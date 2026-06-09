The FUTR Corporation übernimmt nordamerikanische Finanzplanungslösung und Kundenstamm zur Förderung des Wachstums der FUTR Agent App

Toronto, Ontario, 9. Juni 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (FWB: QA20) (FUTR oder das Unternehmen) gab heute den Abschluss des Erwerbs der Assets einer nordamerikanischen Finanzplanungsplattform mit einem etablierten Kundenstamm in den USA und Kanada bekannt. Die erworbenen Assets wurden lastenfrei an FUTR übertragen. Die Übernahme wird voraussichtlich als direkter Wachstumstreiber für Einnahmequelle 1 (Zahlungsabwicklung und Bankeninfrastruktur) und Einnahmequelle 2 (agentengestützte Leadgenerierung) – die beiden zentralen Umsatzsäulen der FUTR-Plattform – fungieren.

Höhepunkte

– FUTR übernimmt eine bewährte Finanzplanungslösung (samt geistiger Eigentumsrechte/IP), die seit seiner Einführung im Jahr 2016 laut internen Daten der erworbenen Plattform fast eine Million Finanzpläne für Kunden in ganz Nordamerika erstellt hat.

– Kunden, die in ihren Finanzplänen aktiv Auto- und Hypothekenkredite einbeziehen, schaffen direkte Synergien mit FUTR Payments (Einnahmequelle 1).

– Die übernommene Plattform vermittelt kaufwillige Kunden an eine aktive Basis von Finanzberatern und Versicherungsexperten, was den agentengestützten Leadgenerierungsmotor von FUTR (Einnahmequelle 2) beschleunigt, dessen Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2026 angestrebt wird.

– Die Dokumentenaufbereitung und die Anreizsysteme der FUTR Agent App können die Lead-Qualität und den Abschluss von Finanzplänen im gesamten kombinierten Kundenstamm verbessern.

– Die Integration der übernommenen Finanzplanungslösung in die FUTR Agent App wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen sein, was die Funktionalität der FUTR Agent App erheblich erweitert.

Strategische Ausrichtung

Laut internen Daten der übernommenen Plattform hat die Finanzplanungssoftware seit ihrer Einführung im Jahr 2016 fast eine Million Pläne für nordamerikanische Kunden erstellt – mit einer etablierten Basis von US-amerikanischen und kanadischen Kunden, die in ihren Plänen aktiv Auto- und Hypothekenkredite, Versicherungsbedürfnisse und Investitionsprioritäten einbeziehen. Dies lässt sich direkt auf den agentengestützten Leadgenerierungsmotor von FUTR (Einnahmequelle 2) übertragen, der über die übernommene Plattform aktiv wird und eine vollständige Inbetriebnahme im dritten Quartal 2026 anstrebt. Dies schafft zudem potenzielle Synergien mit FUTR Payments (Einnahmequelle 1), das bereits über 160 aktive US-Autohäuser bedient und Kreditnehmern dabei hilft, durch eine optimierte Zahlungsplanung Tausende von Dollar an Zinsen zu sparen.

Die Integration der übernommenen Finanzplanungslösung in die FUTR Agent App wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden, wodurch die Fähigkeit von FUTR, personalisierte Finanzinformationen für nordamerikanische Kunden in großem Maßstab bereitzustellen, erheblich erweitert wird. Laut historischen Daten der übernommenen Plattform ist davon auszugehen, dass etwa 75 % der Finanzpläne für Kunden auf US-Kunden entfallen und der Rest auf Kanada, was den US-zentrierten Ansatz der Kernbereiche Zahlungsverkehr und Leadgenerierung von FUTR stärkt.

Darüber hinaus beschleunigt die Übernahme die Strategie von FUTR, umfassende Finanzbeziehungen zu Kunden aufzubauen, die über den Autokanal in das Ökosystem eintreten. Einem Kunden, der von FUTR Payments bei einem Autokredit betreut wird, könnte nun ein vollständiges Finanzplanungsmodul angeboten werden, das auf diesem Autokauf aufbaut, wodurch die Beziehung über die Partner für Leadgenerierung von FUTR auf Versicherungs-, Hypotheken-, Investitions- und Beratungsbedürfnisse erweitert wird. Die Dokumentenaufbereitung und die Anreizsysteme der FUTR Agent App können auch die Lead-Qualität und den Abschluss von Finanzplänen im gesamten kombinierten Kundenstamm verbessern.

Diese Übernahme bringt eine bewährte kaufwillige Kundengruppe direkt in das FUTR-Ökosystem, sagte Alex McDougall, Chief Executive Officer von The FUTR Corporation. Wir erwerben nicht nur Assets. Wir erwerben eine validierte Kundenbeziehung im Bereich Finanzdienstleistungen, die genau in den Auto- und Hypothekenmomenten verankert ist, die unser Zahlungsgeschäft bereits bedient.

Details der Transaktion

Die Transaktion wurde als Asset-Erwerb strukturiert. Als Gegenleistung wird FUTR 1.500.000 Einheiten unter Annahme eines Preises von 0,20 C$ pro Einheit ausgeben (gesamter angenommener Wert von 300.000 C$), die jeweils aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant bestehen. Jeder Warrant kann bis 30. Mai 2028 ausgeübt werden, um eine Stammaktie zu einem Preis von 0,50 $ zu erwerben, es sei denn, die Aktie wird über einen Zeitraum von zehn Tagen auf Basis eines volumengewichteten Durchschnittskurses bei 1,25 $ pro Aktie gehandelt. In diesem Fall kann das Board entscheiden, das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Tage nach einer entsprechenden Pressemitteilung vorzuverlegen. Die Ausgabe unterliegt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange sowie der Einhaltung des geltenden kanadischen Wertpapierrechts, einschließlich National Instrument 45-106. RCC Advisory fungierte bei der Transaktion als Finanzberater von FUTR. Es ist davon auszugehen, dass wichtige Mitglieder des Teams während des Übergangs verbleiben, wobei die vollständige betriebliche Integration voraussichtlich in den kommenden Monaten stattfinden wird.

Über The FUTR Corporation

Die FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (FWB: QA20), Entwickler der FUTR Agent App, mit der Nutzer ihre persönlichen Daten speichern, verwalten, abrufen und monetarisieren sowie intelligente Zahlungen vornehmen können, betreibt FUTR Payments, ein in den USA aktives Zahlungsdienstleistungsunternehmen für Autohändler mit rund 160 aktiven Vertragshändlern, sowie eine nordamerikanische Plattform für Verbraucherfinanzplanung, auf der seit 2016 rund 1,0 Millionen Finanzpläne erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter www.thefutrcorp.com.

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Quelle: The FUTR Corporation

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