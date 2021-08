Erste Chargen übertreffen Qualitätserwartungen an Potenz und Reinheit

3. August 2021 – Vernon, KANADA – True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine erste Ernte von handwerklich angebautem Premium-Cannabis erfolgreich eingefahren hat. Das Unternehmen hat eine kleine Charge Orange Tingz mit 20,6 % THC, 2,3 % Terpenen und ohne nachweisbare Mikroben und Schwermetalle produziert. Es wurde auch eine zweite Charge geerntet, die bei Tests 21,2 % THC und 2,5 % Terpene sowie vernachlässigbare Mengen an Mikroben ergab.

Die Analysezertifikate (trueleafbrands.com/certificate-of-analysis/) (Certificates of Analysis/COA) für die Chargen bestätigen, dass True Leaf die Testanforderungen von Health Canada erfüllt hat, um das Produkts für den Verkauf freizugeben. Diese hervorragenden Ergebnisse unterstreichen die Qualitätsverpflichtung von True Leaf und wurden ohne den Einsatz von Pestiziden oder Gamma-Bestrahlung erreicht. Das Produkt aus diesen Chargen wird auf dem B2B-Großhandelsmarkt für Cannabis verkauft.

Der Erfolg unserer ersten Ernte bestätigt, dass True Leaf bereit ist, seinen Cannabisbetrieb auszubauen, meint Darcy Bomford, CEO von True Leaf. Die COA-Ergebnisse zeigen die operativen Stärken von True Leaf als lizenzierter Produzent sowie das Talent und Engagement unseres Anbauteams. Wir freuen uns darauf, zur nächsten Phase unseres strategischen Plans überzugehen, und zwar, diesen hochwertigen, nicht gammabestrahlten Cannabis in die Hände der Verbraucher zu bringen.

True Leaf setzt seinen strategischen Plan weiter um. Das Unternehmen wird das Produkt nun für die Änderung seiner Standard-Verarbeitungslizenz verpacken, sodass es getrockneten Cannabis verkaufen kann.

Verfolgen Sie unseren Fortschritt unter: instagram.com/trueleafbrands.

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Dienstleistungen zwecks Markteinführung für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird vom 40 Acres großen Grundstück in Lumby (BC, Kanada) aus durchgeführt und wird ein umfassendes Spektrum von internen Verarbeitungsdienstleistungen für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis beinhalten.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter www.trueleafbrands.com.

Ansprechpartner für Anleger:

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

1 (250) 275-6063

Medienanfragen: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss und den Zeitpunkt der Änderung für zwei Chargen von Health Canada und des Erhalts der Lizenz für den Verkauf von Cannabisprodukten im Einzelhandel. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem: ob das Unternehmen die Einheiten anbieten oder das Angebot durchführen wird; die endgültigen Konditionen des Angebots, die vorherrschende Marktlage; das im Rahmen des Angebots beschaffte erwartete Kapital, dessen Umfang infolge der Marktbedingungen und anderer Faktoren unterschiedlich ausfallen könnte; die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, geopolitischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der geplanten Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

True Leaf Brands Inc.

Kevin Bottomley

100 Kalamalka Lake Road, Unit 32

V1T 9G1 Vernon

Kanada

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

True Leaf Brands Inc.

Kevin Bottomley

100 Kalamalka Lake Road, Unit 32

V1T 9G1 Vernon

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.