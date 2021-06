L-Capital & Partner arrangiert seit 10 Jahren Einzel- und Gruppentreffen mit institutionellen und privaten Investoren aus einem Pool von 100.000 Mitgliedern.

Dazu gehören SIDE (Smart Investment for Disruptive Entrepreneurs), Private Equity, Venture Capital, Family Offices und Business Angels.

Auf rund 60 Konferenzen pro Jahr mit rund 10.000 Meetings werden tausende börsennotierte, nicht börsennotierte Unternehmen und Start-Ups finanziert. Jetzt, zu Corona-Zeiten, erfolgen die Meetings überwiegend per Zoom.

Neben den Meetings besorgt L-Capital & Partner auch direkt Kapital für Unternehmen und übernimmt dabei alle notwendigen Vorbereitungen vom Business Plan, bis zum unterschriftsreifen Vertrag.

Wer sind die Investoren?

L-Capital & Partner arbeiten zusammen mit institutionellen Anlegern, wie z.B. Samsung Venture Investment Corp., Moshe Jonas Asset Management, Optim Investment Management LLP, Expansion Capital AIFP SIA, Acatis Investment, Harbert Management Corporation, Blackfriars Asset Management, Union Bancaire Privée, Benjamin and Partners und vielen privaten Anlegern. Private Anleger können Geschäftsleute, vermögende Privatpersonen, Family Offices, Vermögensverwalter, Erbengemeinschaften usw. sein. Allen Investoren ist gemein, dass sie Kapital in erfolgversprechende Projekte mit soliden Profiten stecken wollen und/oder Risiko-Investitionen vornehmen in Erwartung eines attraktiven künftigen Gewinns oder Börsengangs.

Welche Projekte werden finanziert?

Immobilienentwicklung, Bauträger, Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen, Firmenexpansion, Photovoltaik, Umwelt, Energie, KFZ, Chemie, Existenzsicherung in der Krise, Start-ups, Neuentwicklungen, Umschuldungen, Patentrealisierungen, Medizintechnik, Pharma, Software, Modernisierung, Maschinen, Robotertechnik, KI, VR. Die Aufzählung ist nicht vollständig. Jeder Unternehmer, Freiberufler oder Landwirt, der profitable neue oder alte Projekte finanzieren will, ist willkommen.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.l-capital.uk

