Hardware-Vertrieb und die Anwendung der bestehenden KI-Fähigkeiten von Vection auf eine Kundenbasis von über 3.500 Schulbezirken.

DIE TRANSAKTION IM ÜBERBLICK

Gemäß der Wertpapierkaufvereinbarung wird die US-Tochtergesellschaft von Vection nach der vereinbarten Rekapitalisierung etwa 95,1 % der Stammaktien von zSpace zusammen mit den bestehenden Schuldtiteln erwerben, die im Rahmen der Wertpapierkaufvereinbarung gekauft werden. Innerhalb von fünf Geschäftstagen ist daraufhin eine vereinfachte Barabfindungsfusion erforderlich, bei der zSpace als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Vection fortbesteht, vorbehaltlich der geltenden Regelungen hinsichtlich Barabfindung und Bewertungsrechte.

Komponente der Gegenleistung Betrag (US$) Anmerkungen

Gegenleistung in Aktien beim Abschluss 5,2 Mio. US$ Ausgabe von Vection-Aktien an

zSpace-Wertpapierinhaber beim

Abschluss

Barabfindungsfusion für 0,3 Mio. US$ Barzahlung an verbleibende

Minderheitsaktionäre Minderheitsaktionäre im Rahmen einer

vereinfachten Barabfindungsfusion nach dem

Recht von

Delaware

Zurückgestellte Gegenleistung in Form von 3,98 Mio. US$ Vierteljährliche Ausgaben und eine separate

Aktien Gläubigerausgabe im Juli 2027; siehe Anhang

1

Bestehende Finanzverbindlichkeiten Umgeschuldet Erworben durch US-Tochtergesellschaft von

Vection; keine separate Barrückzahlung

erforderlich – ist Bestandteil der

vereinbarten Gegenleistung in

Aktien

Gesamte Gegenleistung Ca. 9,5 Mio. US$ Ca. 14,6 Mio. $ zu aktuellen Wechselkursen |

ca. 0,34-Faches Umsatzes im GJ 2025 | ca.

1-Faches der aktuellen wiederkehrenden

Umsätze

Anmerkung: Der Gegenwert in AUD von etwa 14,6 Mio. $ ist indikativ zu den aktuellen Wechselkursen und unterliegt Währungsschwankungen. Als Gegenleistung ausgegebene Vection-Aktien unterliegen den geltenden Anforderungen der ASX Listing Rules, einschließlich etwaiger erforderlicher Genehmigungen der Aktionäre. Der Mittelabfluss für Vection beschränkt sich auf die etwa 0,3 Millionen US$, die im Rahmen der Barabfindungsfusion an Minderheitsaktionäre zu zahlen sind. Der Restbetrag der Gegenleistung ist in Form von Vection-Aktien zahlbar, wobei keine Fremdfinanzierung erforderlich ist.

Der Abschluss unterliegt weiterhin üblichen und transaktionsspezifischen Vorbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre, des Abschlusses der vereinbarten Rekapitalisierung sowie der Erfüllung von Finanzierungs- und Geschäftsplanungsbedingungen. Die Vertragsparteien arbeiten auf einen Abschluss im ersten Quartal des Kalenderjahres 2027 hin, vorbehaltlich der Erfüllung aller Vorbedingungen. Eine weitere ASX-Pressemitteilung wird beim Abschluss veröffentlicht.

Wesentliche Bedingungen der Übernahme

– Die Gegenleistung für die Übernahme in Höhe von etwa 9,5 Millionen US$ ist hauptsächlich in Form von Vection-Aktien zahlbar, zusammen mit der geschätzten Barabfindung von Minderheitsaktionären in Höhe von 0,3 Millionen US$.

– Die Gegenleistung in Aktien beim Abschluss beläuft sich auf 5,2 Millionen US$. Die zurückgestellte Gegenleistung in Aktien beläuft sich auf insgesamt 3,98 Millionen US$.

– Zurückgestellte Gegenleistung in Höhe von 3,98 Millionen US$ in vier gleichen Tranchen in den Monaten 3, 6, 9 und 12, jeweils zum höheren Wert von 4 Cent (in Monat 3), 4,5 Cent (in Monat 6), 5 Cent (in Monat 9) bzw. 6 Cent (in Monat 12) und dem geltenden volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittskurs von VR1.

– Für Aktien, die an die Hauptgläubiger/Verkäufer von zSpace ausgegeben werden, gilt eine Haltefrist von bis zu zwölf Monaten.

– Nach dem Ablauf der Haltefrist können die ausgegebenen Aktien täglich bis zu einem Volumen von 5 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der letzten 30 Tage verkauft werden.

– Eine Zusammenfassung der wesentlichen Bedingungen der Wertpapierkaufvereinbarung, einschließlich Preisbildung, Zeitplan, Verkäuferbeschränkungen, Anreize für das Management, Zahlungen an fortgeführte Kreditgeber und Abschlussbedingungen, ist in Anhang 1 aufgeführt.

STRATEGISCHE BEGRÜNDUNG

Der Erwerb soll die US-Wachstumsstrategie von Vection beschleunigen, indem die Bildungsplattform und Marktpräsenz von zSpace mit den KI- und XR-Fähigkeiten von Vection kombiniert werden. Die komplementären Technologien und Kanäle schaffen Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Produkte, zur gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und zur Erweiterung des Vertriebs.

– Eintritt in den US-Markt: Erste operative Plattform in den USA. Sofortige kommerzielle Präsenz in über 3.500 Schulbezirken ohne den Zeit- und Kapitaleinsatz eines Aufbaus von Grund auf.

– KI-Transformation der Plattform: Konversationelle KI Algho, virtuelle Dozenten auf Basis digitaler Menschen und XR-Inhaltstools, die in die bestehende Hardware- und Lehrplanplattform von zSpace eingebettet werden und statische immersive Inhalte in adaptives, KI-gestütztes Lernen verwandeln.

– Synergien: Das Management erwartet Kostensenkungen und weitere Umsatzsynergien von mindestens etwa 2 Millionen US$ durch das Cross-Selling der bestehenden Produktpalette von Vection an den installierten US-Kundenstamm. Zwischen Vection und zSpace wurde ein solider und umfassender Integrationsplan definiert, um Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten, Produktintegration, Kostenkontrolle, Harmonisierung der IT-Systeme und die allgemeine Organisation voranzutreiben.

– Gegenseitige Nutzung der Vertriebskanäle: Das europäische Vertriebsnetz von Vection bietet die Möglichkeit, die zSpace-Plattform auf internationalen Bildungsmärkten anzubieten. Die US-Vertriebskanäle von zSpace eröffnen einen Weg für die KI- und XR-Lösungen von Vection in Nordamerika.

– Berufliche und technische Bildung: Die CTE-Plattform (Career and Technical Education) von zSpace, die in der Facharbeiterausbildung, den Gesundheitswissenschaften und der Berufsvorbereitung eingesetzt wird, fügt sich direkt in die bestehenden Stärken von Vection in den Bereichen Verteidigung, Industrie und Simulation für die Aus- und Weiterbildung von Arbeitskräften ein und erweitert den gesamten adressierbaren Markt der kombinierten Gruppe auf die Hochschulbildung und berufliche Weiterbildung.

DIE KOMBINIERTE GRUPPE IM ÜBERBLICK

– Nach dem Abschluss wird die kombinierte Gruppe aus Vection und zSpace in drei Umsatzbereichen tätig sein: Europäisches Enterprise-KI- und XR-Geschäft von Vection (wiederkehrend und projektbasiert), das geheime Verteidigungs- und nationale Sicherheitsprogramm (jährlich wiederkehrende Einnahmen) sowie die US-EdTech-Plattform von zSpace (Hardware, wiederkehrende Software-Abonnements und professionelle Dienstleistungen). Das Management schätzt den Umsatz der kombinierten Gruppe bis 2028 auf Pro-forma-Basis auf etwa 100 Millionen A$.

KONTINUITÄT IM MANAGEMENT

Es ist davon auszugehen, dass das wesentliche Managementteam von zSpace nach dem Abschluss im Unternehmen verbleibt. Die Beziehungen zu über 3.500 Schulbezirken, die diesen Erwerb so wertvoll machen, wurden von diesen Personen über mehr als ein Jahrzehnt aufgebaut, und ihre Bindung an das Unternehmen ist ein bewusster Bestandteil der Transaktionsstruktur. Vection wird die strategische Aufsicht und Governance für das kombinierte US-Geschäft übernehmen, während das bestehende Führungsteam von zSpace weiterhin die Geschäftsbeziehungen, die Produktbereitstellung und das Tagesgeschäft leitet. Ein kombinierter Geschäftsplan und ein Fahrplan für die Technologieintegration werden von beiden Teams parallel zum Transaktionsprozess entwickelt, um sicherzustellen, dass die bereits laufenden KI-Integrationsarbeiten ohne Unterbrechung über den Abschluss hinaus fortgesetzt werden.

ÜBER zSPACE

zSpace wurde 2006 in San Jose, Kalifornien, gegründet und notiert seit Dezember 2024 an der NASDAQ (NASDAQ: ZSPC). zSpace wurde im September 2026 freiwillig von der NASDAQ dekotiert und wird zurzeit im Freiverkehr (OTC) gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt interaktive Augmented- und Virtual-Reality-Lösungen für die K-12-Bildung sowie die berufliche und technische Bildung und kombiniert dabei eigene autostereoskopische Display-Hardware (3D ohne Brille), einen getrackten Eingabestift, eine Softwareplattform und interaktive Lerninhalte in den Bereichen MINT, Gesundheitswissenschaften sowie Facharbeiter- und Berufsausbildung.

Die Umsätze werden durch Hardwareverkäufe, wiederkehrende Software-Abonnements und professionelle Dienstleistungen erzielt. Wiederkehrende Software und Dienstleistungen machten im vierten Quartal 2025 etwa 53 % des Quartalsumsatzes aus, wobei die Bruttomarge durch die Verlagerung des Mixes hin zu Software steigt. Für das Geschäftsjahr 2025 (zum 31. Dezember 2025) meldete zSpace einen Gesamtumsatz von 27,9 Millionen US$, gegenüber den 38,1 Millionen US$ im Geschäftsjahr 2024, wobei der Rückgang im Wesentlichen auf ein Einfrieren von Mitteln der US-Bundesregierung zurückzuführen ist, das die Beschaffung der Schulbezirke branchenweit dämpfte. Die Kundenbeziehungen, die installierte Basis und die Technologie des Unternehmens wurden durch die Beschaffungsunterbrechung nicht beeinträchtigt.

Während der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 von 27,9 Millionen US$ die branchenweite Beschaffungsunterbrechung durch das Einfrieren der US-Bundesbildungsmittel widerspiegelt, bietet die Basis an jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus Software und Dienstleistungen von etwa 13,8 Millionen US$ eine stabile Untergrenze, von der aus sich das Unternehmen erholen kann, sobald sich das Finanzierungsumfeld normalisiert. Die Bruttomarge von zSpace bei wiederkehrender Software und Dienstleistungen übersteigt den gemischten Unternehmensdurchschnitt erheblich und das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Anteil von Software und Dienstleistungen auf über 50 % des Gesamtumsatzes zu steigern.

Finanzielle Performance (September 2026)

Gemeldeter Umsatz von 14,2 Mio. US$, eine Bruttomarge von 56,3 %; der operative Mittelabfluss belief sich auf 4,9 Mio. US$.

KOMMENTAR DES MANAGEMENTS

Gianmarco Biagi, Managing Director und Executive Chairman von Vection Technologies, sagte:

Wenn wir diesen Übernahmedeal betrachten, der eine starke industrielle Wachstumstransaktion darstellt, sehen wir ein amerikanisches Unternehmen mit über 3.500 US-Schulbezirken, die in seine Plattform eingebettet sind, einschließlich der meisten der größten des Landes. Die installierte Basis ist keine Fußnote zu diesem Deal: Sie ist der Deal. Die Unterbrechung im US-EdTech-Beschaffungszyklus hat weder die Plattform noch die Kundenbeziehungen oder die Technologie beeinträchtigt. Was sie jedoch geschaffen hat, ist ein Einstiegspunkt, den wir so nicht wieder erwarten, sobald sich das Finanzierungsumfeld normalisiert. Was wir bei zSpace einbringen, ist genau das, was das Unternehmen braucht, um die nächste Stufe zu erreichen: eine KI-Fähigkeitsschicht. Die konversationelle KI Algho, die Technologie für digitale Menschen und die XR-Plattformen von Vection sind keine theoretischen Ergänzungen für das zSpace-Ökosystem – die Teams arbeiten bereits an der Integration. Wir erwerben ein langlebiges Plattform-Asset zu einem überzeugenden Einstiegspunkt, mit einem klaren KI-Transformationsfahrplan, mit den Menschen, die es aufgebaut haben, an Bord und mit dem größten Technologiemarkt der Welt als unserem operativen Gebiet vom ersten Tag an.

KAPITALBESCHAFFUNG

Vection hat eine Kapitalbeschaffung in Höhe von etwa 4,0 Millionen A$ vor Kosten abgeschlossen. Die Gelder werden für den Erwerb, die Integration, das Working Capital und die Transaktionskosten verwendet.

Abschluss der Platzierung, Abrechnungsdetails und Aktienkaufplan

Vection Technologies Ltd (ASX: VR1) bestätigt, dass es eine Platzierung bei sachkundigen und professionellen Investoren unter der Leitung von Red Leaf Securities Pty Ltd abgeschlossen hat, bei der insgesamt etwa 4,0 Millionen A$ vor Kosten aufgenommen wurden.

Die Platzierung erfolgte zu einem Ausgabepreis von 0,010575 A$ pro neue voll eingezahlte Stammaktie, was zur Ausgabe von 378.465.059 neuen Stammaktien führte. Der Platzierungspreis entspricht einem Abschlag von etwa 25 % sowohl gegenüber dem letzten gehandelten Kurs (0,0140 $) als auch gegenüber dem volumengewichteten 15-Tage-Durchschnittskurs (0,0141 $).

Investoren erhalten für je zwei gezeichnete neue Aktien eine kostenlos beigefügte nicht notierte Option, wobei jede Option zu einem Preis von 0,018 A$ pro Aktie ausübbar ist und drei Jahre nach ihrem Ausgabedatum verfällt.

Die Platzierungsaktien werden im Rahmen der verfügbaren Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß den ASX Listing Rules 7.1 und 7.1A ausgegeben und die Optionen bedürfen der Genehmigung auf einer bevorstehenden außerplanmäßigen Hauptversammlung.

Die Platzierungsaktien sind den bestehenden voll eingezahlten Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt.

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, bestehenden Aktionären die Möglichkeit zu geben, sich über einen Aktienkaufplan zu denselben Bedingungen wie bei der Platzierung an der Kapitalbeschaffung zu beteiligen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Überzeichnungen anzunehmen oder Anträge zu kürzen, vorbehaltlich geltender Gesetze und der ASX Listing Rules. Der Aktienkaufplan soll berechtigten Aktionären die Möglichkeit bieten, sich ohne Maklergebühren zu beteiligen. Vollständige Details, einschließlich der Teilnahmeberechtigung und der Zeichnungsobergrenzen, werden zu gegebener Zeit im Angebotsprospekt des Aktienkaufplans veröffentlicht.

GENEHMIGUNG: Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board of Directors von Vection Technologies Limited genehmigt.

KONTAKTDATEN FÜR INVESTOR RELATIONS

Lorenzo Biagi, Executive Director (mit Sitz in Europa)

lorenzo.biagi@vection-technologies.com

Gianmarco Biagi, Managing Director und Executive Chairman (mit Sitz in Europa)

gianmarco.biagi@vection-technologies.com

Cameron Petricevic, Independent Non-Executive Director (mit Sitz in Australien)

cameron.petricevic@vection-technologies.com