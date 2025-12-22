Total Metals unterzeichnet Optionsvereinbarung für hochgradiges Goldprojekt Menary mit historischen Funden von bis zu 8.120 g/t Au; Hinweis auf strategische Lage im Rainy River District mit angrenzenden Konzessionen der Firma Coeur Mining

22. Dezember 2025, Toronto, ON / IRW-Press /Total Metals Corp. (Total Metals oder das Unternehmen) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) mit der Firma Destroismaisons CLM Holdings Corporation (Destroismaisons) unterzeichnet hat, wonach das Unternehmen durch bestimmte (im Folgenden näher ausgeführten) Zahlungen und Arbeitsaufwendungen 100 % der Eigentumsanteile und Rechtstitel von Destroismaisons am Goldprojekt Menary in der Nähe der Stadt Kenora in der kanadischen Provinz Ontario erwerben kann (die Transaktion). Das Konzessionsgebiet befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Kenora Mining Division in Ontario und teilt sich die südliche Konzessionsgrenze mit den Rainy River-Claims, an denen sich die Firma Coeur Mining, Inc. (Coeur) nach der ca. 7 Mrd. US$ schweren Übernahme der Firma New Gold Inc. derzeit die Rechte sichert.

Highlights:

– Stichproben aus der Zone Galbraith A: Stichproben mit außergewöhnlichen Erzgehalten von 8.120 g/t Au, 1.885 g/t Au und 1.400 g/t Au, die das Vorkommen von Erzfällen mit besonders hohem Mineralisierungsgrad (Bonanza) bestätigen.

– Entnahme von Schlitzproben aus Galbraith A: Kontinuierliche Entnahmen von Schlitzproben aus dem Bereich der Scherstruktur lieferten 243,00 g/t Au auf 1,0 Meter und 45,38 g/t Au auf 1,0 Meter, was die Kontinuität der Mächtigkeit in den hochgradigen Zonen unter Beweis stellt.

– Bohrungen in der Zone Wagg: Die Diamantbohrung MIN-11-18 durchörterte 16,99 g/t Au auf 6,3 Meter (Kernlänge), was zur Auffindung einer neuen, bis dato unbekannten Mineralisierungszone in der Tiefe führte.

– Strategische Lage: Das Konzessionsgebiet Menary befindet sich rund 65 km nordwestlich von Fort Frances und grenzt an das Konzessionspaket der Mine Rainy River. Der Umstand, dass die Firma New Gold vor Kurzem für eine Kaufsumme in Höhe von ca. 7 Mrd. $ von Coeur Mining übernommen wurde, verdeutlicht, dass die Region zu den führenden Bergbauregionen Nordamerikas zählt.

Alle Daten zu den Stichproben, Schlitzproben und Massenproben wurden dem Fachbericht Technical Report – Menary Township Gold Property entnommen, der von Russell Malcolm Crosby, MSc., PGeo, im Auftrag von Kings Bay Gold Corp. erstellt und mit 13. Juni 2012 datiert wurde (Aktualisierung: 6. November 2013). Dieser Bericht wird auf der Website www.totalmetalscorp.com veröffentlicht.

Die Explorationsdaten aus dem Projekt Menary bestätigen, dass sich hier ein mächtiges Goldsystem mit hohen Erzgehalten befindet, erklärt Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals. Mit Stichproben von über 8.000 Gramm Erz pro Tonne und Bohrabschnitten, die eine beachtliche Mächtigkeit und hohe Erzgehalte aufweisen, ist Menary ein überzeugendes Explorationsprojekt. Darüber hinaus bestätigt die aktuelle Übernahme der Liegenschaften durch Coeur Mining die strategische Bedeutung des Gürtels Rainy River. Wir befinden uns im Zentrum eines aufstrebenden Bergbaugebiets.

Gemäß der Vereinbarung hat Destroismaisons dem Unternehmen das exklusive Recht eingeräumt, eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet (vorbehaltlich einer bestehenden NSR-Gebühr, siehe nachstehende Definition) zu erwerben. Voraussetzung dafür sind Barzahlungen in Höhe von 1.010.000 $ sowie die Emission von Stammaktien des Unternehmens im Wert von 1.010.000 $ (jeweils eine Aktie) über einen Zeitraum von vier Jahren.

Die Kaufsumme ist wie folgt strukturiert: (i) 210.000 $ in bar und 210.000 $ in Form von Aktien innerhalb von fünf Tagen nach der Annahme (die Annahme) durch die Börse TSX Venture Exchange (die TSXV); und (ii) 200.000 $ in bar sowie 200.000 $ in Form von Aktien jeweils am ersten, zweiten, dritten und vierten Jahrestag der Annahme. Der Preis der ausgegebenen Aktien wird auf Grundlage des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktien an der TSXV während der vorangegangenen 10 Tage ermittelt. Nach Abschluss aller Zahlungen und Aktienemissionen gehen sämtliche Besitzanteile (100 %) des Konzessionsgebiets auf das Unternehmen über; das Konzessionsgebiet ist mit einer NSR-Gebühr in Höhe von viereinhalb Prozent (4,5 %) belegt, die an Western Troy Capital Corp. (3 %) bzw. William McNerney (1,5 %) zu entrichten ist (die NSR). Die Optionsvereinbarung und die Transaktion bedürfen noch der Prüfung durch die TSXV.

Beschreibung des Konzessionsgebiets

Das Konzessionsgebiet Menary setzt sich aus 27 Bergbauclaims und 1 Bergbaupacht zusammen, die insgesamt eine Fläche von 276,5 Hektar ausmachen. Das Konzessionsgebiet ist auf dem Straßenweg ganzjährig erreichbar.

Historische Explorationsergebnisse

Scherzone Galbraith A

Die Explorationen früherer Betreiber in der Zone Galbraith A konzentrierten sich auf eine in NW-SO-Richtung verlaufende Scherstruktur, die boudinierte und mit Hämatit verfärbte Quarzgänge beherbergt. Schlitzproben entlang der Struktur lieferten zahlreiche hochgradig mineralisierte Abschnitte. Im Anschluss an die Schlitzprobenahme wurden auch selektive Stichproben aus den hochgradigen Erzfällen gewonnen, die außergewöhnlich hohe Goldgehalte lieferten.

Tabelle 1: Die besten Ergebnisse der Schlitzprobenahme (Galbraith A)

Entfernung (ab Festpunkt) Probentyp Länge (m) Gold (g/t)

4,1 m NW Schlitzprobe 1,0 243,00

136,4 m SO Schlitzprobe 1,0 45,38

139,7 m SO Schlitzprobe 1,0 18,20

120,8 m SO Schlitzprobe 1,0 17,97

104,7 m SO Schlitzprobe 1,0 14,82

Tabelle 2: Auswahl an hochgradigen Stichproben (Galbraith A)

Probennummer Zone Easting (NAD83) Northing (NAD83) Gold (g/t)

RRR399113 Galbraith A 435650 5426707 8.120

RRR399115 Galbraith A 435650 5426707 1.885

RRR399114 Galbraith A 435651 5426708 1.400

RRR399112 Galbraith A 435650 5426707 566

Die letzten Bohrungen in der Zone Galbraith A wurden von einem früheren Betreiber im Jahr 2011 niedergebracht; drei Bohrlöcher wurden unterhalb eines Teilbereichs des Erzgangs mit geringeren Erzgehalten absolviert. Das beste Ergebnis war 7,94 g/t auf 0,5 m in einer Tiefe zwischen 35,7 m und 36,2 m im Bohrloch GAL-A-11-03.

Bohrungen in der Goldzone Wagg

Die etwa 1 km südlich von Galbraith A gelegene Zone Wagg beherbergt eine Reihe von goldführenden Quarzgängen, die übereinander gelagert sind. Im Rahmen der letzten Bohrprogramme (2010-2011) wurde erfolgreich eine hochgradige Mineralisierung durchteuft und es wurden neue Zonen angetroffen, die an der Oberfläche nicht zu sehen sind.

Tabelle 3: Wichtige Durchschneidungen im Rahmen der Diamantbohrungen (Zone Wagg)

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Kernlänge (m)* Gold (g/t)

MIN-11-18 75,3 81,6 6,3 16,99

MIN-10-10 11,1 15,4 4,3 14,81

MIN-10-01 12,2 15,2 3,0 11,99

MIN-11-21 0,0 4,8 4,8 12,40

MIN-10-16 44,6 45,8 1,2 8,31

*Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind noch nicht bekannt. Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Kernlängen.

Geologischer Kontext

Das Konzessionsgebiet Menary befindet sich in der geologischen Region Off Lake-Burditt Lake des Grünsteingürtels Rainy River, an der Kontaktzone zum Batholithen Sabaskong. Die Mineralisierung lagert in gescherten mafischen Metavulkaniten und ist mit porphyrischen Gesteinsgängen aus Quarz und Feldspat assoziiert. Die Goldmineralisierung – bestehend aus nativem Gold in Verbindung mit Pyrit und Chalkopyrit – kommt in deformierten Quarzgängen mit zuckerkörniger Textur vor, die häufig von Hämatitverfärbungen begleitet sind. Erste metallurgische Untersuchungen aus der früheren Zeit an einer 1.000 Tonnen schweren Massenprobe deuten darauf hin, dass das Probenmaterial direkt verarbeitbar ist und Gold bzw. Silber durch Schwerkraftabscheidung extrahiert werden können.

Zusammenlegung auf regionaler Ebene

Das Unternehmen nimmt die vor Kurzem getroffene finale Vereinbarung zur Kenntnis, wonach Coeur Mining New Gold übernehmen wird. Das Konzessionsgebiet Menary grenzt unmittelbar an die Rainy River-Claims. Diese Übernahme unterstreicht das langfristige Förderpotenzial der Bergbauregion.

Qualitätskontrolle und Haftungsausschluss in Bezug auf regulatorische Anforderungen

Die von früheren Betreibern eingereichten Proben wurden im Labor von Accurassay Laboratories (Thunder Bay) und ALS Minerals (Vancouver) analysiert. Zur Anwendung kam die Methode der Flammprobe mit abschließender Atomabsorption, bei Werten über dem Grenzwert erfolgte ein gravimetrisches Abschlussverfahren. Ausgewählte Proben mit sichtbarem Gold wurden einer Siebmetallanalyse mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Die Ergebnisse der Qualitätskontrolle wurden vom Unternehmen nicht geprüft.

Stichproben sind von Natur aus selektiv und es ist unwahrscheinlich, dass sie den durchschnittlichen Erzgehalten im Konzessionsgebiet entsprechen. Historische Ergebnisse und Auswertungen, einschließlich Daten aus Massenproben, auf die in früheren Fachberichten Bezug genommen wird, sowie Ergebnisse zu Bohrproben und Schlitzproben wurden vom Unternehmen nicht durch einen unabhängigen Sachverständigen bestätigt und gelten daher nicht als verlässlich. Die hier angeführten Ergebnisse wurden nicht von unabhängiger Seite durch einen qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und ein gemäß National Instrument 43-101 qualifizierter Sachverständiger, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Total Metals Corp.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Electrolode, das sich über 3.300 zusammenhängende Hektar im Nordwesten von Ontario erstreckt. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen an kritischen Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Zone Purex auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba.

www.totalmetalscorp.com

Vorsichtshinweise

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtet. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die TSX-V vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

