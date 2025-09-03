Tiroler Herbstspezialitäten – Speck & Käse Onlineshop

Tiroler Speck, Schinken und Zillertaler Käse online bestellen – Lieferung nach DE & AT. Ab 50 EUR versandkostenfrei, nachhaltig gekühlt. Alpen-Genuss wie im Tirol-Urlaub!

Tirol, 3. September 2025 – Pünktlich zum Herbstbeginn und der steigenden Nachfrage nach regionalen Delikatessen erweitert der Online-Shop tirolish.de sein Sortiment um neue Tiroler Spezialitäten. Ab sofort können Feinschmecker in Deutschland und Österreich weitere handverlesene Köstlichkeiten aus den Alpen online bestellen – von würzigem Tiroler Bergkäse bis zu herzhaftem Tiroler Speck, alles veredelt durch echte Handwerkskunst direkt aus Tirol. Damit holt sich jeder ein Stück authentisches Tiroler Geschmackserlebnis nach Hause.

Zu den Herbstneuheiten zählt unter anderem das Genusspaket „Tiroler Frühstück“, das ein komplettes Hüttenfrühstück auf den heimischen Tisch bringt. Eine Auswahl erstklassiger Käsesorten trifft dabei auf traditionell hergestellten Schinkenspeck und regionale Feinkost-Extras. Fruchtig-pikante Mostardas – etwa Birnen-Quitten-Mostarda mit Trüffel und Preiselbeer-Feigen-Mostarda mit Gin – sorgen als Begleiter zum Käse für den besonderen Gourmet-Touch. Diese neuen Spezialitäten-Pakete eignen sich ideal für einen genussvollen Start in den Tag, für die herzhafte Jause zwischendurch oder als originelles Geschenk für Liebhaber Tiroler Kulinarik.

Regionalität als Trend: Immer mehr Verbraucher legen Wert auf ehrliche Herkunft und qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der Region. Tirolish greift diesen Trend auf und bringt den Geschmack Tirols per Mausklick direkt zu den Kunden nach Hause – frisch verpackt und liebevoll zusammengestellt. „Die Resonanz zeigt, dass Regionalität auch digital funktionieren kann“, erklärt Daniel Schweinberger, Gründer von Tirolish. „Wir verbinden traditionelle Handwerkskunst mit modernem Service und bieten Genussmenschen eine einfache Möglichkeit, Tiroler Käse und Speck online zu kaufen.“

Qualität und Nachhaltigkeit im Fokus: Alle Produkte bei Tirolish stammen ausschließlich aus Tirol und werden in enger Zusammenarbeit mit lokalen Erzeugern ausgewählt. Artgerechte Tierhaltung (Heumilch ohne Silofutter), traditionelle Rezepturen und kurze Wege garantieren authentischen Geschmack mit gutem Gewissen. Auch beim Versand setzt das Unternehmen Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit: Geliefert wird gekühlt in ökologischen Hanf-Isolierboxenund ausschließlich zu Wochenbeginn, um maximale Frische zu gewährleisten. Bestellungen ab 50 EUR Warenwert werden zudem versandkostenfrei nach Deutschland und Österreich zugestellt.

Ob für ein zünftiges Herbstpicknick, die kommende Wintersaison oder als besondere Geschenkidee – mit den neuen Tiroler Spezialitäten von Tirolish lässt sich Alpen-Genuss jetzt noch vielfältiger erleben. Wer Tiroler Käse und Speck online kaufen möchte, findet bei tirolish.de eine einzigartige Auswahl authentischer Produkte und bequemen Service. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment gibt es online unter www.tirolish.de – jetzt entdecken und ein Stück Tirol nach Hause holen!

Über Tirolish: Tirolish mit Sitz im Zillertal (Tirol) ist der Online-Shop für Liebhaber hochwertiger Tiroler Spezialitäten. Das 2020 gegründete Unternehmen verbindet traditionelle Qualitätsprodukte – erstklassiger Speck, Käse, Edelbrände, Aufstriche und mehr – mit modernem E-Commerce und liefert diese Delikatessen an Kunden in Deutschland und Österreich. Im Fokus stehen dabei Authentizität, Nachhaltigkeit und die enge Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten, um die Kultur und das Handwerk Tirols in jedem Produkt widerzuspiegeln.

TIROLISH – Echte Tiroler Feinkost Shop, direkt zu dir nach Hause

Tirolish ist dein Onlineshop für authentische Käsespezialitäten und Speck aus Tirol – handgemacht, regional, nachhaltig. Wir bringen dir den unverfälschten Geschmack der Alpen direkt nach Hause: mit Produkten von kleinen Sennereien, traditionellen Almbetrieben und echten Käsemeister:innen, die ihr Handwerk leben.

Unsere Mission: Echten Tiroler Käse & Speck genießen – ohne Umwege.

Das macht Tirolish besonders:

100 % echter Käse aus Tirol – keine Industrieprodukte

Heumilch von Almkühen – natürlich, gentechnikfrei, tierfreundlich

Traditionelles Handwerk – Käse mit Charakter, Reife & Herkunft

Direkt zu dir nach Hause geliefert – gekühlt & zuverlässig

Transparente Herkunft – jeder Käse erzählt eine Geschichte

Unsere Philosophie: Regionalität statt Massenproduktion

Wir glauben an ehrliche Lebensmittel – und an die Menschen, die sie machen. Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit ausgewählten Tiroler Produzent:innen zusammen, die:

ihre Tiere artgerecht halten,

ihre Milch ohne Silofutter erzeugen (Heumilch),

und ihre Produkte nach alter Handwerkstradition veredeln.

So entsteht Käse, der nicht nur gut schmeckt – sondern auch ein gutes Gefühl hinterlässt.

Unser Sortiment (Auswahl):

Tiroler Bergkäse

Alpkäse & Almrosenkäse

Bio-Heumilchkäse

Rauchkäse & Kräuterkäse

Saisonale Spezialitäten & Probierpakete

Speck und Wurstspezialitäten

Aufstriche

-> Alle Produkte findest du in unserem Onlineshop unter www.tirolish.de

