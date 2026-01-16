Ruhestand ohne Zufall: Stufenmodell macht Entnahmen planbar

Finanz-Analytiker Haimo H. Wassmer nutzt ein intelligentes Stufenmodell für die Ruhestandsplanung, das Liquidität, Anlagehorizonte und Risiken strukturiert.

Der Ruhestand ist kein „Zielkonto“, sondern eine finanzielle Projektphase mit hohen Anforderungen: laufende Lebenshaltung, Gesundheitskosten, Reservebildung, langfristige Kaufkrafterhaltung und – in vielen Fällen – die Versorgung des Partners. Klassische Faustregeln oder starre Entnahmeraten scheitern häufig an der Realität schwankender Märkte, veränderter Steuersätze und individueller Lebensereignisse. Finanz-Analytiker Haimo H. Wassmer von Wassmer Wealth Management (WWM) etabliert deshalb ein intelligentes Stufenmodell, das Liquidität, Anlagehorizonte und Risiken über definierte Zeitfenster strukturiert – mit dem Ziel, Entnahmen unabhängig von Tageslaunen der Börsen stabil zu halten und zugleich Vermögen für die späten Jahre zu sichern. „Wir trennen gezielt zwischen Liquidität für die nächsten Monate, planbaren Mittelbedarfen über die kommenden Jahre und dem langfristigen Kapitalstock. So entsteht eine Architektur, die in Stressphasen ruhig bleibt und in ruhigen Phasen Chancen nutzt“, sagt Haimo H. Wassmer. Grundlage ist eine szenariobasierte Ruhestandsplanung, die nicht bei Produkten anfängt, sondern bei Zielen, Budgets und Zeit (mehr Informationen unter www.wwm.finance).

Das Stufenmodell ordnet finanzielle Bedarfe entlang klarer Zeithorizonte: kurzfristige Liquidität wird strikt vom mittleren Puffer und dem langfristigen Wachstumsbaustein getrennt. Diese Struktur dient nicht nur der psychologischen Ruhe, sondern ist ein technisches Risikomanagement gegen Sequenzrisiken, also ungünstige Reihenfolgen von Renditen in den ersten Ruhestandsjahren. Parallel werden Steuern und Sozialabgaben in die Planlogik integriert, sodass Entnahmen ökonomisch und fiskalisch sinnvoll getaktet sind. „Wir rechnen mit realistischen Rändern, nicht mit perfekten Mitteln. Inflationsszenarien, Steuerpfade, Pflegefälle oder Einmalinvestitionen werden ex ante durchdekliniert – inklusive der Frage, welche Stellhebel in welcher Stufe am meisten Wirkung entfalten“, erläutert Wassmer. Dass WWM diesen Ansatz konsequent und softwaregestützt betreibt, ist auch außerhalb der Finanzbranche dokumentiert; vielfach gelingt es, die Zielerreichung mit spürbar geringerem finanziellem Aufwand zu sichern.

In der Praxis beginnt jede Ruhestandsarchitektur mit einer Bestandsaufnahme aller Einnahmen- und Ausgabenströme sowie einer ehrlichen Priorisierung: Was muss abgesichert werden, was soll ermöglicht werden, was darf – wenn nötig – warten? Daraus entsteht ein individueller Liquiditätskorridor, der die monatlichen Entnahmen und die notwendigen Reserven für die nächsten Jahre definiert. Die Kapitalanlage folgt erst im zweiten Schritt: Langfristige Vermögensteile werden wissenschaftlich fundiert und global diversifiziert investiert, während die taktischen Stufen stabilitätsorientiert strukturiert bleiben. WWM setzt dabei im Wertpapiermanagement auf einen Ansatz, der seit Jahrzehnten empirisch untermauert ist und sich klar vom Prognose- und Bauchgefühl-Investieren abgrenzt. „Langfristige Kaufkraft entsteht aus Disziplin, Kostenkontrolle und Streuung – nicht aus punktgenauer Markttiming-Hoffnung“, so Wassmer. ?

Die Qualitätssicherung der Planung beruht auf standardisierten Prozessen: strukturierte Datenerhebung, Hypothesenbildung, Szenariorechnungen, Maßnahmenpakete mit Meilensteinen und regelmäßige Reviews. So wird jede Annahme transparent – von der Steuerprogression bis zur erwarteten Teuerung – und bei Änderungen schnell angepasst. Der Mehrwert zeigt sich in kritischen Momenten: Wenn Märkte fallen, bewahren die Liquiditätsstufen Handlungsfähigkeit; wenn neue Ausgaben auftreten, greift der definierte Puffer; wenn Chancen entstehen, ist klar, aus welcher Ebene investiert wird. „Unser Anspruch ist Ruhe durch Ordnung. Mandanten sehen zu jeder Zeit, wie sich Entnahmen, Steuern und Vermögensstruktur zueinander verhalten – und warum die Strategie trägt“, sagt Wassmer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wassmer Wealth Management

Herr Haimo H. Wassmer

Wevelinghoven 3

41334 Nettetal

Deutschland

fon ..: +49 (0) 171 8095 929

web ..: http://www.wwm.finance

email : Wassmer@wwm.finance

Über Wassmer Wealth Management

Individuelle Finanzkonzepte nach dem Motto „mit weniger Aufwand mehr erreichen“: Dafür steht Wassmer Wealth Management („WWM“) in Nettetal. Inhaber Haimo Wassmer verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und der Beratung anspruchsvoller Privatkunden wie Unternehmern, Ärzten und anderen Freiberuflern und verfügt über eine umfassende Expertise im Vermögensmanagement und in der Ruhestandsplanung. Ausgangspunkt ist immer eine umfangreiche und detaillierte Vermögensanalyse unter Zuhilfenahme innovativer Software-Lösungen. Damit zeigt Haimo Wassmer den Mandanten von WWM ihre Vermögensverhältnisse genau auf, ermittelt die tatsächlichen Renditen der vorhandenen Kapitalanlagen und entwickelt eine Strategie, vorab definierte finanzielle Ziele mit so wenig eigenem Einsatz wie möglich zu erreichen. Haimo Wassmer verfügt über langjährig bewährte Zugänge zu hochprofessionellen Investmentlösungen angesehener und etablierter Gesellschaften (Wertpapiere, Erneuerbare Energien, Immobilien), die sich durch ein optimiertes Rendite-Risiko-Management auszeichnen und welche in der Regel normalerweise nur institutionellen Großinvestoren zur Verfügung stehen. Jede Lösung ist umfangreich geprüft, um den Mandanten den Zugang zu nur wirklich einwandfreie Investitionsmöglichkeiten zu ermöglichen, die ihre Zwecke auch langfristig erfüllen können. Ebenso ist Haimo Wassmer Gründer und Geschäftsführer der e:mendata GmbH mit Sitz in Nettetal. Der IT-Dienstleister für die Finanzdienstleistungsindustrie bietet selbstentwickelte Tools, um Finanzdienstleistern die Beratung zu erleichtern und alle Möglichkeiten zu eröffnen, die sie für eine individuelle Finanz- und Ruhestandsplanung sowie die Berechnung der Rentabilität von Lösungen auch in der betrieblichen Altersvorsorge und zum Beispiel bei Photovoltaik-Investments benötigen. Weitere Informationen unter www.wwm.finance und www.emendata.de.

Pressekontakt:

Wassmer Wealth Management

Herr Haimo H. Wassmer

Wevelinghoven 3

41334 Nettetal

fon ..: +49 (0) 171 8095 929

web ..: http://www.wwm.finance

email : Wassmer@wwm.finance

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.