Uran – Gewinner unter den Rohstoffen

Die Zahl der Atomkraftwerke nimmt zu. Denn ohne sie und ohne Uran gelingt die Energiewende nicht.

Uran ist gefragt wie nie und schon kommt es zu großen Deals am Uranmarkt. So hat beispielsweise NexGen Energy 2,7 Millionen Pfund Uran gekauft, zugrunde gelegt wurde ein Preis von gut 92 US-Dollar je Pfund. Das Pariser Klimaabkommen und die Befreiung der USA von der Abhängigkeit Russlands in Sachen Uran sowie ein anhaltendes Urandefizit sprechen für höhere Uranpreise. Besonders das Urandefizit könnte sich deutlich vergrößern und so Uran verteuern. Spätestens ab Anfang 2028 soll kein Uran mehr aus Russland importiert werden. Atomkraftwerke werden wieder in Betrieb genommen, dies zeigt, wie händeringend auf Atomkraft gesetzt wird.

Denn mit Wind und Sonne allein lassen sich CO2-Emissionen nicht im gewünschten Ausmaß verringern. Und eine Energiekrise will kein Land. Strompreise sind allgemein hoch und mit Kernkraftwerken könnten diese gesenkt werden. Auch wenn hierzulande ein Sonderweg in Sachen Uran beschritten wurde, so ist die Akzeptanz für diese saubere Art der Energiegewinnung stark angestiegen. Genau genommen ist es sogar ein Muss, denn sonst droht der Erreichung von Klimazielen das Aus. Uran boomt also sowohl in Schwellenländer als auch in Industrieländern. China, Indien, Frankreich oder Japan und viele weitere Staaten planen und bauen neue Kraftwerke.

Man hört bereits Kenner der Uranbranche, die Preise von bis zu 200 US-Dollar je Pfund Uran sehen. Dass dies an den Uranunternehmen nicht spurlos vorbeigehen wird, sollte klar sein. Diese Unternehmen gewinnen ordentlich an Wert. Dabei werden dies nicht nur die Schwergewichte der Branche sein, sondern auch kleinere oder noch eher unbekannte Urangesellschaften, die mit spannenden Projekten punkten können. Anleger sollten sich Unternehmen wie IsoEnergy oder Cosa Resources anschauen.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – besitzt Uranprojekte im Athabascabecken in Saskatchewan sowie in den USA.

Ebenfalls im Athabasca Becken vertreten ist Cosa Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources-corp/ -.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

