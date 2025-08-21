Trident Resources leitet erstes 5.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Contact Lake im Goldgürtel La Ronge in Saskatchewan ein

Vancouver, BC, 21. August 2025 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (Trident oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein erstes 5.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm auf dem Vorzeige-Goldprojekt Contact Lake des Unternehmens, das sich im ertragreichen Goldgürtel La Ronge im Norden Saskatchewans befindet, aufgenommen wurde.

Lageplan des Projekts Contact Lake:

www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-project/#&gid=1&pid=1

Dies ist die erste Bohrkampagne bei Contact Lake in nahezu 30 Jahren und ein wichtiger Meilenstein für Trident, da das Unternehmen nun damit beginnt, das Potenzial eines der höffigsten, unzureichend erkundeten Goldprojekte in der Region zu erschließen. Das Programm ist darauf ausgelegt, die historische Mineralisierung zu bestätigen, bekannte Goldzonen zu erweitern und neu definierte Ziele, die durch moderne geologische Auswertungs- und Feldarbeiten ermittelt wurden, zu erproben.

Überblick über das Bohrprogramm:

Das Phase-1-Bohrprogramm wird 5.000 Bohrmeter umfassen und ist auf vorrangige Zonen sowie die Bestätigung historischer Daten ausgerichtet.

Lageplan der geplanten Bohrungen:

www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Drill-Plan-NR-202508.jpg

Expansionspotenzial:

Contact Lake kann auf eine lange Geschichte der Goldexploration zurückblicken, ist jedoch weitgehend noch nicht ausreichend anhand moderner Verfahren erkundet worden. Der Goldgürtel La Ronge ist Standort mehrerer ehemals aktiver Minen und ausgebauter Goldlagerstätten und nach Ansicht des Managements könnte sich Contact Lake zu einem grundlegenden Asset mit bezirksweiten Wachstumsmöglichkeiten entwickeln.

Jonathan Wiesblatt, CEO von Trident Resources, sagt dazu: Die Aufnahme unseres ersten Bohrprogramms bei Contact Lake ist ein spannender Schritt nach vorne für Trident und unsere Aktionäre. Mit diesem 5.000 Meter umfassenden Programm wollen wir nicht nur die historischen Ergebnisse bestätigen, sondern auch das Expansionspotenzial des Projekts belegen. Nachdem in der Vergangenheit eine Goldmineralisierung ermittelt wurde und nun zum allerersten Mal moderne Explorationsverfahren zum Einsatz kommen, sind wir zuversichtlich, dass sich Contact Lake zu einem der neuen Goldprojekte mit größerer Bedeutung im Goldgürtel La Ronge entwickeln könnte.

Nächste Schritte:

Die Bohrungen werden bis in den Herbst 2025 andauern, wobei die ersten Analyseergebnisse im weiteren Jahresverlauf erwartet werden. Das Unternehmen wird über aktuelle Ergebnisse informieren, sobald diese verfügbar sind. Die Bohrungen werden auf das Zentrum der ehemals produzierenden Mine Contact Lake abzielen und historische hochgradige Abschnitte weiterverfolgen, darunter:

Goldlagerstätte Contact Lake – historische Bohrabschnitte

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Beschreibung

TU89-125 56,0 76,5 20,5 12,81 Längengewichteter Durchschnitt

TU89-127 39,5 57,8 18,3 10,41 Längengewichteter Durchschnitt

TU90-146 205,3 205,9 0,6 2.616,00 Einzelanalyse

TU92-316 138,3 138,8 0,5 94,06 Einzelanalyse

Anmerkungen:

*Analysedaten stammen aus historischen Aufzeichnungen von Cameco.

*Die historischen Probenahmen wurden nicht kontinuierlich durchgeführt – Datenlücken wurden mit dem Wert Null belegt.

*Die Abschnitte sind Bohrabschnitte und entsprechen nicht der wahren Mächtigkeit, die derzeit unbekannt ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Cornell McDowell, P.Geo., einem nicht unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den Standards of Disclosure of Mineral Projects (National Instrument 43-101), genehmigt.

Über Trident Resources Corp.:

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake voran, die bedeutende historische Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Weitere Informationen über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com.

WEDER DIE TSXV NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER TSXV ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, behördliche Genehmigungen, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

