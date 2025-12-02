Update zu Norsemonts Bohrprogramm im Projekt Choquelimpie

Vancouver, B.C., 2. Dezember 2025 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der ersten Diamantbohrung und den Beginn von zwei weiteren Bohrungen seines Phase-3-Explorationsbohrprogramms im unternehmenseigenen Projekt Choquelimpie in Nordchile, das eine stark sulfidische Gold-Silber-Kupfer-Lagerstätte beherbergt, bekannt zu geben. Die erste Bohrung war auf die höhergradige Goldmineralisierung innerhalb der hydrothermalen Brekzienformation Vizcacha gerichtet (Abbildung 1). Das Phase-3-Programm umfasst ein Bohrvolumen von bis zu 5.000 Metern Diamantbohrungen (DDH) und wird mit zwei (2) Diamantbohrgeräten durchgeführt. Die Bohrungen sollen bis Ende Dezember andauern.

Highlights

– Das auf die höhergradig mineralisierte, hydrothermale Brekzienformation Vizcacha gerichtete Diamantbohrloch MV25-DD01 wurde bis in eine Endtiefe von 300 Metern abgeteuft (Abbildung 2).

– Die Diamantbohrung MV25-DD02 wird vom selben Bohrplatz aus abgeteuft wie das Bohrloch MV25-DD01 (Abbildung 1) und hat ebenfalls die tieferen Lagen der hydrothermalen Brekzienformation Vizcacha zum Ziel (Abbildung 2).

– Anhand der Bohrung MV25-DD03 sollen die tieferliegenden Bereiche der Zone Choque (Abbildung 1) exploriert werden, und zwar unterhalb jenes Areals, dessen Goldgehalte im Ressourcenmodell 2025 (Wilson, 2025) berechnet wurden (Abbildung 3).

Kommentar der Unternehmensführung

Marc Levy, CEO von Norsemont, erklärt:

Mit dem zweiten und dritten Diamantbohrloch, die derzeit im Projekt Choquelimpie unter Einsatz von zwei Bohrgeräten abgeteuft werden, machen wir in diesem aus unserer Sicht möglicherweise bahnbrechenden Phase-3-Bohrprogramm rasche Fortschritte. In der Zielausrichtung dieser Bohrungen kommt unser wachsendes Vertrauen in das Potenzial für bedeutende hochgradige Goldzonen in der Tiefe und entlang des Streichens unterhalb der bestehenden Tagebauressourcen zum Ausdruck. Gerne halten wir die Aktionäre über den Fortschritt der Bohrungen auf dem Laufenden und berichten über Ergebnisse, sobald uns welche vorliegen.

Das Phase-3-Bohrprogramm

Die Phase-3-Bohrkampagne im Projekt Choquelimpie dient der Bewertung von einfallenden Ausläufern einer höhergradigen Goldmineralisierung (>1 Gramm/Tonne Au), die in hydrothermale Brekzienzonen eingebettet ist. Das Programm umfasst bis zu 20 Bohrlöcher mit einer durchschnittlichen Länge von jeweils 250 Metern. Die vorrangigen Bohrplätze dieses Programms sind in Abbildung 1 ersichtlich.

Norsemont hat über seine hundertprozentige chilenische Tochtergesellschaft SCM Vilacollo die Firma DV Drilling Ltd. aus Coquimbo (Chile) mit der Durchführung des Phase-3-Explorationsprogramms beauftragt. DV Drilling betreibt jeweils eine Golden Bear 1400 und eine CSK C1500, beides auf LKWs montierte Diamantbohrgeräte. Die Bohrgeräte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.

Die Bohrkernproben werden in der Anlage von Activation Geological Services SpA (AGS) in Antofagasta (Chile) vorbereitet und im geochemischen Labor von AGS in Coquimbo (Chile) analysiert. Dieses Labor verfügt über eine ISO 17025-Zertifizierung.

Die Firma DV Drilling führt zurzeit Messungen im Lochinneren anhand eines Gyroskops der Marke Device durch.

Das Bohrloch MV25-DD01 weist die Koordinaten E473.285, N7.975.980 und ein Höhenniveau von 4.694 Metern auf (blauer Stern in Abbildung 1). Das auf einen Azimut von 275 Grad und eine Neigung von 70 Grad ausgerichtete Bohrloch wurde bis in eine Zieltiefe von 300 Metern abgeteuft. Wie prognostiziert, wurde im Bohrloch mehrheitlich die hydrothermale Brekzienformation Vizcacha (Brecha Hidrotermal, siehe Abbildung 2) durchörtert. Die Brekzie weist eine mäßig bis stark ausgeprägte Pyritmineralisierung (1-7 %) in Form von Versprengungen und Erzschnüren auf. Ab einer Tiefe von 180 Metern bis zum Bohrlochboden wurden außerdem kleinere Erzgänge aus Siliziumdioxid-Pyrit bzw. Siliziumdioxid-Enargit durchörtert. Die Ergebnisse der Analyse sind noch ausständig.

Das Bohrloch MV25-DD02 wird vom selben Bohrplatz aus abgeteuft wie das Bohrloch MV25-DD01 und hat ebenfalls die tieferen Lagen der hydrothermalen Brekzienformation Vizcacha zum Ziel (Abbildung 2). Das Bohrloch weist einen Azimut von 180 Grad und eine Neigung von 80 Grad auf, die Zieltiefe beträgt 225 Meter. Im Loch wird aktuell die hydrothermale Brekzienformation Vizcacha, die versprengte und in Erzschnüren eingebettete Sulfide aufweist, durchörtert.

Das Bohrloch MV25-DD03 weist die Koordinaten E472.622 und N7.975.811 (Abbildung 1) sowie ein Höhenniveau von 4.735 Metern auf und soll in eine Tiefe von 275 Metern abgeteuft werden (Abbildung 3). Dieses Bohrloch ist auf die tieferliegenden Bereiche der Zone Choque gerichtet, die unterhalb jenes Areals liegen, dessen höhere Goldgehalte (in Abbildung 3 in rot, pink & lila dargestellt) im Ressourcenmodell 2025 (Wilson, 2025) berechnet wurden (Abbildung 3). In diesem Bohrloch wird auch ein modellierter hydrothermaler Brekzienkörper durchörtert.

Das Phase-3-Explorationsprogramm erfolgt unter der Aufsicht von Roman Flores, einem qualifizierten Sachverständigen (Persona Calificada/Q.P.) der Comisión Minera (Chile).

Quellennachweis:

Wilson, S. E., 2025, NI 43-101 Technical Report for the Choquelimpie Au-Ag Project Region 1 Chile, 115 Seiten.

Anmerkungen: 1) Die Schnittlinie ist in Abbildung 1 dargestellt; 2) West-Ost-Schnitt, Blickrichtung Norden; 3) Erzgehalte des Blockmodells in Gramm Gold pro Tonne; 4) Darstellung des Blockmodells gefiltert auf > 0,20 Gramm Gold pro Tonne.

Anmerkungen: 1) Die Schnittlinie ist in Abbildung 1 dargestellt; 2) Nord-Süd-Schnitt, Blickrichtung Osten; 3) Erzgehalte des Blockmodells in Gramm Gold pro Tonne; 4) Darstellung des Blockmodells gefiltert auf > 0,20 Gramm Gold pro Tonne.

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG, leitender Geologe von Norsemont Mining Inc. und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf liegt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeit mit einer ersten angedeuteten Mineralressourcenschätzung von 1.731.000 Unzen Gold und 33.233.000 Unzen Silber sowie einer abgeleiteten Mineralressource von 446.000 Unzen Gold und 7.219.000 Unzen Silber für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer früher produzierenden Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Lagers und einer Mühlenanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

