Traction Uranium meldet die Einreichung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Uranprojekt Aurora in Saskatchewan

1. Juni 2026 / IRW-Press / (Calgary, AB): Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen von unabhängiger Seite erstellten technischen Bericht für das Uranprojekt Aurora (Aurora oder das Projekt) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens eingereicht hat. Der technische Bericht mit dem Titel Technical Report on the Aurora Property, Athabasca Basin, Saskatchewan, Canada mit Stichtag 21. Mai 2026 ist datiert mit 1. Juni 2026 (der technische Bericht) und wurde im Einklang mit den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt.

Aurora befindet sich im Norden von Saskatchewan am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens, rund 16 Kilometer östlich der Uranaufbereitungsanlage Key Lake. Das Projekt umfasst 12 Mineralclaims mit rund 18.744 Hektar Gesamtfläche und deckt eine höffige Streichlänge von rund 17 Kilometern ab. Das Projekt befindet sich vollständig im Besitz von Cosa Resources Corp. (Cosa) und Traction verfügt gemäß einer Optionsvereinbarung mit Cosa über das Recht, eine Beteiligung von bis zu 80 % an Aurora zu erwerben.

Mit der Einreichung dieses Berichts verfügt Traction nun über eine aktuelle technische Grundlage für Aurora. Dies ist ein wichtiger Schritt, der uns bei der Planung weiterer Explorationsarbeiten gut positioniert, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction.

Eine Kopie des technischen Berichts kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Traction Uranium Corp

Traction ist in den Bereichen Mineralexploration und -erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada tätig und verfügt unter anderem über ein Uranprojekt in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens. Wir laden Sie ein, unter tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

CEO und Direktor

(604) 425-2271

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basieren auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse, einschließlich in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die kurz- und langfristigen Explorationspläne des Unternehmens. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen die Option nicht ausübt oder keine Beteiligung am Projekt Aurora erwirbt; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen sowie des Risikos, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten höhere Kosten verursachen als vom Unternehmen dafür veranschlagt; Zugangs- und Versorgungsrisiken; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einholung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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