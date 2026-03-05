U.S. Polo Assn. erweitert Collegiate Partnership Program auf Rekordzahl von 70 Teams für die Saison 2026

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 5. März 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gibt mit Stolz die weitere Ausweitung seines Collegiate Partnership Program (CPP) für die Saison und das akademische Jahr 2026 bekannt. Das Programm, das nun bereits zum achten Mal in Folge stattfindet, erreicht einen historischen Meilenstein und unterstützt 70 Hochschul-Teams an 31 Universitäten im ganzen Land – die größte Anzahl von Teams, die jemals am Programm teilgenommen haben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83266/USPolo352026_dePRcom.001.jpeg

Das Collegiate Partnership Program von U.S. Polo Assn. mit den Frauen- und Männer-Poloteams der California Polytechnic State University

Bildnachweis: Polo-Teams der California Polytechnic State University

U.S. Polo Assn. wird Hunderte von studentischen Athleten im ganzen Land ausstatten, darunter kleine private und große öffentliche Einrichtungen, Universitäten der Ivy League sowie Historically Black Colleges and Universities (HBCUs). Das CPP unterstützt 35 Frauen- und 35 Männerteams und bekräftigt damit das langjährige Engagement von U.S. Polo Assn. für die Förderung des Sports auf Hochschulebene. In dieser Saison kommen zwei neue Hochschulen hinzu, die Babson University und die Southern Methodist University, die sich einer angesehenen Gruppe von Einrichtungen aus dem ganzen Land anschließen.

In diesem Jahr wird die U.S. Polo Assn. jedes Partnerprogramm großzügig mit maßgeschneiderten Team-Trikots, weißen Performance-Spielhosen, Poloshirts, Mützen, Ausrüstungstaschen und exklusiven USPA Pro-Merchandise-Artikeln sowie einer Geldspende unterstützen. Das Programm setzt auch seinen beliebten Social-Media-Wettbewerb für Hochschulen fort, bei dem Teams durch kreatives digitales Engagement und Storytelling zusätzliche Preise gewinnen können.

Zu den teilnehmenden Hochschulen gehören:

Babson University Morehouse College Trinity University University of North Texas

Brown University Oklahoma State University University of California – University of Southern

Davis California

California Polytechnic State Oregon State University University of Connecticut University of South Carolina –

University Aiken

Colorado State University Skidmore College University of Idaho University of Virginia

Cornell University Southern Methodist University University of Kentucky University of Wisconsin –

Madison

Georgetown University Stanford University University of Maryland Virginia Tech University

Michigan State University Texas A&M University University of Michigan Yale University

Montana State University Texas Tech University University of New Hampshire

U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, durch das Collegiate Partnership Program eine Rekordzahl von Hochschul-Poloteams und studentischen Athleten zu unterstützen, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Dieses wichtige Programm stärkt die Grundlage des Sports, indem es Poloprogrammen an Hochschulen im ganzen Land bedeutende Ressourcen zur Verfügung stellt. Die Unterstützung von 70 Teams in dieser Saison spiegelt sowohl das Wachstum des Programms als auch unser langfristiges Engagement für die Förderung der nächsten Generation von Spielern auf und neben dem Polofeld wider.

Die Anmeldung für das Collegiate Partnership Program der U.S. Polo Assn. steht allen Colleges und Universitäten mit einem von der USPA anerkannten Poloteam offen und gilt für das gesamte akademische Jahr. Hochschul-Poloteams treten im Herbst und Frühjahr gegeneinander an, wobei die offizielle Saison bis April 2026 dauert und in der National Intercollegiate Championship (NIC) gipfelt.

Unsere Partnerschaft mit der U.S. Polo Assn. seit acht Jahren hat weiterhin einen bedeutenden Einfluss auf Programme an Hochschulen im ganzen Land, sagte Liz Brayboy, Chair des Intercollegiate/Interscholastic Committee der USPA. Die Unterstützung durch das Collegiate Partnership Program hilft den Teams, stärkere Programme aufzubauen, studentische Athleten zu fördern und den Geist und die Sportlichkeit zu demonstrieren, die das Hochschul-Polo auszeichnen.

Die zweimal preisgekrönte Serie Breakaway, die von Global Polo, der Medien-Tochtergesellschaft von USPA Global, produziert wird, wird in der kommenden Staffel eine neue Folge präsentieren. Die Folge mit dem Titel Breakaway: Polo in College wird später in diesem Jahr auf ESPNU ausgestrahlt und bietet landesweite Berichterstattung über die Faszination und Bedeutung des Hochschul-Polosports. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz in Wellington (Florida) hat. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shannon Stilson – VP, Sports Marketing and Media

Telefon +001.561.227.6994 – E-Mail: sstilson@uspagl.com

Stacey Kovalsky – VP, Global PR and Communications

Telefon +001.561.790.8036 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.