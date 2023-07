Tochtergesellschaft von GenAI wird in das NVIDIA Inception-Programm aufgenommen und kauft Hyperplane-Software für KI-Rechenleistung an

Vancouver, British Columbia, 10. Juli 2023 / IRW-Press / – Generative AI Solutions Corp.(GenAI oder das Unternehmen) (CSE: AICO, OTC: AICOF) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Pulse AI Compute Solutions Inc. (Pulse AI), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GenAI, in das NVIDIA Inception-Programm (NVIDIA Inception) aufgenommen wurde und nun eine Bestellung (PO) für den Ankauf von Hardware im Wert von rund 1,8 Millionen USD aufgegeben hat, mit der jährlich mehr als 350.000 Stunden Rechenzeit unter Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) absolviert werden können.

Die KI-Rechenleistung bezieht sich auf die grundlegenden Rechenressourcen, die für Systeme der künstlichen Intelligenz erforderlich sind, um Aufgaben wie die Verarbeitung von Daten, das Training von maschinellen Lernmodellen und die Erstellung von Prognosen auszuführen. Diese Aufgaben zählen zu den wichtigsten Komponenten des Kerngeschäfts von GenAI und Pulse AI. NVIDIA Inception ist ein innovatives Programm, das geschaffen wurde, um Unternehmen bei der Modernisierung auf dem Gebiet der KI und der Datenwissenschaften zu unterstützen. NVIDIA Inception ermöglicht einer begrenzten Anzahl an sorgfältig ausgewählten Mitgliedern einen exklusiven und rabattierten Zugang zu NVIDIAs Technologien, die Nicht-Mitgliedern in vielen Fällen vorenthalten sind. Das Programm bietet außerdem eine Fülle an Branchen-Knowhow und zahlreiche Kooperationsprogramme sowie die Möglichkeit von Co-Marketing-Partnerschaften, um die Sichtbarkeit der eigenen Marke auf dem Markt zu erhöhen. NVIDIA Inception spielt bei der Gestaltung der Zukunft mit KI und datengesteuerten Unternehmen eine wichtige Rolle und stellt die neuesten technischen Instrumente und Ressourcen zur Förderung einer Kultur der Innovation und Zusammenarbeit bereit.

In Verbindung mit dem Einstieg bei NVIDIA Inception hat Pulse AI eine Bestellung für den Ankauf von erstklassiger NVIDIA-Hardware für die Erbringung von KI-Rechenleistung bei der Firma Lambda, Inc. aufgegeben. Die Hardware soll im August 2023 geliefert werden. Pulse AI wird die über seine Mitgliedschaft bei NVIDIA Inception erhaltenen Rabatte zum Ankauf einer Reihe hochmoderner Hyperplane 8 H100-Server nutzen. Zusammen können diese Server eine KI-Rechenleistung von mehr als 350.000 Stunden pro Jahr bereitstellen. Jeder Lambda Hyperplane 8 H100-Server ist mit neuen NVIDIA H100-Grafikprozessoren (GPUs) ausgestattet, die eine Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit bei jeder Workload sicherstellen. Die NVIDIA H100-GPUs verfügen über Tensor Cores und Transformer Engines der vierten Generation mit FP8-Präzision und ermöglichen NVIDIA so den weiteren Ausbau seiner Position als Marktführer im Bereich der KI – mit schnellerem Training und schnellerer Inferenz bei großen Sprachmodellen. Die Hyperplane 8 H100-Server sorgen für einen Quantensprung bei KI-gestützten und hohen Rechenleistungen und beschleunigen einfach alles, von der Verarbeitung großer Workloads bis hin zu richtig dimensionierten Multi-Instance-GPU-Partitionen. Die zusätzliche Hardware wird die Leistungsfähigkeit von Pulse AI erheblich steigern und der Firma damit die Möglichkeit bieten, ihr aktuelles Angebot zu erweitern und gleichzeitig ihre Wachstumschancen am Markt zu erhöhen.

Ryan Selby, der CEO von GenAI, kommentiert: Wir freuen uns außerordentlich, dem NVIDIA Inception-Programm beizutreten und gleichzeitig NVIDIA-Hardware zur Generierung von KI-gestützter Rechenleistung anzukaufen. Dieses strategische Investment, mit dem mehr als 350.000 Stunden KI-Rechenleistung pro Jahr möglich sind, bedeutet für GenAI einen Quantensprung in puncto Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit auf der MAI Cloud-Plattform. Die Nutzung der NVIDIA-Hardware bietet uns die Möglichkeit, unsere Leistung auf dem Gebiet der KI und des High-Performance-Computing deutlich zu verbessern und so eine Vielzahl von Workloads auf unserer MAI Cloud-Plattform noch rascher zu bewältigen. Damit sind wir in der Lage, über den Verkauf von bis zu 350.000 Stunden KI-Rechenzeit pro Jahr an Drittkunden entsprechende Umsätze zu erzielen.

ÜBER GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP.

GenAI ist ein bahnbrechendes Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich auf die Entwicklung eines vertikal integrierten KI-Lösungsgeschäfts durch seine proprietäre MAI Cloud-Plattform konzentriert, mit der Entwicklung und Vermarktung von KI-gestützten Tools und Lösungen für Unternehmen und Verbraucher in verschiedenen Branchen. GenAI hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Macht der KI zu nutzen, um transformative Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die Unternehmen und Verbrauchern in verschiedenen Sektoren zugutekommen. Unser Team aus talentierten KI-Experten und Technikern hat sich der Entwicklung hochmoderner KI-basierter Lösungen verschrieben, die mit einer breiten Anwendbarkeit punkten und sich nahtlos in verschiedene Arbeitsabläufe integrieren lassen. Durch den Einsatz unserer MAI Cloud-Plattform und unser Know-how in den Bereichen maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung und Datenanalyse nutzen wir für die Entwicklung vielseitiger, leistungsstarker Tools, mit denen Effizienz, Produktivität und Benutzerfreundlichkeit neu definiert werden.

Für weitere Informationen über GenAI besuchen Sie bitte www.genai-solutions.com.

