Tenstorrent ermöglicht KI im großen Maßstab mit branchenführender Leistung auf Basis einer neuartigen Networked-AI-Architektur

Tenstorrent GalaxyTM Blackhole bietet universell einsetzbare KI mit nativer Skalierbarkeit für überragende Leistung bei der KI-Videogenerierung und bei LLMs – Prefill und Decode.

SANTA CLARA, CA / ACCESS Newswire / 28. April 2026 / Tenstorrent, das KI-Computing-Unternehmen unter der Leitung von CEO Jim Keller, gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit von Tenstorrent Galaxy Blackhole bekannt, das im großen Maßstab implementiert wurde und branchenführende Leistung für allgemeine KI-Anwendungen liefert. Andere Lösungen erfordern die Zusammenführung separater Beschleuniger über eine fragmentierte Infrastruktur hinweg. Tenstorrents Networked AI liefert diese nativ – Rechenleistung, Speicher und Netzwerk sind in einem einzigen System vereint, das für reale KI-Workloads optimiert ist.

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Branchenführende Leistung, erschwingliche Preise

Allgemeine-KI (General Purpose) bedeutet führende Leistung bei jeder Workload, die moderne KI definiert, ohne sich auf eine einzige zu spezialisieren. Tenstorrent Galaxy ist führend bei der Videogenerierung, bei der LLM-Inferenz mit großem Kontext sowohl beim Prefill als auch beim Decode sowie bei der gesamten Bandbreite der heute verfügbaren Modellarchitekturen.

Überzeugen Sie sich selbst am Freitag, dem 1. Mai, um 13:30 Uhr PT bei Tenstorrents Launch-Event TT-Deploy. Sehen Sie sich den Livestream an: tenstorrent.com/deploy

10-mal schnellere Echtzeit-Erzeugung hochwertiger KI-Videos

Die KI-Videogenerierung auf Tenstorrent Galaxy ist 10-mal schneller als bei führenden GPU-Systemen. In Zusammenarbeit mit Prodia läuft die branchenweit schnellste Videogenerierung nun 10-mal schneller auf einem Tenstorrent Galaxy-Supercluster und erzeugt ein 720p-Video mit 81 Frames in nur 2,4 Sekunden. Führen Sie modernste Videomodelle aus und generieren Sie hochwertige Videos schneller auf Tenstorrent Galaxy-Superclustern.

Wir führten bereits die Rangliste der künstlichen Intelligenz an, und die Zusammenarbeit mit Tenstorrent ermöglichte uns eine weitere 10-fache Verbesserung der Geschwindigkeit bei der Videogenerierung. Die Integration verlief nahtlos, und die Leistungssteigerungen waren sofort spürbar, sagten Mikhail Avady und Monty Anderson, Mitbegründer von Prodia Labs.

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Blitz-Modus: Schnellste und kontextreichste LLM-Inferenz

Der Blitz-Modus auf Tenstorrent Galaxy, optimiert für anspruchsvolle, latenzempfindliche KI-Workloads, ermöglicht mehr als 350 T/s/u und eine Zeit bis zum ersten Token von unter 4 Sekunden auf Deepseek-R1-0528 671B und übertrifft damit die führenden vergleichbaren GPU-Systeme. Tenstorrent Galaxy-Supercluster führen margenstarke KI-Anwendungsfälle aus, darunter agentische Workflows, Echtzeitsysteme und Schlussfolgerungen mit langem Kontext.

Tenstorrent Galaxy-Leistungsbenchmarks

· Decodierung: DeepSeek-R1-0528 671B mit bis zu 350+ Tokens/Sekunde/Benutzer – schneller als die schnellsten Inferenzsysteme von Groq und Cerebras in Bezug auf Leistung und Kapazität, mit Unterstützung für Batch-Größen von 8 bis 64 und bis zu 128k Kontext

· Prefill: DeepSeek-R1-0528 671B – Zeit bis zum ersten Token unter 4 Sekunden bei 100.000 Kontext – läuft auf denselben universellen KI-Tenstorrent-Galaxy-Superclustern

Full-Stack-KI, bereit für den Einsatz

Tenstorrent bietet eine komplette KI-Lösung – von der Hardware über die Software bis hin zur Bereitstellung. Tenstorrent Galaxy lässt sich über TT-ForgeTM und TT-Lang in Open-Source-Frameworks integrieren und ermöglicht die schnelle Modellbereitstellung, sodass Kunden produktionsreife KI-Systeme ohne Herstellerabhängigkeit oder proprietäre Stacks bereitstellen können. 90 % der Modelle von HuggingFace laufen einfach auf Tenstorrent-Hardware.

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Networked AI

Diese Ergebnisse werden durch eine Architektur ermöglicht, die auf einer anderen Prämisse basiert. Die meisten KI-Beschleuniger betrachten die Rechenleistung als das primäre Designproblem. Tenstorrent hat stattdessen zuerst die Datenplatzierung und den Datenfluss gelöst, was Leistung durch Skalierung ermöglicht.

Jedes Unternehmen in der Branche geht Partnerschaften ein, um den Beschleuniger-Beschleuniger-Beschleuniger zu bauen. CPUs führen Code aus. GPUs beschleunigen CPUs. TPUs beschleunigen GPUs. LPUs beschleunigen TPUs. Und so weiter. Dies führt zu komplexen Lösungen, die wahrscheinlich nicht mit Änderungen an KI-Modellen und -Anwendungen kompatibel sind. Bei Tenstorrent dachten wir, dass etwas Allgemeineres und Einfacheres funktionieren würde, sagte Jim Keller, CEO von Tenstorrent.

Das Ergebnis ist das, was Tenstorrent als Networked AI bezeichnet: ein neues Modell für KI-Infrastruktur, bei dem Rechenleistung, Speicher und Netzwerk zu einem einzigen System vereint sind, das für reale KI-Workloads optimiert ist. Durch die Kombination von effizienter Datenplatzierung und Datenfluss, On-Chip-Speicher mit hoher Bandbreite und Ethernet-basiertem Scale-out lässt sich die Architektur unter einem einzigen Softwaremodell von einem einzelnen Kern auf Tausende von Servern skalieren – ohne proprietäre Verbindungen, ohne Neukonfiguration und ohne die starren Workload-Vorgaben, die konkurrierende Systeme bei der Weiterentwicklung von Modellen anfällig machen.

Bereitstellungen

Die Tenstorrent Galaxy-Supercluster sind eine der neuen Säulen des Distributed AI HubTM von Equinix, einer Full-Stack-Plattform zur Orchestrierung von KI für agentische Workloads, die heute gemeinsam mit den Partnern BetterBrain und OrionVM eingeführt wird. Der Distributed AI Hub von Equinix ermöglicht es Kunden und Partnern, alle Ebenen von der Infrastruktur bis zur Anwendung abzudecken, und lässt sich in bestehende Unternehmenssysteme integrieren, sodass Kunden souveräne agentische KI-Systeme bereitstellen und betreiben können.

· Equinix: Ein globales Unternehmen für digitale Infrastruktur, das Colocation- und Interconnection-Services anbietet und es Unternehmen und Partnern ermöglicht, KI – zusammen mit anderen geschäftskritischen Workloads – sicher, effizient und in unmittelbarer Nähe zu Anwendern, Clouds und Daten bereitzustellen und zu skalieren.

· OrionVM: Partner für heterogene Cloud-Plattformen der nächsten Generation, der die Orchestrierungs- und Infrastruktur-Ebene für Tenstorrent-basierte KI-Dienste bereitstellt.

· BetterBrain: Ein Full-Stack-KI-Plattform- und Bereitstellungspartner, der sichere, anpassbare und produktionsreife KI-Anwendungen sowie agentische Workflows auf der Tenstorrent-Infrastruktur bereitstellt.

Tenstorrent bringt einen immensen Mehrwert für unseren Distributed AI Hub, indem es die Ausführung von KI-Workloads grundlegend neu überdenkt – von der Optimierung des Datenflusses auf dem Chip über Prefill und Decode bis hin zur Orchestrierung des gesamten KI-Stacks. Dieses Maß an architektonischer Intelligenz ermöglicht es Unternehmen, sich auf die Entwicklung differenzierter Produkte zu konzentrieren, anstatt sich mit der Komplexität der Infrastruktur zu befassen, sagte Justen Aguillon, Direktor of Technology Partner Ecosystems.

Wir ermöglichen eine neue Klasse von KI-Factories – leistungsstarke, kosteneffiziente Umgebungen mit der Flexibilität, sowohl Pionier- als auch Open-Source-Modelle auszuführen, sowie der eingebetteten Telemetrie und Governance, die für die globale Skalierung agentischer Systeme erforderlich sind.

Zu den heute angekündigten weiteren Implementierungen gehören:

· Virtu Financial, ein Tier-1-Market-Maker, der mit Tenstorrent zusammenarbeitet, um KI-Systeme für die Praxis zu ermöglichen: agentische KI-Lösungen vor Ort für den Handel und die Automatisierung von Betriebsabläufen

· Turiyam, ein Unternehmen für Halbleiter und KI-Infrastruktur der nächsten Generation, das von Indien aus Inferenzchips, Software und Systeme im Rechenzentrumsmaßstab für den weltweiten Markt entwickelt

· Cirrascale, ein führender Neocloud-Anbieter mit Cloud-Diensten für agentische Anwendungen und generative KI, verfügbar in den USA und mehreren internationalen Regionen

· ai&, Japans vertikal integrierte KI-Plattform: die größte Installation von Tenstorrent-Hardware zur Unterstützung von KI-Infrastruktur, -Modellen und -Anwendungen in ganz Japan und weltweit.

Wir evaluieren eine Menge Hardware. Das meiste davon ist nur eine schrittweise Weiterentwicklung. Tenstorrent Galaxy Blackhole ist das nicht. Tenstorrent hat bei der KI-Infrastruktur einen völlig neuen Ansatz verfolgt, und die Ergebnisse sprechen für sich. Dies unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, ist genau die Art von Schritt, für den Cirrascale existiert, sagte Dave Driggers, CEO und Mitbegründer von Cirrascale Cloud Services.

Führen Sie alles aus – schnell, einfach, kostengünstig – mit Tenstorrent Galaxy Blackhole.

Tenstorrent Galaxy Blackhole ist der luftgekühlte Rechenserver von Tenstorrent, der mit den Blackhole®-Chips der nächsten Generation von Tenstorrent und einem vollständig quelloffenen Software-Stack ausgestattet ist. Ab 110.000 Dollar bietet er 23 PFLOPS Block FP8 an KI-Rechenleistung aus 32 Blackhole-Chips, 6,2 GB On-Chip-SRAM mit 2,9 PB/s, 1 TB DRAM mit 16 TB/s und bis zu 56 × 800G-Ethernet-Ports für eine Scale-out-Bandbreite von 11,2 GB/s. Tenstorrent Galaxy Blackhole-Systeme lassen sich mithilfe von Standard-Ethernet-Netzwerken nahtlos von einem einzelnen Server auf Multi-Rack-Bereitstellungen skalieren. Kunden setzen Konfigurationen mit 4 bis 36 oder mehr Tenstorrent Galaxy-Systemen ein, die für Workloads wie KI-Videogenerierung, groß angelegte LLM-Inferenz und private KI-Infrastruktur optimiert sind. Unser Basis-Tenstorrent Galaxy Blackhole-Supercluster mit vier Tenstorrent Galaxies ist ab 440.000 Dollar erhältlich.

Über Tenstorrent

Tenstorrent ist ein KI-Computing-Unternehmen unter der Leitung von CEO Jim Keller – dem Architekten des Apple A4/A5, des AMD Zen und des Full-Self-Driving-Chips von Tesla. Das Unternehmen entwickelt RISC-V-basierte KI-Prozessoren und -Systeme für Entwickler, Unternehmen und staatliche Infrastrukturen weltweit. Neben Servern und Workstations lizenziert Tenstorrent seine Ascalon-RISC-V-CPU und Tensix-KI-Kerne an Chip-Designer wie Samsung und LG. Unterstützt von Bezos Expeditions, Samsung, LG Electronics, der Hyundai Motor Group, Fidelity und anderen hat Tenstorrent über 1 Milliarde Dollar an Finanzmitteln eingeworben und ist in Santa Clara, Austin, Toronto, Belgrad, Tokio und Bangalore tätig.

tenstorrent.com

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Justin Mauldin

Salient PR

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737.234.0936

QUELLE: Tenstorrent

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