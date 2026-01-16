MAX Power bestätigt bei Bohrungen Kanadas erste Entdeckung von Natürlichem Wasserstoff

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Wasserstoffkonzentrationen von bis zu 286.000 ppm wurden in Lawson bestätigt, wodurch die Entdeckung eines natürlichen Wasserstoffsystems in MAX Powers erster Bohrung auf dem 475 km langen Genesis Trend in Saskatchewan bestätigt wurde.

Frei fließender Wasserstoff an der Oberfläche und im Reservoir in Lawson beschleunigen das Projekt über die Konzeptphase hinaus bis hin zur Ressourcenmodellierung und kommerziellen Bewertung. Nach der bevorstehenden 3D-Seismikuntersuchung zur Abgrenzung des prognostizierten hochreinen Scheitelpunkts der Struktur ist für das erste Halbjahr 2026 eine Bestätigungsbohrung geplant.

Während Lawson sich der kommerziellen Bewertung nähert, markiert diese Entdeckung in Saskatchewan einen wichtigen Meilenstein in der globalen Entwicklung einer neuen sauberen Energiequelle und unterstreicht das Skalierbarkeitspotenzial.

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Dokumentarvideo

www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Saskatoon, SK – 16. Januar 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich, die Bestätigung des ersten unterirdischen Naturwasserstoffsystems Kanadas bekannt zu geben, nachdem die erste Bohrung in Kanada (Lawson) erfolgreich abgeschlossen und getestet wurde, die speziell auf Naturwasserstoff in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, etwa 140 km südlich von Saskatoon, abgezielt war.

Insbesondere der sofortige Bohrerfolg in der Provinz mit Kanadas fortschrittlichstem politischen Rahmen für natürlichen Wasserstoff bietet eine Reihe potenzieller kurzfristiger Katalysatoren (siehe Nächste Schritte – H1 2026), die die Entwicklung dieser aufstrebenden Branche für saubere Energie in Saskatchewan beschleunigen könnten, das bereits weltweit führend in der Uran- und Kaliproduktion und Kanadas einziger Heliumproduzent ist.

Die Entdeckung von Lawson stützt das geologische Modell des Unternehmens für natürliche Wasserstoffvorkommen und ermöglicht eine potenzielle Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit über den 475 km langen Genesis Trend und andere Gebiete des 1,3 Millionen Acres großen, genehmigten Landpakets von MAX Power, wo ein Mehrfachbohrprogramm mit einer vollständig finanzierten zweiten Bohrung entlang der Grenze zwischen Saskatchewan und Montana wieder aufgenommen werden soll.

Der vielversprechende Genesis Trend grenzt an den Industriekorridor Regina-Moose Jaw, wo eine starke Nachfrage nach Wasserstoff besteht. Seine gesamte östliche Grenze schmiegt sich an die Prairie Evaporite, die die weltweit größten Kalireserven beherbergt und nach Einschätzung des geologischen Teams von MAX Power als regionale Salzbarriere fungiert, die eine für die Anreicherung von natürlichem Wasserstoff förderliche Falle und Abdichtung bildet.

Highlights der Lawson-Entdeckung

· Wasserstoffkonzentrationen von bis zu 286.000 ppm (28,6 % H)

· Freier Gasfluss an die Oberfläche mit robusten Anfangsraten und Drücken nach der Perforation

· Hinweise auf ein potenziell großes Reservoir mit starkem Antriebsmechanismus

· Gesteinte mit günstigen Muttergesteinen in zerklüfteten präkambrischen exotischen Terranen

· Erhöhte Heliumwerte von bis zu 8,7 % in versiegelten Kernrohrgasproben aus der Zone oberhalb des Grundgebirgskomplexes, was auf das Potenzial für ein gestapeltes Gassystem hindeutet

· Die Entdeckung beschleunigt die Entwicklung von MAXX LEMI, dem KI-gestützten Large Earth Model for Natural Hydrogen von MAX Power, das zum globalen Standard für die Exploration von natürlichem Wasserstoff werden soll

Abbildung 1: Genesis Natural Hydrogen Trend

Nächste Schritte – 1. Halbjahr 2026

MAX Power wird Lawson nun durch folgende Maßnahmen zur kommerziellen Bewertung vorantreiben:

· Ressourcenmodellierung und -schätzung gemäß den geltenden Standards und behördlichen Richtlinien, die angesichts der bereits umfangreichen Datensätze in Kürze beginnen sollen

· Eine 47 km² große 3D-Seismikuntersuchung über dem Lawson-Fund, um die Geometrie des Reservoirs und die Integrität der Fallen zu definieren, was auch zur Entwicklung einer bedingten Ressource beitragen wird

· Eine Bestätigungsbohrung zur Bewertung der kommerziellen Förderbarkeit, wobei die Zielgenauigkeit durch die für Februar geplante 3D-seismische Untersuchung optimiert wird

· Einbindung von Stakeholdern und Kunden aus der Industrie und dem Energiesektor in Saskatchewan sowie von nationalen und globalen Unternehmen, die sich auf KI-Infrastruktur spezialisiert haben

Parallel dazu werden die Daten aus Lawson in MAXX LEMI integriert, das KI-gestützte Large Earth Model von MAX Power für die Exploration von natürlichem Wasserstoff. MAXX LEMI wurde entwickelt, um die Zielgenauigkeit zu optimieren und die Entdeckung von natürlichen Wasserstoffvorkommen zu beschleunigen, nicht nur in Saskatchewan, sondern weltweit als führende Plattform, die MAX Power monetarisieren will.

Kommentar des CEO und des technischen Teams

Ran Narayanasamy, Präsident und CEO von MAX Power, kommentierte: Dies ist ein entscheidender Moment für MAX Power, Saskatchewan und Kanada. Wir haben die Existenz eines natürlichen Wasserstoffsystems im Untergrund bestätigt, und zwar anhand der ersten Bohrung, die jemals in diesem Land speziell für diese neue Primärenergiequelle durchgeführt wurde. Lawson ist nicht mehr nur ein Konzept – es ist ein entdecktes geologisches System mit Gasfluss, Druck und den wichtigsten Voraussetzungen für die zukünftige kommerzielle Nutzung von natürlichem Wasserstoff. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der Saskatchewan an die Spitze einer schnell aufstrebenden neuen Branche für saubere Energie bringt.

Herr Narayanasamy fuhr fort: Das Erreichen dieser Ergebnisse bei einer ersten Bohrung in einem Gebiet, in dem bisher keine Vorkommen von natürlichem Wasserstoff bekannt waren, ist statistisch gesehen unwahrscheinlich, wenn kein gut entwickeltes und aktiv geladenes System vorhanden ist. Dies deutet darauf hin, dass Lawson Teil einer größeren, funktionierenden Ansammlung von natürlichem Wasserstoff ist und kein isoliertes Vorkommen darstellt.

Steve Halabura, P.Geo., Chefgeowissenschaftler, fügte hinzu: Aus geologischer Sicht hat Lawson genau das geliefert, was wir uns erhofft hatten – wasserstoffreiches Gas, Reservoireigenschaften, Bruchnetzwerke und Hinweise auf ein funktionierendes System. Der Scheitelpunkt der Struktur, auf den wir uns bei den bevorstehenden 3D-Seismikuntersuchungen konzentrieren werden, ist der Ort, an dem wir den hochreinen Kern des Systems erwarten würden. Das Vorhandensein von erhöhtem Helium über der Wasserstoffzone unterstützt das Potenzial für die Entdeckung eines vertikal gestapelten Gassystems, das die Wirtschaftlichkeit verbessern würde. In Kombination mit der Ausdehnung des Genesis-Trends und der salzversiegelten strukturellen Umgebung öffnet diese Entdeckung die Tür für wiederholbare, skalierbare natürliche Wasserstoffexploration in Saskatchewan und darüber hinaus.

Halabura fuhr fort: Aus Sicht der Exploration und der unterirdischen Systeme ist das Erreichen dieser Ergebnisse für einen neuen Rohstoff in einer Test of Concept-Bohrung als höchst ungewöhnlich anzusehen und spricht für das Potenzial des Genesis-Trends im weiteren Sinne. Die geologischen Prozesse, die für die Erzeugung, Migration und Speicherung von Wasserstoff verantwortlich sind, scheinen bei Genesis gut etabliert zu sein.

Risikominderung für Kanadas größtes genehmigtes Landpaket für natürlichen Wasserstoff

Der erste Erfolg in Lawson mindert das Risiko für mehrere ähnliche Ziele entlang des Genesis-Trends und auf dem gesamten Landpaket von MAX Power in Saskatchewan, das 1,3 Millionen Acres mit Genehmigung und weitere 5,7 Millionen Acres mit Antrag umfasst. Die Lawson-Bohrung testete eines von mindestens sechs Play-Konzepten, die vom technischen Team von MAX Power für natürlichen Wasserstoff entwickelt wurden, wobei das zweite Play-Konzept im Februar gebohrt werden soll.

Technische Bestätigung

Unabhängige Analysen von drei Labors (AGAT, Corelab und und PTRC) bestätigten Wasserstoffkonzentrationen zwischen 16,80 % (168.000 ppm) und 19,07 % (190.700 ppm) aus einem Durchflussversuch durch das Gehäuse, während AGAT Wasserstoffkonzentrationen von bis zu 28,60 % (286.000 ppm) aus Gasproben aus versiegelten Kernrohren weiter untersuchte. Aus der Zone unmittelbar über dem Basementkomplex ergaben Kern-Desorptionsuntersuchungen durch AGAT Heliumwerte von bis zu 8,7 % (87.327 ppm) mit einem Durchschnitt von 4,4 % (44.380 ppm) aus neun Proben.

Die Durchflusstestproben wurden aus einem 8 Meter mächtigen frakturierten Intervall aus dem obersten Teil des Basementkomplexes entnommen, und die relativ reine Gaszusammensetzung (~90 % Wasserstoff-Stickstoff-Gemisch, ohne Schwefelwasserstoff) deutet eindeutig auf eine geologische Quelle für den Wasserstoff hin (hochreiner natürlicher Wasserstoff wird am Scheitelpunkt der Struktur angestrebt, der durch 3D-Seismik aufgedeckt werden soll). Nach der Perforation erreichte die Bohrung schnell einen freien Gasfluss zur Oberfläche und lieferte starke Anfangsraten und -drücke, bevor sie von einem starken Zufluss von Formationssalzlösung überholt wurde, was die Energie und Konnektivität des Reservoirs demonstrierte.

Abbildung 2: Kernfoto aus der Lawson-Bohrung

Die Konsistenz der Ergebnisse für Durchfluss-Testproben in drei unabhängigen Labors gibt dem technischen Team von MAX Power großes Vertrauen in die Genauigkeit der Untersuchungen und schafft eine solide Grundlage für die Ressourcenmodellierung und Entwicklungsplanung.

Die analytischen Arbeiten werden fortgesetzt, darunter Untersuchungen zur Gesteinsmineralogie sowie Messungen der Porosität und Permeabilität.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Die Lawson-Entdeckung markiert den Übergang von natürlichem Wasserstoff in Kanada von der Theorie zur verifizierten Realität unter der Oberfläche, da es sich um das erste bestätigte natürliche Wasserstoffsystem handelt, das durch Tiefbohrungen auf einem flächenreichen Grundstück in einer der stabilsten und infrastrukturreichsten Ressourcenregionen der Welt entdeckt wurde. Für MAX Power stellt dies einen entscheidenden Wendepunkt dar, der auf der nordamerikanischen und globalen Führungsposition des Unternehmens in diesem sich schnell entwickelnden und spannenden neuen Sektor aufbaut.

Mit dem Nachweis von wasserstoffreichem Gas, Reservoirantrieb, regionalen Versiegelungsstrukturen und mehreren risikominimierten Folgezielen ist MAX Power nun in die Entdeckungs- und Frühentwicklungsphase einer potenziellen neuen Branche für saubere Energie eingetreten. In Kombination mit einer starken finanziellen Unterstützung, internationalen strategischen Partnern und der kontinuierlichen Konzeption und Entwicklung der KI-gesteuerten MAXX LEMI-Plattform des Unternehmens ist MAX Power gut positioniert, um wiederholbare Entdeckungen, skalierbare Entwicklungen und eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre voranzutreiben.

MAX Power schließt Marketingvereinbarungen

MAX Power hat mit drei unabhängigen Dienstleistern Vereinbarungen über die Bereitstellung von Kommunikations-, Digitalmarketing- und Investor-Awareness-Unterstützung geschlossen, vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze und CSE-Richtlinien sowie der Genehmigung.

Das Unternehmen hat mit Native Ads Inc. (Native Ads) einen Dienstleistungsvertrag über die Bereitstellung von Investor-Awareness- und Werbedienstleistungen abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Native Ads eine Kampagne in den digitalen Medien und zur Verbreitung von Inhalten durchführen, um den Bekanntheitsgrad und das Verständnis für das Unternehmen und seine Aktivitäten zu steigern. Die Vereinbarung sieht eine geschätzte Kampagnendauer von sechs Monaten vor, vorbehaltlich der Ausschöpfung des Budgets, mit einem Gesamtbudget von 165.000 USD, zahlbar gemäß den geltenden Arbeitsaufträgen.

Die Kampagne soll im ersten Quartal 2026 beginnen und umfasst digitale Werbung in Suchmaschinen, Finanzpublikationen und auf Finanzwebsites. Der Vertrag enthält keine leistungsabhängigen Faktoren, und Native Ads erhält keine Aktien als Vergütung. Native Ads und das Unternehmen sind nicht miteinander verbunden und zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses halten weder Native Ads noch seine Geschäftsführer direkte oder indirekte Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens.

Kontaktinformationen für Native Ads

244 Fifth Avenue, Suite N-249, New York, NY 10001

Telefon: +1.877.773.3540

Geschäftsführer: Jon Malach

E-Mail: info@nativeads.com

MAX Power hat außerdem einen Vertrag über Kommunikationsdienstleistungen mit PONY Communications, einem in British Columbia ansässigen Unternehmen, abgeschlossen, das Dienstleistungen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Content-Management und Medienarbeit erbringen wird. Der Vertrag tritt sofort in Kraft und hat eine feste Laufzeit bis zum 29. März 2026. Die Gesamtvergütung beträgt 130.000 US-Dollar und ist in Raten gemäß der geltenden Leistungsbeschreibung zu zahlen.

Kontaktdaten von PONY Communications

1166017 BC Ltd., firmierend als PONY Communications

200 – 537 Leon Avenue, Kelowna, B.C. V1Y 2A9

Geschäftsführerin: Alexandra Pony

E-Mail: ally@ponycommunications.com

MAX Power hat außerdem einen Beratungsvertrag mit Emerging Markets Consulting, LLC, einem in Florida ansässigen Beratungsunternehmen, abgeschlossen, gemäß dem der Berater strategische Kommunikations- und Investorenbewusstseinsunterstützung im Zusammenhang mit der Verbreitung öffentlich zugänglicher Unternehmensinformationen leisten wird. Der Vertrag tritt sofort für eine Laufzeit von sechs Monaten in Kraft, wobei sich die Gesamtgebühren auf 150.000 US-Dollar (USD) belaufen.

Kontaktinformationen für Emerging Markets Consulting, LLC

Emerging Markets Consulting, LLC.

390 North Orange Avenue, Suite 2300

Orlando, FL 32801

Geschäftsführer (CEO): James Painter

E-Mail: jamespainter@emergingmarketsconsulting.com

Das Unternehmen hat außerdem mit der Tafin GmbH vereinbart, den bestehenden Beratungsvertrag um weitere acht Wochen ab dem 2. Januar 2026 zu verlängern, wobei die Gesamtvergütung 200.000 Euro beträgt und alle anderen Vertragsbedingungen unverändert bleiben.

Alle im Rahmen der vorgenannten Verträge erbrachten Dienstleistungen unterliegen den internen Offenlegungskontrollen und -verfahren des Unternehmens, und die im Namen des Unternehmens verbreiteten Materialien werden gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen geprüft. Keiner der Dienstleister ist als Wertpapierhändler oder -berater registriert, und keiner erhält eine Vergütung auf der Grundlage des Verkaufs oder Handels mit Wertpapieren des Unternehmens.

Folgen Sie MAX Power auf unseren Kanälen:

X (ehemals Twitter) x.com/MaxPowerMining

LinkedIn: linkedin.com/company/max-power-mining-corp

und indem Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/MaxpowerMining

Abendfoto von Lawson Drilling in der Nähe von Central Butte, SK

Aktuelle Videos:

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

MAX Power bohrt in Kanadas erstem speziellen Wasserstoffbrunnen nach natürlichem Wasserstoff:

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

Das Video zeigt den historischen Beginn der Bohrungen bei Lawson auf dem Genesis Trend:

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es sich mit Genehmigungen für rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, eine dominante Position in Saskatchewan gesichert hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen umfasst. Kanadas erste Bohrung, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, wurde von MAX Power am Zielort Lawson im Genesis Trend durchgeführt und bestätigte ein funktionierendes unterirdisches System. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Hervorzuheben ist dabei eine Diamantbohrung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power, Homeland Critical Minerals Corp.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Power Mining Corp.

Adrian Sydenham

Suite 2700 – 1133 Melville St.

V6E 4E5 Vancouver, BC

Kanada

email : info@marketsmart.ca

Pressekontakt:

Max Power Mining Corp.

Adrian Sydenham

Suite 2700 – 1133 Melville St.

V6E 4E5 Vancouver, BC

email : info@marketsmart.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.