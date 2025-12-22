Revival Gold konsolidiert das Goldprojekt Mercur durch Ausübung der Option auf den Erwerb der gesamten Beteiligung von Barrick

Toronto, ON – 22. Dezember 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Mitteilung über die Ausübung seiner Option (die Option) auf den Erwerb sämtlicher Anteile von Barrick Mining Corporation (Barrick) am Goldprojekt Mercur (Mercur) in Utah übermittelt hat, was einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Wiederaufnahme der Produktion darstellt. Die Option wurde gemäß der Mineralpacht- und Kaufoptionsvereinbarung vom 13. Mai 2021 in seiner geänderten Fassung (Optionsvereinbarung) zwischen bestimmten hundertprozentigen Tochtergesellschaften des Unternehmens und bestimmten Tochtergesellschaften von Barrick gewährt und ausgeübt.

Die Optionsvereinbarung umfasst Mineralansprüche für eine Fläche von 996 Hektar, wodurch sich die Gesamtfläche des Projekts Mercur auf etwa 7.200 Hektar erhöht. Revival Gold und seine Tochtergesellschaften hatten zuvor Konzessionsflächen konsolidiert, die sich im Besitz eines Nachfolgers von Homestake Mining Company und verschiedener anderer Eigentümer befanden.

Revival Gold hat Mitte 2025 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Goldprojekts Mercur (die PEA) abgeschlossen und in diesem Jahr ein 13.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchgeführt, um unter anderem eine für 2026 geplante Vormachbarkeitsstudie zu unterstützen und das staatliche Bergbaugenehmigungsverfahren in Utah einzuleiten.

Highlights der PEA für den Haufenlaugungsbetrieb Mercur1

– Durchschnittliche Produktion von 95.600 Unzen Gold pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 10 Jahren;

– Nettokapitalwert nach Steuern von 294 Millionen $ bei einem Diskontsatz von 5 % und einem Goldpreis von 2.175 $ pro Unze, bei einem Goldpreis von 3.000 $ pro Unze steigt der Nettokapitalwert auf 752 Millionen $; und

– Das Genehmigungsverfahren für den Bergbau wird voraussichtlich etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Barrick hat bei Mercur 1,4 Millionen Unzen Gold gefördert, aber nie die angrenzenden Claims von Homestake und die westliche Liegenschaft bei Mercur kontrolliert. Mit der Ausübung dieser Option wird die Konsolidierung eines großen Goldsystems des Carlin-Typs abgeschlossen – eine Seltenheit außerhalb der großen Goldminen in Nevada – und es stehen eine asphaltierte Zufahrtsstraße, eine Stromleitung zum Standort und umfangreiche technische Informationen zur Verfügung, sagte Hugh Agro, President und CEO. Es hat für uns höchste Priorität, Mercur in Produktion zu nehmen. Utah ist eine günstige Jurisdiktion, und wir rechnen mit einem relativ kurzen Zeitrahmen für die Erneuerung der Bergbaugenehmigung für Mercur.

Herr Agro fuhr fort: Mercurs wirtschaftliche Gegebenheiten haben laut PEA das Potenzial, den Wert für Revival Golds Aktionäre grundlegend zu verändern. Barrick hat bei Mercur nach hohen Standards in Bezug auf Umwelt- und Sozialverantwortung gearbeitet, und Revival Gold ist entschlossen, diese hohen Standards beizubehalten.

Hinweis: 1 Siehe den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report – Preliminary Economic Assessment for the Mercur Gold Project, Camp Floyd and Ophir Mining District, Tooele and Utah Counties, Utah, USA, erstellt von Kappes, Cassiday & Associates und RESPEC Company LLC, mit Stichtag 25. März 2025.

Details zur Ausübung der Option

Gemäß der Optionsvereinbarung muss Revival Gold vor dem 2. Januar 2026 Explorationsausgaben in Höhe von mindestens 6 Millionen C$ getätigt haben, was bereits geschehen ist. Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung wird Revival Gold zur Ausübung der Option eine Kaufvereinbarung über Mitgliedschaftsanteile (die MIPA) mit Barrick Gold Exploration Inc. abschließen, wonach Revival Gold die Barrick-Tochter Barrick Resources (USA) Inc. (oder ein Nachfolgeunternehmen davon) erwerben wird (die Akquisition). Revival Gold wird Barrick wie folgt entschädigen, wobei jede dieser Zahlungen in bar oder nach alleinigem Ermessen von Barrick in Stammaktien von Revival Gold erfolgt: 5 Millionen US$ bei Abschluss der Option und jeweils 5 Millionen US$ am ersten, zweiten und dritten Jahrestag der kommerziellen Produktion.

Darüber hinaus gewährt Revival Gold Barrick bei Abschluss der Option gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung eine Net Smelter Return Royalty in Höhe von 2 % auf die Mineralansprüche, die Gegenstand der Optionsvereinbarung sind (die Bergbauansprüche), sowie eine Net Smelter Return Royalty in Höhe von 1 % auf alle Mineralkonzessionsgebiete, an denen Revival Gold innerhalb eines Umkreises von 1 km um die Bergbauansprüche (Barricks Interessengebiet) beteiligt ist. Eine Übersicht über Mercurs Liegenschaft, die die im Optionsvertrag genannten Konzessionsgebietsanteile hervorhebt, ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Liegenschaft des Goldprojekts Mercur

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82306/RVG_122225_DEPRcom.001.jpeg

Der Abschluss der Akquisition wird voraussichtlich am oder um den 1. April 2026 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem allen erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Unterzeichnung der MIPA und anderen üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Übernahme einer Umweltbürgschaft durch Revival Gold. Revival Gold arbeitet eng mit Barrick zusammen, um die Standortleitung zu übernehmen, und ist entschlossen, die von Barrick festgelegten hohen Standards für die Leitung fortzuführen.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Scott Trebilcock, VP, Corporate Development & Investor Relations

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Ergebnisse der PEA für Mercur, wie z. B. zukünftige Schätzungen des internen Zinsfußes, des Kapitalwerts, der zukünftigen Produktion, Schätzungen der Lebensdauer der Mine, Cashflow-Prognosen, Metallausbeuten, Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, den Zeitplan für die Genehmigungen, die Absichten zur Fertigstellung von Machbarkeitsstudien, den Zeitplan für die phasenweise Erschließung von Mercur, die Ausübung der Option, den Abschluss der MIPA, die Ausübung der Option als bedeutender Schritt auf dem Weg zur Produktion bei Mercur, die Ziele des Bohrprogramms von Revival Gold bei Mercur, das Potenzial der Wirtschaftlichkeit der PEA von Mercur, einen transformativen Wert für die Aktionäre von Revival Gold zu erzielen, und die Erfüllung der Abschlussbedingungen der Akquisition.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Akquisition und die damit verbundenen Transaktionen einzuholen; die Unfähigkeit, die MIPA zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen abzuschließen; die Unfähigkeit, die Akquisition abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die angemessene Anwendung von Annahmen und Diskontsätzen auf die PEA; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion bei Mercur aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Revival Gold Inc.

Hugh Agro

145 King St. W., Suite 2870

M5H 1J8 Toronto, ON

Kanada

email : info@revival-gold.com

Pressekontakt:

Revival Gold Inc.

Hugh Agro

145 King St. W., Suite 2870

M5H 1J8 Toronto, ON

email : info@revival-gold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.