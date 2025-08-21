Gold ist eine bevorzugte Reserveanlage

Noch ist der US-Dollar die weltweit führende Reservewährung. Die globalen Goldreserven sind so hoch wie seit 60 Jahren nicht mehr.

In den vergangenen drei Jahren haben staatliche Institutionen mehr als 1.000 Tonnen Gold pro Jahr gekauft. Vor dem Jahr 2022 und rund 15 Jahre lang war es nur rund die Hälfte. Ungefähr 36.000 Tonnen Gold besitzen nun die Notenbanken. Ende 2024 hatte laut der Europäischen Zentralbank Gold mit einem 20prozentigen Anteil den Euro (16 Prozent) in Sachen globale Reserven überholt. Der US-Dollar bringt es auf etwa 46 Prozent bezüglich der weltweiten Reserven. Doch weltweit hat der US-Dollar Vertrauen eingebüßt. Gold als sichere Anlage hat durch den Anschlag auf das World Trade Center, die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an Anhängern gewonnen.

Hohe Goldpreise haben die Zentralbanken in den letzten drei Jahren nicht vom Goldkauf abgehalten. Zwar kaufen diese gerade etwas weniger Gold, was angesichts der Preise nicht verwunderlich ist, aber das Niveau und der Drang die Goldreserven zu vermehren bleibt hoch. Und die Suche nach Sicherheit hat nicht nur die Notenbanken gepackt, sondern mehr und mehr institutionelle und private Anleger. Auch wenn weniger Goldschmuck gekauft wurde, die Ausgaben dafür sind jedoch gestiegen, so kann sich der Investmentsektor nicht über zu wenig Interesse beklagen.

Heute herrscht also ein geopolitisches Umfeld, in dem die Vormachtstellung des US-Dollars Kratzer abbekommen hat. US-Staatsanleihen erscheinen angesichts der immensen US-Schulden auch nicht mehr so attraktiv. Das stärkt die Rolle des Goldes, es ist unabhängig von Staaten und hat seine Werterhaltungsfunktion über lange Zeit bewiesen. Goldunternehmen profitieren deutlich vom hohen Goldpreis und sollten in keinem gut aufgestellten Depot fehlen.

Revival Gold entwickelt in Utah das Mercur Goldprojekt und bereitet die Genehmigungsverfahren sowie die Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor.

GoldMining verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, wobei sogar Antimon dabei ist.

Quellen: Märkte & Zertifikate, Magazin für Anleger, August 2025;

