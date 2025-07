Umzug in die Sonnenstraße 21: Sauter Calumet eröffnet neuen Store

Foto- und Videotechnik zum Anfassen: Münchens größtes Fotofachgeschäft wechselt die Straßenseite und präsentiert sich im frischen Look

München, im Juli 2025 – Am 1. und 2. August feiert Sauter Calumet offiziell die Eröffnung seines Stores in der Sonnenstraße 21. Der moderne, offen gestaltete Münchner Treffpunkt für Foto- und Videografie befindet sich damit weiterhin in der Nähe des Sendlinger Tors – wie bereits seit 80 Jahren. Zum Neustart sind Top-Hersteller aus der Branche zu Gast, zudem sind kostenlose Workshops und Fotowalks sowie spezielle Angebote geplant.

„Ob Profi, Amateur oder Neueinsteiger: Wir laden alle Foto- und Videofans ein, am ersten August-Wochenende mit uns zu feiern und unseren neuen Store ausgiebig zu erkunden“, sagt Sarah Ehrl, Filialleiterin des Münchner Sauter Calumet Stores in der Sonnenstraße. „Wir werden hier auch weiterhin erstklassige Technik zum Anfassen bieten: Daher umfasst unser neues, offenes Ladenkonzept sogenannte Touch und Try-Tische, an denen Interessierte Kameras, Objektive und Ferngläser in aller Ruhe selbst ausprobieren können. Und natürlich können sie sich hier auch ausführlich von den Spezialisten des Sauter-Calumet-Teams beraten lassen.“

Beliebte Features wie der Bilderservice, das Fotostudio und die umfangreiche Auswahl an Foto- und Video-Workshops bleiben feste Bestandteile der Filiale. Ein wichtiger Schwerpunkt ist der Second-Hand-Bereich, den Sauter Calumet angesichts der steigenden Nachfrage nach hochwertigen, sorgfältig überarbeiteten Produkten weiter ausbaut. Reparaturdienst und Finanzierungsservices runden das Angebot des Stores im Herzen Münchens ab. Hier ist das Geschäft seit der Gründung zu Hause. Mit seinem umfangreichen Sortiment ist es über die Jahre zur etablierten Größe aufgestiegen. Bereits seit sieben Jahren gehört Foto Video Sauter zu Calumet Photo Video. Das Unternehmen, das ebenfalls 80 Jahre Branchenerfahrung mitbringt, engagiert sich sehr für den klassischen Fachhandel und betreibt derzeit

Deutschlandweit 13 Filialen, davon zwei in München unter dem Markennamen Sauter-Calumet.

„Wir wollen die beliebte Traditionsmarke Sauter erfolgreich weiterführen und zugleich mit neuen Impulsen bereichern“, erklärt Martin Ruthert, Head of Sales South bei Calumet. „Wie bereits im kürzlich eröffneten Sauter-Calumet Geschäft auf der Leopoldstraße stellen wir auch in der Sonnenstraße ganz klar die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. Wir freuen uns schon sehr auf die Neueröffnung und besonders über zahlreiche Besucher am 1. und 2. August.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

Deutschland

fon ..: 015118809288

web ..: https://www.foto-video-sauter.de

email : andrea@weinholz.org

Über Calumet Photo Video GmbH

Calumet ist einer der führenden Fachhändler für Foto- und Videotechnik in Deutschland. Das Unternehmen steht für ein umfangreiches Sortiment, persönliche Beratung und praxisnahe Services – für Profis wie für ambitionierte Einsteiger.

Über die European Imaging Group (EIG)

Die European Imaging Group ist eine europaweit aktive Unternehmensgruppe für Imaging-Produkte und -Dienstleistungen und Teil der Aurelius Gruppe. Unter ihrem Dach vereint sie führende Fachhändler und Plattformen rund um Fotografie, Video und Content Creation.



