Tiroler Spezialitäten im Online-Boom – tirolish.at blickt auf Rekordjahr 2025 zurück

Käse aus Tirol und Tiroler Speck werden zum Online-Verkaufsschlager. Der Käseshop TIROLISH erreicht 2025 einen neuen Umsatzrekord

Tirol, 5. Januar 2026 – Der Online-Shop tirolish.at schließt das Jahr 2025 mit einem beeindruckenden Rekordergebnis ab. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Umsatz und auch die die Anzahl der Bestellungen um 220%. Dieses außerordentliche Wachstum zeigt deutlich, dass immer mehr Konsument*innen regionale Delikatessen wie Tiroler Käse und Speck bequem online bestellen – ein Trend, der den Zeitgeist hin zu authentischen Genussprodukten widerspiegelt

Regionale Spezialitäten voll im Trend

Der Wunsch der Verbraucher nach regionalen und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln ist so ausgeprägt wie nie zuvor. tirolish.at profitiert von diesem Zeitgeist: Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für Produkte mit klarer Herkunft und traditioneller Herstellung. Das starke Wachstum im Jahr 2025 bestätigt diese Entwicklung eindrucksvoll und zeigt, dass Tiroler Spezialitäten längst nicht mehr nur ein Urlaubssouvenir sind, sondern fest im Alltag vieler Genießer verankert sind – auch weit über die Alpen hinaus.

Qualität und Nachhaltigkeit als Erfolgsrezept

Ein zentrales Erfolgsrezept von tirolish.at ist der kompromisslose Fokus auf Authentizität, Qualität und Nachhaltigkeit. Alle angebotenen Produkte stammen von ausgewählten Tiroler Betrieben, die nach traditionellen Verfahren arbeiten und höchste Qualitätsstandards einhalten. Dadurch ist sichergestellt, dass jeder Käse und jeder Speck nicht nur geschmacklich überzeugt, sondern auch ein Stück Tiroler Kultur und Handwerkskunst widerspiegelt.

Besonderes Augenmerk legt der Online-Shop auf einen verantwortungsvollen Versand. Die Lieferung erfolgt gekühlt in umweltfreundlichen Verpackungen, die Frische garantieren und gleichzeitig ökologische Aspekte berücksichtigen. So gelingt es, traditionelle Genussprodukte mit modernen, nachhaltigen Logistiklösungen zu verbinden – ein Ansatz, der bei den Kundinnen und Kunden großen Anklang findet.

Das Sortiment von tirolish.at umfasst eine breite Auswahl an Tiroler Spezialitäten – von würzigem Berg- und Almkäse oder auch Tiroler Graukäse über klassischen Tiroler Schinkenspeck bis hin zu weiteren regionalen Delikatessen. Besonders beliebt sind auch liebevoll zusammengestellte Genusspakete, mit denen sich ein authentisches Stück Tirol ganz einfach nach Hause holen lässt – sei es für die Jause, für gesellige Abende oder als hochwertige Geschenkidee.

Ausblick auf 2026: Alpen-Genuss weiterhin im Fokus

Mit dem Start ins Jahr 2026 setzt tirolish.at seinen erfolgreichen Weg konsequent fort. Der Online-Shop plant, das Sortiment weiter auszubauen, neue Produzenten aus Tirol einzubinden und den Service für Kundinnen und Kunden kontinuierlich zu verbessern. Ziel bleibt es, Tiroler Käse, Tiroler Speck und echte Schmankerl online bestellbar zu machen – unkompliziert, zuverlässig und in höchster Qualität.

Mit versandkostenfreier Lieferung ab 50 Euro Bestellwert nach Österreich und Deutschland hat sich tirolish.at längst als feste Größe im Online-Feinkosthandel etabliert. Wer Wert auf Regionalität, Geschmack und ehrliche Herkunft legt, findet hier eine kuratierte Auswahl echter Tiroler Genussmomente.

