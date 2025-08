TruMerit führt Global Credential für allgemeine Pflegekräfte der ersten Stufe ein

Philadelphia, PA / ACCESS Newswire / 5. August 2025 / TruMerit, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der internationalen Anerkennung von Qualifikationen zur Unterstützung von Gesundheitsberufen, hat heute die Certified Global Nurse (CGN) vorgestellt – das weltweit erste wirklich globale Zertifikat für erstqualifizierte, allgemein ausgebildete Pflegekräfte (RNs).

Das neue, leistungsbasierte Zertifikat steht allen qualifizierten Pflegekräften – aus jedem Land – zur Verfügung, um sich ihre Kompetenzen anerkennen zu lassen, unabhängig davon, wo sie leben und arbeiten. Es wird nach Bestehen des TruMerit-Examens Nurse Qualifying Exam (NQE) (Qualifizierungsprüfung für Pflegekräfte) vergeben, das Bewerber nach Prüfung ihrer Krankenpflegeschulung und -zulassung ablegen können.

Früher bekannt als CGFNS-Qualifikationsprüfung und von Pflegekräften genutzt, die in die USA auswandern, wurde das NQE mit einem globalen Fokus neu konzipiert, um die kontinuierliche Weiterentwicklung der Pflegepraxis weltweit und insbesondere die Bewältigung wichtiger Herausforderungen wie digitale Gesundheit, psychische Gesundheit und Klimawandel zu unterstützen. Dies wurde durch einen gemeinsamen Prozess erreicht, an dem mehr als 70 Pflegeexperten aus 50 Ländern beteiligt waren, wobei alle Regionen der Weltgesundheitsorganisation und alle Einkommensstufen der Weltbank vertreten waren. Die Experten einigten sich nach der Analyse der Kompetenzrahmen für die Pflege aus 37 Ländern auf einen Kernsatz von Standards für die Pflegepraxis.

Neben ihrer Rolle als wichtige Voraussetzung für die CGN-Zertifizierung unterstützt die aktualisierte Prüfung weiterhin andere TruMerit-Programme – wie den VisaScreen® Visa Credentials Assessment Service und das Certification Program® – als gemeinsames globales Rahmenwerk zur Validierung der angewandten Kenntnisse und praktischen Kompetenzen von Pflegekräften weltweit.

Die Zertifizierung als Certified Global Nurse bietet Pflegekräften weltweit einen gemeinsamen Rahmen für die Erfüllung global vereinbarter grundlegender Standards für die Pflegepraxis, so Dr. Peter Preziosi, President und CEO von TruMerit. Wenn Pflegekräfte diese Zertifizierung vorweisen können, wissen ihre Arbeitgeber und Kollegen, dass ihre angewandten Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Pflege anhand eines globalen Maßstabs überprüft wurden, was ihre Qualifikation für die Erbringung hochwertiger Gesundheitsdienstleistungen bestätigt.

Die Qualifikation soll letztendlich Pflegekräften während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn mehr Mobilität innerhalb ihres Berufsstandes, in ihren Heimatländern und über geopolitische Grenzen hinweg ermöglichen.

Durch die Bescheinigung der Arbeitsfähigkeit auf internationaler Ebene und die damit verbundene Erweiterung des Pools an leicht identifizierbaren qualifizierten Pflegekräften weltweit wird die globale Qualifikationsbescheinigung Teil der Lösung für die Herausforderungen, denen Gesundheitssysteme weltweit gegenüberstehen, so Preziosi.

Wir hoffen, dass diese Qualifikation zu einer nachhaltigen Zusammenarbeit vieler Interessengruppen – Gesundheitsministerien, internationale Organisationen, Gesundheitssysteme, Krankenpflegeschulen und Krankenpflegeverbände weltweit – beitragen kann, um die Krankenpflegeausbildung und -praxis zu harmonisieren und das künftige Wachstum der globalen Krankenpflegekräfte zu unterstützen, sagte er.

Die Krankenpflege-Qualifikationsprüfung ist eine beaufsichtigte Prüfung, die viermal im Jahr in mehr als 1.000 Kryterion-Prüfungszentren weltweit angeboten wird. Der erste Prüfungszeitraum ist für den 10. bis 14. November 2025 vorgesehen. Pflegekräfte, die eine CGN-Zertifizierung erwerben und im November am NQE teilnehmen möchten, müssen sich bis zum 30. September unter TruMerit Website bewerben. Dort finden sich weitere Informationen zur Zertifizierung und zur Vorbereitung auf die Prüfung.

Der Terminplan für die Prüfungen 2026 wird noch in diesem Jahr bekannt gegeben.

