The FUTR Corporation beruft Technologieinvestor G. Scott Paterson in das Board of Directors und ernennt ihn zum Chairman of the Board

Erfolgreicher Serienunternehmer und ehemaliger Vice Chairman der Toronto Stock Exchange übernimmt erweiterte Aufgaben.

Toronto, Ontario – 16. Januar 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (FWB: QA20) (WKN: A4165Y) (ISIN: CA3609521057) (FUTR oder das Unternehmen), der Entwickler der FUTR Agent App, mit der Nutzer ihre persönlichen Daten speichern, verwalten, abrufen und monetarisieren sowie Zahlungen in Echtzeit vornehmen können, gab heute die Ernennung von G. Scott Paterson zum Chairman seines Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt.

Scott bringt außergewöhnliche Erfahrung im Bereich börsennotierte Unternehmen zu The FUTR Corporation, verbunden mit einer beispiellosen Expertise in den Kapitalmärkten im Technologiesektor sowie einem makellosen Ruf in den Bereichen Strategie, Geschäftsentwicklung, Finanzmanagement und Corporate Governance, sagte Michael Hilmer, Vice Chairman von FUTR.

Herr Paterson konzipierte FutureVault und leitete die Konzeption und Inkubation von FUTR als Geschäftsbereich von FutureVault, bevor FUTR im Frühjahr 2025 an die Börse ging. Kürzlich legte er eine Beteiligung von über 10 % an The FUTR Corporation offen, was seine langfristige Ausrichtung an den Interessen des Unternehmens und seiner Stakeholder widerspiegelt. Zuvor war er als Vice Chairman der Toronto Stock Exchange (TSX) sowie als Chairman der TSX Venture Exchange tätig.

Derzeit ist er als Executive Chairman von FutureVault Inc. sowie als Chairman von QYOU Media Inc. (TSXV: QYOU) tätig. Herr Paterson saß zuvor 21 Jahre im Board von Lionsgate Entertainment (NYSE: LION) und war unter anderem Chair des Prüfungs- und Risikoausschusses. Er ist weiterhin innerhalb des Lionsgate-Konzerns als Mitglied des Board of Directors von Entertainment One Canada Ltd. tätig. Im Laufe seiner Karriere war er Mitglied der Board of Directors verschiedener börsennotierter Unternehmen, die an den Börsen NYSE, TSX, TSXV, AIM (UK) und CBOE gelistet sind.

Die Monetarisierung von Verbraucherdaten hat für Unternehmen wie Google und Meta Bewertungen in Billionenhöhe geschaffen, sagte Paterson. Auch wenn diese Plattformen ihren Nutzern einen erheblichen Mehrwert bieten, sind die Nutzer nicht an den wirtschaftlichen Erträgen dieser Wertschöpfung beteiligt. Eins der grundlegenden Prinzipien der FUTR Agent App ist, dass Verbraucher direkt an der Monetarisierung ihrer persönlichen Informationen teilhaben sollten – und unsere App macht dies möglich.

Die FUTR Agent App basiert auf zwei zentralen Prämissen: Dass Verbraucher direkt an der Monetarisierung ihrer persönlichen Daten beteiligt sein sollten, und dass intelligente, Agenten-gesteuerte Anwendungen zum zentralen Bestandteil des persönlichen Lebensmanagements werden. Die App ermöglicht es Nutzern, Dokumente sicher hochzuladen, FUTR-Token für ihre Teilnahme zu verdienen und mithilfe intelligenter Dokumentenverarbeitung Antworten, Erkenntnisse und erforderliche Maßnahmen aus ihren Unterlagen zu gewinnen, einschließlich routinemäßiger administrativer Aufgaben wie Rechnungszahlungen, wodurch die Nutzer signifikante Mengen an Zeit sparen.

Michael Hilmer wird von der Position des Chairman des Boards in die Position des Vice Chairman des Boards von FUTR sowie des Vice Chairman des Unternehmens wechseln. In dieser Rolle wird er eine führende Funktion bei Unternehmens- und Markenpartnerschaften sowie bei Fusionen und Übernahmen (M&A) übernehmen und gleichzeitig die strategische Planung und Ausrichtung der obersten Führungsebene weiterhin unterstützen, während sich das Unternehmen auf die kommerzielle Skalierung im Jahr 2026 vorbereitet. Herr Hilmer bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Aufbau und der schnellen Skalierung von Unternehmen sowie ein umfangreiches Netzwerk mit, das das Wachstum von FUTR unterstützen soll.

2026 verspricht ein außergewöhnliches Jahr für das Unternehmen zu werden, da die FUTR Agent App von der derzeitigen geschlossenen Betaversion in den öffentlichen Launch übergehen wird. Zudem werden wir die weitere Reifeentwicklung des FUTR-Tokens sehen, der nun bereits in der geschlossenen Beta der Agent App live ist, fügte Paterson hinzu. Ich möchte Michael Hilmer für seine Intensität, Disziplin und seinen grundlegenden Glauben an die Vision und die Fähigkeit von The FUTR Corporation, diese in großem Maßstab umzusetzen, danken, ebenso wie für seine Führungsrolle als Chairman. Zugleich freue ich mich darauf, die Zusammenarbeit mit ihm als Vice Chairman fortzusetzen, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

Über The FUTR Corporation

Die FUTR Agent App nutzt fortschrittliche KI und intelligente Dokumentenverarbeitung, um Kunden dabei zu unterstützen, den finanziellen Wert ihrer persönlichen Daten zu erschließen. Durch die Möglichkeit, ihre Daten zu monetarisieren und sofort auf wichtige Dokumente und Erkenntnisse zuzugreifen, spart die App wertvolle Zeit und vereinfacht alltägliche Finanzaufgaben.

www.thefutrcorp.com

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Weiterführende Informationen über The FUTR Corporation erhalten Sie von Jason Ewart, EVP, unter der Rufnummer 416-580-0721. Für Investor Relations wenden Sie sich bitte an ir@thefutrcorp.com.

Ansprechpartner für Medien und Anleger

KCSA Strategic Communications

E-Mail: futr@kcsa.com

Tel: (212) 896-1254

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

