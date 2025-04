Tag der Franchise Expansion – Franchisewirtschaft im Austausch

Am 03. April 2025 trafen sich rund 130 Vertreter der Franchisewirtschaft am Tag der Franchise Expansion in der Zentrale der DZ BANK in Düsseldorf.

Seit 2013 versammelt der Kongress einmal jährlich Unternehmer, Experten und Entscheidungsträger aus der Franchisewirtschaft zum Austausch. Thematisch beschäftigt sich die Veranstaltung mit ungefilterten Einblicken in die Zukunftsstrategien von Branchen Kollegen, spannenden Innovationen in der Unternehmensentwicklung sowie nachhaltiger System Expansion.

Im Fokus standen zukunftsfähige Konzepte, moderne Unternehmenskulturen, kreative Marketingideen und seltene Einblicke direkt aus den Führungsebenen. Zu den Impulsgebern gehörten Hendrik Martschinke von Terres Marketing- und Consulting mit einem Statement wie Raiffeisen Märkte mit Emotionalität, Regionalität und Individualität auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen.

Stefanie Boeck von Transgourmet Deutschland bot Einblicke in zukünftige Lösungsansätze für Energieengpässe bis hin zu Gesundheitschecks bei der Morgentoilette. Carsten Pletz von Tante-M zeigte einen profitablen Weg für Lebensmittelhandel im Dorf, während sich Steffen Altmannsberger von Neighbourly das Interesse der Teilnehmer durch Darstellung moderner Unternehmenskultur basierend auf Schwarmintelligenz sicherte.

Rico Ritter von der Unternehmensgruppe Ritter begeisterte mit einer echten Fuck-Up Story mit Happy End. Dr. Volker Güntzel von Busse & Miessen sensibilisierte die Teilnehmer für die Bedeutung der Rechtsnachfolgeregelung im Todesfall eines Franchisenehmers. Den Schlusspunkt setzte Sven Romberg von interdomus Haustechnik, der unter dem Motto „Geld schießt keine Tore“ die Teilnehmer auf die bedeutsamen Kriterien beim Aufbau eines Franchisesystems aufmerksam machte.

Lars Eckart, Paulaner Franchise & Consulting GmbH fasst den Franchisetag zusammen: _“Die Veranstaltung bot inspirierende Vorträge und wertvolle Impulse für zukünftige Strategien und Planungen in der Franchisewirtschaft. Der Austausch mit Branchenkollegen war äußerst bereichernd und hat erneut gezeigt, wie dynamisch und zukunftsorientiert die Franchisewirtschaft ist.“_

Dieter C. Nass, Geschäftsführer Business Community und Vorstandsmitglied der BFW – Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft sowie Veranstalter des Fachkongresses resümierte den Tag so: _“Wieder ein allseits begeisterndes Treffen der Franchisefamilie. Gemeinsam mit dem Gastgeber VR Payment setzen wir auch im kommenden Jahr beim Tag der Franchise Expansion auf den Standort Düsseldorf, und freuen uns darauf, die Franchisefamilie am 23. April 2026 wieder in der DZ BANK begrüßen zu dürfen.“_

Business Community – Die Interessensgemeinschaft für nachhaltige Geschäftsentwicklung und Systemexpansion für Unternehmen mit dezentralen Vertriebsstrukturen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Business Community International

Herr Dieter Nass

Rudolf-Diesel-Straße 1

85356 Freising

Deutschland

fon ..: +4981619368430

web ..: https://www.business-community.info/

email : info@business-community.info

Die Business Community begleitet und unterstützt kostenfrei Franchisebetriebe und Systemzentralen in allen Bereichen außerhalb der Kernkompetenz, zur Steigerung Ihrer Wirtschaftlichkeit, Unternehmenswachstum und Ertragskraft.

Pressekontakt:

Business Community International

Frau Susanne Seifert

Rudolf-Diesel-Straße 1

85356 Freising

fon ..: +49816193684340

email : presse@business-community.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.