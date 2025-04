Tätigkeitsbericht – März-Quartal 2025

WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN IM QUARTAL

– Das Unternehmen verzeichnete ein EBITDA von (0,547 Mio. AUD) im März-Quartal (19 % Verbesserung auf normalisierter Basis gegenüber Q3 FY24) und eine Verbesserung von >460.000 AUD auf normalisierter Basis gegenüber Q2 FY25.

– Die Cash-Eingänge beliefen sich auf 501.000 AUD im März-Quartal, der Gesamtumsatz betrug 938.000 AUD

– Das Unternehmen sammelte 1,6 Mio. AUD (vor Kosten) durch wandelbare Schuldverschreibungen bei institutionellen Investoren.

– Die Liquidität zum 31. März 2025 betrug 596.000 AUD.

30. April 2025. Harvest Technology Group Limited (ASX:HTG) (Unternehmen, Harvest, Gruppe) legt seinen Quartalsbericht und die Anlage 4C für das März-Quartal 2025 vor.

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

– Kosteneinsparungen wirksam: Q3 war das letzte Quartal mit Restrukturierungskosten

– Vertriebspipeline verdoppelt (2× Q2-Pipeline) durch neue Vertriebsagenten und Händler. Die neuen Partnerschaften zeigen trotz ihres frühen Stadiums Markterfolg

– Kundengespräche im Nahen Osten und Europa mit Schlüsselpartnern, Bestandskunden und potenziellen Abnehmern

– Auftrag für Nodestream-Hardware für fünf weitere Schiffe eines Bestandskunden, mit geplanter Installation ab Q4 FY2025. Software-Abonnements starten nach der Implementierung.

– Erfolgreiche Vertriebsschulung mit globalem Partner Pulsar Beyond in Athen

– Schulung für Verteidigungs-/NATO-Kunden zur Unterstützung der Defence-Partner

– Einführung von drei neuen Hardwaregeräten: Die intern gefertigten Geräte steigern Leistung und Effizienz in kompakter Bauweise und reduzieren Gerätevielfalt, was interne Effizienzen verbessert.

– Veröffentlichung des wichtigen Software-Upgrades Dragontail und zeitlich abgestimmte Bereitstellung für bestehende Kunden, wodurch produktinternes Umschalten zwischen NodestreamX und NodestreamLive ermöglicht wird. Ein wichtiger Schritt zur Integration der beiden Lösungen in eine funktionsreiche Plattform.

– Mit der begonnenen Entwicklung der Lösungs-Roadmap geht die Gruppe weiter dazu über, schlüsselfertige

– Lösungen in Kombination mit unseren Wiederverkäufern und Vertriebsagenten anzubieten, um den Verkaufszyklus zu verkürzen.

AKTUALISIERUNG DES STRATEGISCHEN 3-JAHRES-PLANS

Eckpfeiler des 3-Jahresplans Der Weg zur Status

Rentabilität

3-Jahres-Strategieplan: Weg zu Wachstum und 9 Monate des 36-Monats-Plans abgeschlossen

Rentabilität

Rentabilitätsziel: Erreichen der Auf Kurs, EBITDA verbesserte sich um 467 T$ von Q2 auf Q3

Rentabilität im GJ

27

Umsatzwachstum: Überschreiten von $10 Mio. Angetrieben durch einen 11%igen Anstieg der wiederkehrenden Umsätze im Vergleich zu

bis zum GJ27 mit $7,5 Mio. aus der PCP, was den Fokus auf wiederkehrende Lizenzen im Vergleich zu einmaligen Verkäufen

bestehenden widerspiegelt

Nodestream-Produktpalette Ausbau und Fokus auf Wiederverkäufer:

Neue Reseller-Partner haben unsere Vertriebspipeline erheblich erweitert.

Es wird erwartet, dass in diesem Quartal weitere Wiederverkäufer online gehen werden.

Es wird erwartet, dass das Umsatzwachstum in Zukunft in erster Linie über unsere

Reseller-Partner erfolgen wird.

Strategische Akquisitionen: In Warteposition

Globale Verträge: Erhebliche Fortschritte bei Großkundenverträgen, aber langsamer als gewünscht. CEO

und wichtige Führungskräfte sind regelmäßig in Europa, um neue Kundenverträge

abzuschließen und bestehende Kundenvereinbarungen zu

erweitern

Kostenoptimierung: Abgeschlossen und unser Ziel übertroffen

Breakeven-Ziel: Senkung der Gewinnschwelle Weitere Reduzierung durch gezielte Kostensenkungen auf 6,5 Mio. USD projizierte

von 14 Mio. USD auf 10 Mio. Einnahmen, um die Gewinnschwelle zu

USD. erreichen.

Verbesserung der Bruttomarge: – Infolge der Fokussierung auf wiederkehrende Umsätze bei der Lizenzierung ist die

Bruttomarge von 72 % auf 74 % im Vergleich zum Vergleichszeitraum im Vorjahr

gestiegen

Insgesamt Der Gesamtplan wird weiterhin umgesetzt, das Kostensenkungsprogramm ist abgeschlossen

und führt zu der geplanten niedrigeren Kostenbasis, der Anstieg der wiederkehrenden

Umsätze in % und die daraus resultierende Margensteigerung liegen über dem Plan, der

Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem Umsatzwachstum und der Unterstützung unserer

Vertriebspartner bei der Gewinnung neuer Kunden. Die verbesserte Vertriebspipeline

ist

ermutigend.

LIQUIDITÄTSLAGE

Das Unternehmen meldete einen Kassenbestand von 596.000 USD zum 31. März 2025. Der gesamte Netto-Cashabfluss im Quartal belief sich auf 74.000 USD.

Wesentliche Cashflows im Quartal:

– Eingang von 1,6 Mio. USD (vor Gebühren) durch wandelbare Schuldverschreibungen an institutionelle Investoren.

– Netto-Cashabfluss aus operativer Tätigkeit in Höhe von (1,389 Mio. USD), bestehend aus:

Eingängen von Kunden: 501.000 USD und Ausgaben für Forschung & Entwicklung: 657.000 USD Personalkosten: 392.000 USD Vertrieb/Marketing: 185.000 USD Unternehmensführung/Verwaltung: 590.000 USD und Sonstige Kosten: 66.000 USD

– Q3 enthielt rückwirkende Kosten aus Vorperioden, darunter:

Abfindungen und Kosten im Zusammenhang mit der Restrukturierung (161.000 USD)

Vorauszahlungen an europäische Vertriebsmitarbeiter (159.000 USD), die später über Kundenvertragsausgleichszahlungen erstattet werden.

– Zukünftig rechnet das Unternehmen mit geringeren Kosten nach Abschluss der Restrukturierung.

Weitere Details finden Sie im Anhang 4C-Bericht zu den Quartalsergebnissen.

Punkt 6.1

Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung des in Punkt 6.1 des Anhangs 4C für das Quartal März 2025 ausgewiesenen Betrags.

Kategorie Betrag

Verwaltungsratshonorare und Vergütungen 197.083 $

(einschließlich des CEO, der auch geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ist)

Anmerkung: Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesem Bericht genannten Beträge in Australischen Dollar (AUD) angegeben.

– Ende –

Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Harvest Technology Group

Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ist ein globaler Marktführer für netzwerkoptimierte Fernsteuerungslösungen, die Echtzeit-Fernsteuerung, Kommunikation, Automatisierung und Überwachung ermöglichen. Mit Hauptsitz in Perth, Australien, revolutioniert das Unternehmen Fernfelddienste durch ultra-bandbreitenoptimierte Livestreaming-Lösungen, die Kunden weltweit verbinden, während nur ein Bruchteil der Bandbreitenressourcen genutzt wird.

Weitere Informationen unter: harvest.technology/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Mitteilung, insbesondere solche zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Umsätzen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus, Preisen oder Wachstumspotenzialen von Harvest Technology Group Limited, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich abweichen.

