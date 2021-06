Seit Anfang des Jahres zieht die Inflation an. Steigende Energiepreise verursachen nun den höchsten Inflationsstand seit zehn Jahren.

Allein im Mai legten die Preise für Energie im Vergleich zum April um zehn Prozent zu. Insgesamt erreichte die Inflation im Mai den Wert von 2,5 Prozent. Im April lag die Teuerungsrate noch bei 2,0 Prozent. Angesichts der negativen Realzinsen ist das Ersparte in Gefahr. Da hilft als Inflationsschutz besonders Gold. Denn Gold hat seinen Wert in den letzten 20 Jahren etwa um das Sechsfache gesteigert. Im Vergleich dazu konnte der US-Dollar nur massive Kaufkraftverluste einfahren.

Hatte der Goldpreis Mitte Mai die 1.800er-Marke überwunden, so stehen jetzt die 1.900 US-Dollar im Blickpunkt. Laut Charttechnikern müsste Gold, um wieder im Aufwärtstrend zurück zu sein, den Ausbruch über 1.890 US-Dollar schaffen. Die Goldrallye der letzten Jahre könnte weitergehen. Die Marktbeobachter der HSBC sind jedenfalls positiv gestimmt. Laut ihrer Analyse sei auch ein Preis von 2.295 US-Dollar je Feinunze drin, besonders wenn der Goldpreis über den alten Rekordpreis von 1.920 US-Dollar (September 2011) ansteigt.

Sollte sich der Goldpreis also nach oben bewegen, dürfte dies auch vermehrt Anleger auf den Plan rufen. Und wird mehr in Gold investiert, so sollten der Preis und auch die Aktienkurse der Goldgesellschaften steigen. Vielleicht ist es jetzt gerade Zeit über Investments nachzudenken und sich Werte von Goldunternehmen ins Depot zu legen.

Beispielsweise Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=KiXgsSOxiVw -. Dessen Goldliegenschaft Dublin Gulch liegt im Yukon Territory in Kanada und umfasst 555 Quadratkilometer. Sie enthält die Lagerstätte Eagle, die bereits produziert und die Lagerstätte Olive.

Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=abe4deZegNc – besitzt in Idaho das ehemals produzierende Beartrack-Arnett Goldprojekt. Dies war einmal die größte produzierende Goldmine in Idaho.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

