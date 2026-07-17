TippGold will das Empfehlungsgeschäft im Versicherungsvertrieb neu organisieren

Tippgold digitalisiert das Empfehlungsgeschäft in der Versicherungsbranche und macht Tippgeber-Honorare BaFin-konform und DSGVO-sicher.

TippGold verbindet Tippgeber und Versicherungsvermittler in einem digitalen System – ein erster Vermittler gewann über sein bestehendes Kundennetzwerk innerhalb von zwei Wochen 17 Neukunden Gortz, 13. Juli 2026 – Persönliche Empfehlungen gehören seit jeher zu den wertvollsten Wegen der Neukundengewinnung im Versicherungsvertrieb. In der Praxis werden sie jedoch häufig noch unstrukturiert über Telefon, Messenger oder E-Mail weitergegeben. Viele Versicherungsvermittler verfügen über kein systematisch aufgebautes Tippgebernetzwerk. Gleichzeitig können Tippgeber häufig kaum nachvollziehen, was aus einer Empfehlung geworden ist und wann eine vereinbarte Vergütung ausgezahlt wird.

Die neue Plattform TippGold will diesen bislang überwiegend informell organisierten Vertriebsweg neu ordnen. Nach eigener Marktbeobachtung positioniert sich TippGold als erste offene SaaS-Plattform für das digitale Empfehlungsgeschäft im Versicherungsvertrieb.

Die Plattform verbindet ein bestehendes Tippgebernetzwerk mit einem digitalen Marktplatz, einem integrierten CRM und standardisierten Abläufen für die Einwilligung, Zuordnung, Nachverfolgung, Abrechnung und Auszahlung von Tippgebervergütungen.

„Das Empfehlungsgeschäft war im Versicherungsvertrieb schon immer wichtig. Trotzdem wurde es vielerorts nicht konsequent aufgebaut, weil ein klarer Anreiz und ein transparenter Prozess fehlten“, erklärt Tobias Urban, Gründer von TippGold. „Wir wollen aus einzelnen, informellen Empfehlungen einen professionell nutzbaren Vertriebskanal machen. Versicherungsvermittler sollen nicht länger allein auf gekaufte Leads angewiesen sein. Gleichzeitig sollen Tippgeber jederzeit nachvollziehen können, was aus ihrer Empfehlung geworden ist.“

Zwei Wege zum digitalen Empfehlungsgeschäft

Versicherungsvermittler können TippGold auf zwei unterschiedliche Arten nutzen.

Zum einen können sie auf dem Marktplatz eigene Suchaufträge veröffentlichen. Darin legen die Vermittler fest, für welche Kundenanliegen sie aktuell Empfehlungen suchen und welche Vergütung sie bei einem erfolgreichen Abschluss an den Tippgeber auszahlen.

Registrierte Tippgeber erhalten Zugriff auf den Marktplatz, wählen einen passenden Suchauftrag aus und holen vor der Weitergabe die Einwilligung der betreffenden Person ein. Anschließend übermitteln sie deren Namen und Telefonnummer an den ausgewählten Versicherungsvermittler.

Ab diesem Zeitpunkt übernimmt ausschließlich der Versicherungsvermittler die weitere Kontaktaufnahme, Beratung und mögliche Vermittlung eines Versicherungsvertrags.

Zum anderen kann jeder teilnehmende Vermittler über TippGold ein eigenes Tippgebernetzwerk aufbauen. Hierfür stellt die Plattform einen persönlichen Empfehlungslink bereit, den der Vermittler beispielsweise mit bereits betreuten Kunden teilen kann.

Empfiehlt ein bestehender Kunde anschließend eine interessierte Person aus seinem persönlichen Umfeld, wird die Empfehlung automatisch dem jeweiligen Vermittler zugeordnet und innerhalb des Systems dokumentiert. Dadurch kann der Vermittler sein vorhandenes Kundennetzwerk aktivieren, ohne Empfehlungen weiterhin über einzelne Nachrichten, handschriftliche Notizen oder unübersichtliche Tabellen verwalten zu müssen.

Automatische Abrechnung nach erfolgreichem Abschluss

Kommt aus einer Empfehlung ein neuer Versicherungsvertrag zustande, bestätigt der Vermittler den Abschluss innerhalb der Plattform. Die zuvor festgelegte Tippgebervergütung wird daraufhin über den hinterlegten Prozess abgerechnet und an den Tippgeber ausgezahlt.

TippGold ersetzt damit lose Absprachen, manuelle Listen und schwer nachvollziehbare Einzelzahlungen durch einen zentralen digitalen Ablauf.

Jede Empfehlung erhält einen eindeutigen Status. Vermittler können nachvollziehen, welche Kontakte neu eingegangen sind, welche sich bereits in Beratung befinden und bei welchen Empfehlungen ein erfolgreicher Abschluss bestätigt wurde. Auch für den Tippgeber bleibt der weitere Verlauf transparent.

17 Neukunden innerhalb von zwei Wochen

Welches Potenzial bereits im vorhandenen Kundenstamm eines Versicherungsvermittlers liegen kann, zeigt ein erster anonymisierter Praxisfall.

Ein Vermittler aktivierte mithilfe seines persönlichen TippGold-Links das eigene Kundennetzwerk. Innerhalb der ersten zwei Wochen entstanden daraus nachweislich 17 Neukunden. Dabei handelte es sich nicht lediglich um unverbindlich übermittelte Kontaktdaten, sondern um tatsächlich gewonnene Kunden.

Gleichzeitig konnte der Vermittler die eingehenden Empfehlungen erstmals strukturiert erfassen, bearbeiten und bis zur Auszahlung der jeweiligen Tippgebervergütung nachvollziehen.

Für Tobias Urban bestätigt das Ergebnis eine zentrale These hinter TippGold:

„Viele Versicherungsvermittler verfügen bereits über zufriedene Kunden und damit über ein wertvolles Empfehlungsumfeld. Was häufig fehlt, ist nicht das Vertrauen. Es fehlen ein konkreter Anlass zum Empfehlen, ein nachvollziehbarer Anreiz und eine technische Infrastruktur, die den gesamten Vorgang organisiert.“

Standardisierte Prozesse statt informeller Einzelabsprachen

TippGold setzt auf standardisierte Tippgebervereinbarungen, dokumentierte Einwilligungen, eine klare Trennung zwischen der reinen Kontaktweitergabe und der eigentlichen Versicherungsberatung sowie eine digitale Nachverfolgung und Abrechnung.

Tippgeber stellen ausschließlich den Kontakt zu einer Person mit einem möglichen Beratungsbedarf her. Sie übernehmen selbst keine Produktauswahl oder Versicherungsberatung. Die fachliche Beratung, die Prüfung des Versicherungsbedarfs und die Vermittlung verbleiben vollständig beim zuständigen Versicherungsvermittler.

Damit richtet sich die Plattform sowohl an private und gewerbliche Tippgeber als auch an Versicherungsvermittler, Agenturen und Makler, die ihr Neukundengeschäft stärker über persönliche Empfehlungen entwickeln möchten.

Tippgeber erhalten einen zentralen Zugang zu offenen Suchaufträgen verschiedener Vermittler. Versicherungsvermittler können wiederum sowohl vom bestehenden Tippgebernetzwerk der Plattform profitieren als auch ein eigenes Empfehlungsnetzwerk aus Kunden, Kontakten und Kooperationspartnern aufbauen.

TippGold strebt Kooperationen mit Versicherungsunternehmen an

Neben dem weiteren Ausbau des Marktplatzes sucht TippGold gezielt den Austausch mit Versicherungsunternehmen und größeren Vertriebsorganisationen.

Denkbar sind unter anderem Kooperationen, bei denen Versicherer ihre Ausschließlichkeitsvertreter, Agenturen und weiteren Vertriebspartner über interne Newsletter, Intranet-Beiträge oder Vertriebsinformationen auf TippGold aufmerksam machen.

„TippGold soll keine bestehenden Vertriebsstrukturen ersetzen“, betont Urban. „Wir verstehen die Plattform als zusätzliche Infrastruktur, mit der Versicherungsunternehmen und ihre Vertriebspartner das persönliche Empfehlungsgeschäft einfacher aktivieren, digital organisieren und messbar machen können.“

Auch gemeinsame Pilotprojekte mit einzelnen Vertriebsorganisationen oder ausgewählten Vermittlergruppen sind nach Angaben des Unternehmens möglich.

Idee entstand aus eigener Erfahrung im Versicherungsvertrieb

Gründer Tobias Urban ist IHK-geprüfter Versicherungsfachmann und war unter anderem für ERGO sowie bei ARAG im Geschäftskundenbereich tätig. Die Idee zu TippGold entstand aus seinen eigenen Erfahrungen in der Neukundengewinnung und im Versicherungsvertrieb.

Dabei beobachtete Urban immer wieder, dass Empfehlungen zwar als besonders wertvoll galten und von Vermittlern aktiv gewünscht wurden, aber nur selten ein dauerhaftes System dahinterstand. Kunden wurden um Empfehlungen gebeten, erhielten jedoch häufig weder einen konkreten Anreiz noch eine einfache Möglichkeit, einen Kontakt digital weiterzugeben.

Auch aufseiten der Vermittler fehlte oft eine zentrale Lösung, um Tippgeber zu verwalten, Empfehlungen eindeutig zuzuordnen und Vergütungen nachvollziehbar abzurechnen.

TippGold soll diese Lücke schließen und das persönliche Empfehlungsgeschäft von einem gelegentlichen Zufallsprodukt zu einem planbaren und skalierbaren Bestandteil der Neukundengewinnung weiterentwickeln.

Versicherungsvermittler und Tippgeber können TippGold bereits vollständig nutzen. Versicherungsunternehmen und Vertriebsorganisationen sind eingeladen, mögliche Partnerschaften sowie eine Vorstellung der Plattform innerhalb ihrer eigenen Vertriebsnetze zu prüfen.

Über TippGold

TippGold ist eine digitale SaaS- und Marktplatzplattform für das Empfehlungsgeschäft im Versicherungsvertrieb. Die Plattform bringt Tippgeber und Versicherungsvermittler zusammen und unterstützt beide Seiten bei der strukturierten Erfassung, Zuordnung, Nachverfolgung, Abrechnung und Auszahlung erfolgreicher Empfehlungen.

Versicherungsvermittler können offene Suchaufträge veröffentlichen, auf ein bestehendes Tippgebernetzwerk zugreifen und über persönliche Empfehlungslinks ein eigenes Netzwerk aufbauen. Die Versicherungsberatung und Vermittlung erfolgen ausschließlich durch den jeweils ausgewählten Versicherungsvermittler.

Pressekontakt

Tobias Urban

Gründer von TippGold

Gortzer Dorfstraße 45

14778 Gortz

E-Mail: hello@tippgold.com

Website: TippGold.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TippGold

Herr Tobias Urban

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14778 Gortz

Deutschland

fon ..: 01744606836

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email : hello@tippgold.com

Tobias Urban ist Gründer der Agentur Creova Group. Diese hat sich auf die Entwicklung digitaler Produkte, SaaS Lösungen und Tools für die Generierung neuer Kunden sowie die Automatisierung von Workflow-Prozessen spezialisiert

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