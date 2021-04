Vancouver, BC, 29. April 2021 – Triumph Gold Corp. (TSX-V: TIG | OTCMKTS: TIGCF) (Triumph Gold oder das Unternehmen) gibt die Einrichtung eines Betriebsbüros (das Büro) in Whitehorse, Yukon, bekannt. Das Büro wird als zentrale Stelle dienen, um den Betrieb und die Stakeholder des Vorzeigeprojekts Freegold Mountain sowie die Konzessionsgebiete Tad/Toro und das neu erworbene Konzessionsgebiet Big Creek zu unterstützen. Das Projekt und die Konzessionsgebiete befinden sich alle im produktiven Kupfer-Gold-Gürtel Dawson Range im bergbaufreundlichen Yukon.

Das Unternehmen gibt ebenfalls, die Ernennung von Kayla Mintz zur Vollzeit-Büroleiterin der Betriebe im Yukon bekannt. Kayla arbeitet seit 2017 auf dem Projekt Freegold Mountain und war zunehmend maßgeblich an der Leitung und Durchführung des täglichen Betriebs vor Ort beteiligt. Kayla ist Mitglied der Little Salmon Carmacks First Nation (Wolf Clan) und als Kommunalbetreuerin und Impulsgeberin bekannt, die indigene Kultur praktiziert und in Nord-Tutchone kommunizieren kann. Sie hat außerdem ein Northern Justice Criminology Certificate vom Yukon College und ein Personal Fitness Trainer Diploma vom Northern Alberta Institute of Technology.

Ich habe mich nicht als Frau in der Bergbauindustrie gesehen, kommentiert Kayla, aber hier bin ich, fünf Jahre später, und liebe, was ich mache! Das neue Büro wird eine verbesserte Logistik sowie die Möglichkeit bieten, sich aktiv mit Stakeholdern des Unternehmens und der Explorationsprojekte zu befassen.

Kayla wird eng mit dem technischen Team von Triumph Gold zusammenarbeiten, um die Beratung, Planung und Durchführung des Explorationsprogramms 2021 für das Projekt Freegold Mountain zu erleichtern, das im späten Frühjahr beginnen soll. Das Betriebsbüro im Yukon wird auch:

1. Logistische Synergien und betriebliche Effizienz bereitstellen durch zweckbestimmte Räumlichkeiten und Vollzeitmanagement vor Ort für die drei Gold- und Kupferprojekte des Unternehmens im Yukon (Projekt Freegold Mountain, Konzessionsgebiet Tad/Toro und Konzessionsgebiet Big Creek).

2. Triumph Golds Engagement für die Arbeit im Yukon und in Richtung des Ziels, die Entwicklung der Explorationsprojekte des Unternehmens zu Produktionsbetrieben, priorisieren.

3. Einen nachhaltigen Wert für die lokale Wirtschaft und die Stakeholder schaffen, einschließlich der Pflege der Beziehungen zu First Nations und der Yukon-Regierung.

John Anderson, Executive Chairman von Triumph Gold, kommentiert: Die Schaffung einer dauerhaften Präsenz im Yukon ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Triumph Gold zur Verbesserung unserer Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie. Wir sind bereit, das Projekt Freegold Mountain auf die nächste Ebene zu bringen, und jedes Unternehmen, das letztendlich beabsichtigt, eine Mine zu betreiben, sollte über diese Standbeine verfügen.

Sie erreichen das Yukon Betriebsbüro von Triumph Gold telefonisch unter 1-867-322-6500 oder per E-Mail E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt .

Reaktion auf COVID-19

Triumph Gold hat sich der Gesundheit und Sicherheit seiner Angestellten und Auftragnehmer verpflichtet. Mithilfe der Empfehlungen der Regierung von Yukon und der Yukon Chamber of Mines hat das Unternehmen Maßnahmen zur Infektionsprävention und -kontrolle entwickelt und eingeführt, die im Projekt Freegold Mountain und den damit in Zusammenhang stehenden Arbeitsstätten das Risiko einer möglichen Übertragung des Coronavirus (COVID-19) reduzieren und minimieren. Zum 27. April 2021 gab es 81 bestätigte Fälle von COVID-19 im Yukon; 79 dieser Erkrankten haben sich vollständig erholt. Im Yukon-Territorium wurden bislang 47.763 Impfstoffdosen verabreicht. Aktuelle COVID-19-Daten und Richtlinien für Bewohner und Gewerbebetreibende im Yukon erhalten Sie unter yukon.ca/en/case-counts-covid-19.

Über Triumph Gold Corp.

Triumph Gold Corp. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Explorations- und -erschließungsunternehmen mit einem großflächigen Landpaket im bergbaufreundlichen Yukon. Das zu 100 % unternehmenseigene, über Straßen zugängliche Vorzeigeprojekt Freegold Mountain liegt im Dawson Range und beherbergt drei NI 43-101-konforme Minerallagerstätten (Nucleus, Revenue und Tinta Hill). Das Projekt deckt einen umfangreichen Bereich der Verwerfungszone Big Creek ab, einer Struktur, die in direktem Zusammenhang mit einer epithermalen Gold- und Silbermineralisierung sowie einer goldhaltigen Porphyr-Kupfermineralisierung steht. Das von einer erfahrenen Geschäftsleitung und einem erfahrenen technischen Team geführte Unternehmen befasst sich mit der aktiven Entwicklung des Projekts Freegold Mountain mit Hilfe multi-disziplinärer Explorations- und Bewertungstechnologien. Das Unternehmen besitzt außerdem 100 % der Kupfer-Gold-Konzessionsgebiete Big Creek und Tad / Toro in der Dawson Range. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter triumphgoldcorp.com.

