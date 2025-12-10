Trading.de: Erfolgreich auf der World of Trading 2025

Für Trading.de war die diesjährige Messe ein besonderer Erfolg – sowohl als Aussteller wie auch als Speaker-Team.

Starker Andrang am Trading.de Stand

Der Messestand von Trading.de war in jedem Sinne ein Ort für Begegnungen. Viele Besucher suchten gezielt den persönlichen Austausch mit den Gründern Andre Witzel und Jia Tian Rong, die über ihren Alltag als berufstätige Trader sprachen und über die Trading.de Ausbildung interessierte Messebesucher informierten.

Der direkte Dialog stand für viele Interessierte im Mittelpunkt. Zahlreiche Besucher wollten wissen, wie sich strukturiertes Trading mit Job und Familie vereinbaren lässt und welche Schritte notwendig sind, um Stabilität in die eigenen Handelsentscheidungen zu bringen. Das Team von Trading.de nahm sich für jede Frage Zeit und führte über den Tag verteilt Hunderte Gespräche.

Witzel zeigt sich begeistert: „Die Resonanz war enorm. Viele Menschen haben uns erzählt, dass sie schon lange nach einer klaren und ehrlichen Anleitung suchen, wie man im Alltag sinnvoll traden kann. Die Messe war genau die richtige Gelegenheit, diese Fragen persönlich zu klären.“

Großer Zuspruch für beide Vorträge

Trading.de war mit zwei Fachvorträgen im offiziellen Messeprogramm vertreten.

Vortrag 1: Price Action für Berufstätige

Am Freitag stellten Witzel und Rong vor vollem Raum ihr Konzept „Price Action – die einfache Trading-Strategie für Berufstätige“ vor. Viele der Teilnehmer berichteten im Anschluss, dass sie neben der Methode vor allem den Zeitinvest von unter 2 Stunden pro Tag als spannend empfanden.

„Uns geht es darum zu zeigen, dass man für erfolgreiches Trading kein riesiges Arsenal an Indikatoren braucht“, erklärt Rong. „Wer Preisbewegungen versteht und sie in einen festen Ablauf einbettet, hat eine Grundlage mit der sich auch in wenigen Stunden pro Tag Ergebnisse erzielen lassen.“ Dass die Strategie funktioniert, hat Trading.de am Messewochenende auch live unter Beweis gestellt. Vor rund 200 Zuschauern handelten Andre Witzel und Jia Tian Rong ein Setup aus ihrer Price-Action-Methode und erzielten in wenigen Minuten über 900 Euro Profit.

Vortrag 2 auf der Hauptbühne: Nebenberuflich traden in der Trading.de Ausbildung

Der zweite Vortrag am Samstagmorgen fand auf der Hauptbühne statt und zog eine noch größere Menge an. Der Titel lautete „Lerne, wie wir Anfängern helfen, nebenberuflich mit Trading ein Neben- oder Haupteinkommen aufzubauen“.

Hier präsentierten die beiden Gründer ihren strukturierten Lernweg, der vom ersten risikofreien Üben bis zum geordneten Handel mit echtem Kapital führt. Viele Zuhörer blieben nach der Session, um weitere Fragen zu stellen oder sich am Stand intensiver auszutauschen.

Premiere: Der neue Trading.de Simulator stößt auf reges Interesse

Ein weiterer Höhepunkt des Messeauftritts war die Präsentation des neuen browserbasierten Trading.de Simulators. Besucher konnten live ausprobierenha, wie sich Handelsstrategien in Echtzeit testen lassen.

Einsteiger lobten die einfache Bedienbarkeit, während erfahrenere Trader das realistische Kursverhalten und die Möglichkeit schätzten, Setups strukturiert zu üben.

„Wir wollten ein brokerunabhängiges Tool schaffen, mit dem Trader in unserer Ausbildung und über sie hinaus wirklich Strategien testen können“, sagt Witzel. „Die positive Rückmeldung zeigt uns, dass wir damit einen Nerv getroffen haben.“

Austausch, Praxisnähe und Authentizität

Viele Besucher hoben hervor, dass sie das Team von Trading.de als besonders nahbar und authentisch empfanden. Ohne leere Versprechen und ohne überzogene Erwartungen stand vor allem die klare, praxisnahe Vermittlung im Mittelpunkt. Messegäste meldeten sich im Anschluss für die Ausbildung an oder nutzten die Chance, individuelle Fragen im Nachgang per E-Mail zu stellen.

Trading.de Ausbildung: Struktur, Begleitung und ein klarer Lernweg

Beide Vorträge gaben einen besonders anschaulichen Einblick in den strukturierten Lernweg der Trading.de Ausbildung. Im Mittelpunkt stand dabei das Prinzip, Anfänger nicht mit großen Videopaket-Sammlungen allein zu lassen, sondern sie über Monate persönlich zu begleiten.

„Es gibt einen nachvollziehbaren Lernweg, der Anfänger nicht überfordert und Fortgeschrittene dennoch weiterbringt“, erklärte Andre Witzel im Gespräch mit Interessierten. „Wir zeigen, wie man mit einer klar definierten Methode und persönlicher Begleitung über Monate hinweg echte Fortschritte erzielt.“ Die offene Art, mit der am Stand über Lernfortschritte, Fehleranalyse und die typischen Phasen eines Traderwegs gesprochen wurde, führte dazu, dass sich zahlreiche Messegäste direkt für ein Erstgespräch oder eine Teilnahme bewarben.

Messestimmung und Ausblick

Die World of Trading 2025 war für Trading.de ein intensives und erfolgreiches Wochenende. Neben dem fachlichen Austausch profitierten viele Besucher auch davon, andere Trader und Coaches persönlich kennenzulernen. Die Atmosphäre war offen, interessiert und geprägt von der gemeinsamen Motivation, besser zu handeln.

„Die Messe hat uns noch einmal gezeigt, wie groß das Interesse an ehrlichem, strukturiertem Trading ist“, fasst Rong zusammen. „Viele Menschen suchen Orientierung im Markt und wollen keine Versprechungen, sondern klare Schritte. Genau das bieten wir.“

Die Vorbereitungen für das kommende Jahr laufen bereits. 2026 soll es wieder einen eigenen Stand auf der WOT geben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Witzel Capital LTD.

Herr Andre Witzel

Mazotos Hills 4, Block D, Flat 203

7577 Larnaca

Zypern

fon ..: +49 174 9777071

web ..: https://www.trading.de

email : info@trading.de

