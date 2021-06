DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Fredericton, New Brunswick – 18. Juni 2021 – TRU Precious Metals Corp. (TSXV:TRU; OTCQB:TRUIF; FWB:706) (TRU oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass es eine nicht-vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) für einen Bruttogesamtertrag von 3.499.250 CAD, wie zuvor am 20. Mai 2021 bekanntgegeben. Gemäß dem Angebot, gab TRU 12.960.186 Flow-Through Einheiten des Unternehmens (FT Einheiten) zu einem Preis von 0,27 CAD pro FT Einheit aus.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie von TRU, die gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act, Kanada) als Flow-Through Aktie klassifiziert ist (eine FT-Aktie) und einem Flow-Through Stammaktienwarrant (ein FT-Warrant). Jeder FT-Warrant kann bis zum 17. Juni 2024 in eine Stammaktie von TRU (eine Aktie) zu einem Preis von 0,35 CAD pro Aktie umgewandelt werden.

Joel Freudman, Mitbegründer und CEO von TRU, kommentierte: Ich freue mich sehr, Eric Sprott als einen Hauptaktionär von TRU begrüßen zu dürfen. Die Teilnahme von Herrn Sprott an dieser Finanzierung ist ein großes Vertrauensbekenntnis zum Unternehmen und zum Potenzial unseres bezirksgroßen Landpakets im Central Newfoundland Gold Belt. Wir sind auch erfreut darüber, dass das Angebot von Anfang an vollständig von institutionellen Anlegern gezeichnet wurde, einschließlich von Sprott Asset Management LP verwaltete Fonds, was wir als Beleg für unsere bisherigen Fortschritte und unsere Zukunftsaussichten betrachten. Diese Finanzierung wird es TRU ermöglichen, im Sommer 2021 und darüber hinaus mit einem aggressiven und umfassenden Explorationsprogramm für unser gesamtes Portfolio in der Region fortzufahren, wie am 31. Mai und 15. Juni angekündigt.

Der Bruttogesamtertrag des Angebots wird vom Unternehmen für die Finanzierung von Explorationsprogrammen bei den Mineralobjekten des Unternehmens im Central Newfoundland Gold Belt und für andere Kanadische Explorationsausgaben verwendet, die als flow-through Bergbauausgaben (flow-through mining expenditures), wie diese Begriffe im kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act, Kanada) definiert sind, einschließlich: (i) eines umfassenden zweiphasigen Explorationsprogramms beim Kernbesitz des Unternehmens, dem Golden Rose Projekt; und (ii) eines gezielten und kürzlich erweiterten Phase-1-Bohrprogramms auf dem Twilite Gold Projekt des Unternehmens.

Ein qualifizierter Finder erhielt aufgrund des Bruttogesamtertrags von Zeichnern des Angebots, die von einem solchen Finder vorgestellt wurden, insgesamt 1.036.814 Einheiten des Unternehmens, die jeweils aus einer Stammaktie und einem Stammaktienwarrant (ein Warrant) bestanden und zu einem Preis von 0,35 CAD pro Aktie bis zum 17. Juni 2024 in eine Aktie umgewandelt werden können.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist die am 18. Oktober 2021 ausläuft. Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der US Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von der Registrierungspflicht des US Securities Act und der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Rechtstaat statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

TRU hat ein Portfolio von 5 Objekten für Goldexploration im hoch-prospektiven Central Newfoundland Gold Belt zusammengestellt. Das Unternehmen hat eine Option von einer Tochtergesellschaft der an der TSX notierten Altius Minerals Corporation, um 100% des Golden Rose Projekts zu erwerben, welches sich entlang der Vorkommen-tragenden Cape Ray – Valentine Lake Shear Zone befindet. TRU besitzt außerdem 100% des Twilite Gold-Projekts, das sich in derselben Scherzone befindet, und drei noch wenig erforschte Objekte, darunter das Rolling Pond-Objekt (unter Option), welches an New Found Gold Corps hochgradiges Queensway Projekt angrenzt. TRUs Stammaktien werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel TRU gehandelt, auf dem OTCQB Venture Market unter dem Kürzel TRUIF, und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 706.

TRU ist ein Portfoliounternehmen von Resurgent Capital Corp. (Resurgent), einer Handelsbank, die Venture Capital Marktberatung und Eigenfinanzierung anbietet. Resurgent arbeitet mit vielversprechenden kanadischen börsennotierten oder privaten mikro-kapitalisierten Unternehmen zusammen. Weitere Informationen zu Resurgent und seinen Portfoliounternehmen sind im LinkedIn Profil des Unternehmens verfügbar:

