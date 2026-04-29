Tag der Franchise Expansion 2026 – Der zentrale Wachstumsevent der Franchisebranche

Am 23. April 2026 trafen sich rund 120 Vertreter der Franchisewirtschaft am Tag der Franchise Expansion in der DZ BANK Düsseldorf.

Seit über zehn Jahren versammelt der Kongress einmal jährlich führende Köpfe der Franchisewirtschaft, um Strategien, Best Practices und Zukunftsperspektiven für nachhaltige Expansion zu diskutieren.

Im Fokus standen die Kreativität und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen im Umgang mit den wirtschaftlichen Herausforderungen, um die Stärke etablierter Systeme zu erhalten und Transformation zu ermöglichen. Zu den Impulsgebern gehörten unter anderem Carsten Gersdorf (COO – SuperVista AG / brillen.de), der darlegte, wie man dem Fachkräftemangel mit unkonventionellen Ideen entgegenwirkt und dabei versucht, dem Würgegriff der Bürokratie zu entkommen. Katja Pfennig (Head of Franchise – Studienkreis Partnersysteme GmbH) nahm die Teilnehmer mit in den Prozess des Wandels von Tradition hin zu disruptiven Neuansätzen durch Zusammenschluss mit einem innovativen Startup, um den Anforderungen der digitalen Zeit gerecht werden zu können. Rosa Elena Pollter (Geschäftsführung – Deutscher Tierschutzbund e.V.) sprach Klartext über die Herausforderungen, Tierheime als freiwillige Mitgliedsbetriebe zu gewinnen und welche Instrumente helfen, diese langfristig zu halten.

Rico Ritter (Geschäftsführer – Unternehmensgruppe Ritter) begeisterte mit seinen Ausführungen zum Thema KPIs und Prozesse im Handwerk in der derzeitigen Krisenstimmung. Fahim Shaffi (Director Business Development & Operations – Shaffi Group of Companies GmbH / Burger King / Pret A Manger) lud dazu ein, Franchise mit anderem Blickwinkel zu denken, nahbarer, umsetzungsstark und voller echter Aha-Momente. Stefan Nölker (CEO – FALC Immobilien GmbH & Co. KG) teilte unbequeme Erfahrungen von Scheitern an fehlendem Vertrauen, schwachen Beziehungen und falschen Prioritäten. Philippe de Fraiteur (International Development Director – Quick) hielt einen Vortrag für alle, die führen, wachsen und weitermachen, wenn es unbequem wird. Den Schlusspunkt und einen Höhepunkt setzte wie jedes Jahr Dr. Volker Güntzel (Spezialist für Franchise- und Vertriebsrecht – Busse & Miessen) der das Auditorium für mögliche Krisensituationen zwischen Franchisegebern und -nehmern sensibilisierte und gewohnt souverän rechtliche Lösungen anbot.

Lars Eckart, Eckart Consulting, fasst den Franchisetag zusammen: „Auch nach vielen Jahren in der Branche gilt: wer relevant bleiben will, muss zuhören, einordnen und weiterlernen. Der heutige Tag bot dafür reichlich Stoff – von nachhaltigem Wachstum über Franchise-Partnerorientierung bis hin zu Innovationen und der Frage, wie Systeme in einem anspruchsvollen Umfeld zukunftsfähig bleiben. Danke für die vielen guten Gespräche vor Ort.“

Dieter C. Nass, Geschäftsführer Business Community und Vorstandsmitglied der BFW – Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft sowie Veranstalter des Fachkongresses resümierte den Tag so: „Es ist kein Geheimnis, dass die Zeiten herausfordernder geworden sind. Umso beeindruckender ist es, die Vielfalt an kreativen Ansätzen und Lösungen geballt an einem Tag zu verfolgen und die damit verbundene gute Stimmung wahrzunehmen. Genau das braucht unsere Wirtschaft jetzt, Zuversicht statt Pessimismus und Anpacken statt Resignation. In diesem Sinn freuen wir uns gemeinsam mit dem Gastgeber VR Payment auch im kommenden Jahr beim Tag der Franchise Expansion in Düsseldorf am 15. April 2027 wieder in der DZ BANK zusammenzukommen.“

Business Community – Interessen- und Einkaufsgemeinschaft aller Franchisesysteme und Verbundorganisationen im deutschsprachigen Raum.

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